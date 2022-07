A bemutatása óta eltelt három évtized alatt már a hatodik generációnál tart az Opel kompaktja, az Astra. Az erősebb benzinmotoros változatot próbáltuk, kényelmes automata váltóval

Röviden – Opel Astra 2022 Mi ez? Az Opel kompakt modelljének, az Astrának legfrissebb, hatodik generációs változata, 1.2 literes benzinmotorral, nyolcfokozatú automatikus váltóval Mit tud? Komfortos, kifejezetten csendes utazóautó, modern külsővel, belsővel Mibe kerül? A legolcsóbb, ötajtós, benzines Astra listaára 10 200 000 forint, de van akciós ár is, ami ennél 600 ezer forinttal kevesebb Kinek jó? Akik egy jól használható kompakt ötajtósra vágynak, azok nézzék meg ezt is autóvásárlás előtt

1991-ben, 31 évvel ezelőtt mutatkozott be az Opel Kadett utódja, az Astra, és fél évvel később, Szentgotthárdon legurult a gyártósorról az első magyar gyártású Opel Astra is. Az elnevezés nem volt teljesen új, hiszen Vauxhall emblémával már 1980 óta Astraként ismerték az Opel kompaktját. De nem is ez a lényeg, hanem hogy évtizedeken keresztül mindenki feszülten figyelte az újabb és újabb generációs Astrák érkezését, míg a SUV őrület alaposan meg nem tépázta az egész kategória népszerűségét. Sőt, igazából majdnem minden kategóriát porrá aláztak és aláznak még ma is a szabadidőautók, egyesek már teljesen kimúltak, mások pedig csak vegetálnak. Szerencsére az Astra még létezik, és nincs is rossz bőrben. A nemzetközi és a hazai bemutató után végre egy hosszabb teszten is megnézhettük, milyen lett az Astra hatodik generációja, amit 1.2-es benzinmotorral és automatikus váltóval próbáltunk.

Külső A legfrissebb Astra a DS 4-gyel és a Peugeot 308-cal közös padlólemezre épül, mégis nagyon különbözik tőlük. Örvendetes, hogy maradt saját karaktere az Opel ötajtósának, – ami kombi változatban is érkezik majd – egész izgalmas részletekkel, eldugott apróságokkal, amik leginkább a múltból táplálkoznak, és aki igazán képben van az egyszervolt Opelek részleteivel kapcsolatban, az boldogan sóhajthat fel a D-Kadettet idéző kis csíkozás láttán, ami a C-oszlop környékén idézi a múltat, elöl pedig ott virít az legújabb Opeleken jellegzetességként egységesen feltűnő Vizor – ez a fekete plexibetét – aminek vonalait szintén egy ős, a Manta A orrának formái ihlették. Kár, hogy a vizor maszk lakkfekete betétjében teljesen láthatatlanná válik az Opel embléma. De van még tartalék a formában, izgalmas a motorháztetőn végigfutó gerinc, a hátsó kerék fölötti élek, és az ajtók aljának domborítása is. Klassz a nappalifény íve, ami a hátsó lámpában is felismerhető, és végül ott van a mókás csomagtartó kilincs és a függőleges harmadik féklámpa is. Maga a karosszéria nagyobb lett, mint a kifutó modellé volt, hosszban minimális, mindössze négy mm-es a változás, 4374 milliméter, széltében viszont érezhetőbben nagyobbat nőtt, ott a jelenlegi 1860 mm bő öt centivel több, mint az előd szélessége. Magassága 1441 mm, a tengelytáv pedig 2675, ami 13 milliméterrel nagyobb, mint eddig.

Belső Modern, kissé talán sterilnek tűnő az új Astra belseje. Igényes anyagokból építették, a kárpitozáshoz, berendezéshez használt anyagok minőségérzete a legtöbb helyen rendben van, izgalmas az alul lapított, furcsa harmadik, alsó küllős kormány, és az AGR tanúsítványos, memóriás, állítható ülőlaphosszúságú hátbarát ülés is igazán kényelmes darab. Valamiért mégsem különösebben otthonos az utastér hangulata, a nagy, könnyen karcolódó és csúnyán koszolódó zongoralakk felületből bőven több van, mint ami még vállalható lenne, és az alig pár száz kilométert futott autóban az is már kiábrándítóan karcos. Pedig vannak gombok, külön a klímának is, ahogy kell, két nagyméretű monitor, amelyek 10-10 colos méretűek, egyiken a műszerfal adatai, másikon a fedélzeti rendszer menüje. Utóbbi nem egy túlbonyolított példány, sok mindent tud, de nem kerget az őrületbe azzal, hogy egy-egy menüben a kontinentális talapzatig kelljen ásni valami beállítás után kutatva. Egyszerű a grafika, a monitor képminősége viszont jó, és a rendszer is gyors, valamint támogatja a vezeték nélküli telefontükrözést is. Nincs zavaró, a térbe betolakodó bumfordi váltókar, kézifékkar sem a középkonzolon, mindkettő helyén csupán egy elektromos kapcsoló található. A két rolós tároló pedig segít rendben tartani az autó belsejét azzal, hogy ha elhúzva jótékonyan elrejti a lakáskulcsot, rágót, kapunyitót, bármit. Különösebb panasz nem lehet a helykínálatra sem, egészen 190 centiméterig biztos mindenki kényelmesen utazhat az új Astrában, lesz neki elég hely fejnél, lábnál egyaránt, hiszen Magyarországon az átlag felnőtt testmagasság férfiaknál 176 cm, míg a nőknél 164 cm körüli. Csomagtartója 422 literes, ami 1339 literre bővíthető a hátsó ülések háttámlájának lehajtásával. A csomagtartó padlója kétféle magasságban is rögzíthető, attól függően, hogy nagyobb térre, vagy a lehajtott üléstámlák mellett sík rakodófelületre van-e nagyobb szükség. Legalul pótkereket hiába keresünk benne, csak a javítókészlet és néhány kötelező felszerelés és a hifi mélynyomója néz majd szembe, ha felhajtjuk a padlót.

