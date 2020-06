Legelőször a motor hangja tűnt fel, illetve nem a hangja, hanem annak a hiánya. Ugyanis a CX-30-as polgári autózás mellett gyakorlatilag hallhatatlan. Durva padlózásnál már megjön a zaja, kellemetlen is, ami ebből beszűrődik a kabinba, és nem is lódul meg eszeveszetten az autó, de normál használat mellett csendes, finoman járó szerkezet nagyon. Kis teljesítménynél a feleslegesen dolgozó hengereket – legfeljebb kettőt – le is kapcsol, hogy még takarékosabb legyen. Az automatikus váltó motorhoz hangolása nem tűnt tökéletesnek, itt néha voltak megingások, váratlan rángatások. Amúgy nagyon komfortos a CX-30 kormánya mögött ülni, futóműve a Mazdától megszokott módon igényes szerkezet, elöl McPherson, hátul több-lengőkaros felfüggesztéssel, határozott tartással, szerethető menetkomforttal. Egy Mazdát általában vezetni is jó, nincs ez másként most sem, a kormányzás közvetlen és még visszajelzést is ad arról, mi történik éppen az út és a kerekek között.

Bár kétségkívül érdekes mindössze száz kilométereket futott új autókat kipróbálni, akad azért ennek hátránya is. Például a fogyasztás ilyenkor még nem igazán értékelhető. Néhány éve már jártam így, akkor is szinte null kilométeres Mazdát kaptam, ami valamiért hónapokkal később visszatért a szerkesztőségbe és óriási különbség volt a két alkalommal mért fogyasztások között. Szóval a mostani, nagyrészt autópályán megtett tesztút fogyasztása is valószínűleg lesz majd kevesebb is, de most 7,4 liter lett az átlag. Igaz, ez sem rossz – a katalógus 7,3-at jósol átlagnak – csak a hibridség miatt hajlamos az ember takarékosabb üzemet várni egy autótól.