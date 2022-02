Külön hangsúlyozta az Opel, hogy az új Astra telejs egészében Rüsselsheimben született, szerencsére a precíz német mérnöki munka emlegetése most elmaradt, nem úgy, mint a Corsánál. Hiszen az új Astra alapjai franciák, a Stellantis EMP2-es padlólemezének harmadik generációjára épül több nagyszilárdságú acél felhasználásával, amitől a vázszerkezet 14 %-kal lett merevebb a K szériás Astráénál.

A padlólemez szokványos futóműelemeket enged a fejlesztőknek, elöl McPherson, hátul torziós csatolt hosszlengőkaros híddal, ami újabban visszatér a kategóriába. Erre az olcsóbb, de könnyebb megoldásra váltott a Skoda Octávia és a Ford Focus, de mondjuk a VW Golfban megmaradt az igényesebb független a felfüggesztés hátul is. Nem biztos, hogy szükség van rá, annál inkább a széles hajtáslánc kínálatra, amiben az Opel Astra L jól teljesít. Van benzines, plug-in hibrid és még dízelmotoros változat is, és 2023-ban érkezik a teljesen elektromos Astra is.

A francia márkáktól ismert motorkínálattal dolgoztak. A benzines 1,2-es háromhengeres 110 lóerős változata hatfokozatú kézi váltóval rendelhető, 130 lóerős kivitele pedig automatával is. A dízelmotor 1,5-ös négyhengeres, szintén 130 lóerős és hatfokozatú kézi, vagy nyolcfokozatú automata váltóval érhető el. Mellettük a hibrid az igazi újdonság az Astra L-ben, az 1,6-os turbós benzinmotorra épülő rendszerben a belsőégésű motor 150, a villanymotor 110 lóerős, a rendszerteljesítmény pedig 180 lóerő, a rendszernyomaték 360 Nm, jövőre pedig megérkezik a 225 lóerős összteljesítményű kivitel.

A hibrid-hajtású Astrában 13 kWh-s lítium-ion akkumulátor dolgozik az elektromos hatótávolságért. Ebben a gyártó szerint 60 kilométerre elég elektromos áram tárolható, ami villanyautóként is jó 21,6 kWh-s fogyasztást jeleneten 100 kilométerem. A tesztkörön 40 km-t teljesítettek az autók, igaz kevésbé ideális körülmények között, de tapasztalataink alapján ez 32,5 kWh-s fogyasztás lehet közelebb a plug in hibridekre jellemző fogyasztáshoz. Töltése alapáron 3,3, felárért pedig 6,6 kW-tal is történhet, ezzel 1 óra 50 perc alatt tölthető fel az akkumulátor, utcai töltőponton vagy fali töltővel. Vegyes fogyasztásban 1,1 litert ígér a hibrid Astra fogyasztásár a gyár.

Már az alapverziós Astra is teljesen LED-es fényszórókat kap, ám felárért 168 ledből álló Intelli LUX fényszórókat is kínál az Opel a modellhez, ezek automata kapcsolásúak és kitakarják a szemből érkezőket, miközben továbbra is megvilágítják a környezetet. Telepakolták vezetéstámogató rendszerrel is, minden Astrába kerül tempomat és táblafelismerő, magasabb felszereltségi szinten pedig aktív kormányzás asszisztens, holttérfigyelő és nagyfelbontású, valódi 360 fokos képet adó kamerarendszer is lehet.