Technika A Stellantis csoport elemeiből építkező Astra az EMP2-es padlólemez harmadik generációjára épül, elöl MacPherson, hátul csatolt hosszlengőkaros futóművel. Ugyanonnan érkeznek a motorok is, amikből benzines és dízel is van a kínálatban, sőt, az új Astra megvehető zöld rendszámos, külső áramforrásból is tölthető PHEV hajtáslánccal, és hamarosan lesz belőle tisztán elektromos változat is. Tisztán belsőégésű motorok közül az 1.2 literes – 1199 köbcentiméteres – háromhengeres, turbós benzinesből kétféle teljesítményű érhető el, az alapváltozat 110, az erősebb pedig 130 lóerős, forgatónyomatékuk 205, és 230 Nm. Előbbi hatfokozatú kézi váltóval, utóbbi kézivel és nyolcfokozatú, bolygóműves automatikus váltóval is kérhető. Az erősebb változat 9,7, a gyengébb 10,5 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet, végsebességük 199, 210 km/h. Dízelből csupán egyféle kapható, az 1.5 literes – 1498 köbcentis – motor 130 lóerős, négyhengeres, 300 Nm nyomaték leadására képes és kézi, illetve automata váltóval is párosítható, ennek a gyorsulása 10,6 másodperc. Az Astra árlistáján szereplő PHEV változat alapja pedig az 1.6 literes – 1598 köbcentis – 150 lóerős és 250 Nm nyomaték leadására képes benzinmotor, amit 110 lóerős villanymotor egészít ki. Ennek a rendszernek az össztejesítménye 180 lóerő, nyomatéka 360 Nm. 12,4 kWh-s akkumulátorával a katalógus szerint 60 kilométert képes tisztán elektromos hajtással megtenni és egészen 135 km/órás sebességig bírja is a villanymotor egymaga.

Vezetés Kormány mögött az a leginkább feltűnő, hogy mennyire könnyűnek érződik az 1371 kilogrammos autó, ami a 130 lóerős motorral fürge, izgága jószág. A másik meglepetés pedig az, hogy hiába dolgozik csupán három henger az autó orrában, menet közben már nem kellemetlen a motor felől érkező hang. Igazából annyira jól sikerült a hangszigetelés, hogy hétköznapi használat mellett az égvilágon semmit nem hallani belőle, de a szélzaj sem furakodik be, és a klassz futóműnek hála a kerekek felől sem érkeznek legfeljebb tompa puffanások, ahogy a szerkezet kimozogja a kisebb nagyobb úthibákat. Kormányzása könnyű, a vezetési módok között váltogató kapcsolót használva Sport és Normál mód között érezhető a különbség, természetesen Sport módban kisebb a rásegítés mértéke, de az út felől nem sok visszajelzés érkezik. Ennek ellenére pontosan, könnyedén manőverezhető, jól fordul az autó. Automata váltója a nyolc fokozattal ügyesen gazdálkodik, autópályán valószínűtlenül alacsonyan tartva a motor fordulatszámát és ezzel párhuzamosan sok esetben a fogyasztást is. Vezetőtámogató rendszerei kissé döcögősen működnek, az amúgy klassz adaptív tempomat itt csak addig élvezetes, míg teljesen ráhagyjuk a gázkezelést, fékezést. Amint bele kell nyúlni, máris megcsuklik a rendszer és nagyon barbár módon kezeli a pedálokat, ha van más autó is a látóterében. Hasonlóan bizonytalan a sávtartó rendszer is, de ez nem akkora tragédia, elég, ha egyszerűen csak megment egy lesodródástól, akkor meg teljesen mindegy, hogy ezt mennyire kesztyűs kézzel teszi. Lényeg, hogy az autó az úton maradjon. Átlagfogyasztása 568, javában autópályán és városban leautózott kilométer után 6,7 liter lett, de ne feledjük, alig néhány száz kilométer volt csak az autóban, amikor elhoztuk, így ez az érték később közelíthet a gyári 5,6-5,8 literes adathoz.

Költségek A jelenleg aktuális árlista szerint az új Astra 10 200 000 forinttól vihető haza – van akciós ár is, ez 600 ezerrel kevesebb a listaárnál minden változatnál – a 15 300 000 forinttól induló plug in hybrid esetében már 1 080 000 forint a különbség a listaár és a kedvezményes ár között. A nyolcfokozatú automatikus váltó felára egyaránt 680 ezer forint a benzines és dízel változatnál is. Persze különféle csomagok megvásárlásával is lehet még tupírozni az Astrát, az Adaptív sebességtartó csomag 130 ezer forint – ez tartalmazza az aktív sávtartót, automatikus vészfékezésre képes, felismeri a gyalogost és kerékpárost, valamint a jelzőtáblákat is, és a fáradtságra is felhívja a figyelmet. A Karbon fekete tetőszín 140 ezer forintos extra, de ez a GS Line felszereltségi szintnél benne van a vételárban, a panoráma napfénytető 340 ezer, az Alcantara kárpit – 10 irányban elektromosan állítható, fűthető, sport AGR vezető és utasülés elektromos deréktámasszal, meghosszabbítható ülőfelülettel – 320 ezer forint.