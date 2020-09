Mazdát nem igazán szokás alapfelszereltséggel venni, sőt, a statisztikák szerint kifejezetten a jól felszerelt, puccosabb változatok fogynak jobban itthon is. Mivel a Mazdánál odafigyelnek a vevők igényeire, a visszajelzésekre, így a belső prémium felé tolódása már korábban megkezdődött és ez egész jól érezhető ebben az autóban is. Bútorozása tisztességes anyagokból áll, van fém, bőr, és a műanyagok is puhák, jó tapintásúak, a hangulat is kellemes. Mindezek mellett teljesen jól használható a beltér, semmi izzadtságszagú kínlódás nincs benne, hogy valami extrémet toljanak a sofőr és utasai képébe. Itt minden megszokott, otthonos, és ami nagyon fontos, jól is használható.

Teljesen digitális monitorműszerfal helyett hibridet lehet benne nézni, ami középen kijelző, kismértékben átrendezhető képpel, a széleken pedig mutatós műszerekből áll, hatalmas, álló formátumú központi kijelző helyett hagyományos, fektetett van, simogatós felület helyett pedig a jól bevált, visszajelzést is adó forgótárcsás megoldással lehet a menükben kotorászni.

Ja, van igazi klímavezérlője, gombokkal, kapcsolókkal, amik nagyon kitalált ellenállással, kapcsolási érzettel működnek. Emellett a kormány gombjait is sikerült olyanra tervezni, hogy simán tapintás útján el lehessen igazodni a funkciók között. Tényleg ritka ma már az olyan autó, amiben otthon érezheted magad az első pillanattól kezdve.

Méretei miatt 190 centis termettel csak az első ülések nyújtanak elegendő életteret, a második sorban a lábtér és a fejtér is hamarabb fogy el, mint kényelmes lenne, de úgy 180 centiig ott sem lesz probléma, ha valaki már bemászott. Igaz, a vastag C-oszlop és a magasba tartó övvonal miatt kissé nyomasztó a hangulat a koromfekete belsőben, ahol sem szellőző, sem töltőpontok nem találhatóak.

Alapállásban, ötszemélyes módban 327 literes a csomagtartó, a hátsó ülések háttámlájának lehajtása után 719 liternek megfelelő térfogatú cucc fér be hátra. Ilyenkor sík felületre lehet pakolni, a padlószint alatt pedig további rekeszek várják, hogy megtömjék őket, és itt található a defektjavító kitt is, a Bose hifi mélynyomójával egy légtérben.