Hallgatva a kritikus hangokra a Mazda végre feltűrte az ingujját és alaposan rendbe tette a 6-os utasterét. Minőségi anyagok, letisztult, elegáns dizájn és szinte prémiumba hajló hangulat fogadja azt, aki az új Mazda6-ba ül. Kevésbé látványos, de zseniális húzás, hogy a kézzel tapogatott részek borításának tapintása nagyjából egységes, nyersanyagtól függetlenül, és amibe még az amúgy keményebb plasztikból készült ajtózsebek is beletartoznak. Igen, egyszerű műanyagból is olyat csináltak, ami nem sorjás, nem zörög és nem ráz ki a hideg, ha hozzáérünk.

A belsőben a szellőzőrostélyok áttervezése, illetve a teljesen új klímavezérlés a legkcsinosabb. A szellőzők rafináltan kapcsolódnak az ajtókhoz, klassz lett a belőlük induló, de a teljes középkonzolon keresztbefutó króm csík is, valamint a klímavezérlés hagyományos tekerőgombjai is jó méretűek, kellemes a tapintásuk is, és használat közben is jó babrálni velük. Az itt-ott feltűnő zongoralakk felületekért kár, ugyan a nullkilométeres autóban valóban remekül mutat ez a roppant kényes és porérzékeny anyag, de használat közben sajnos hamar megcsúnyul, karcolódik. Szerencsére nem túl nagy felületen találkozni vele. A díszbetétek és a kárpitozás is jól sikerült, határozottan mutatós az autó utastere.

Megújultak a vastagabb párnájú, szélesebb ülőfelületű, akár háromfokozatú ülésszellőztetéssel is rendelhető fotelek, és frissült az ülésállító gombok formája is. Emellett a hátsó ülések is komfortosabbak lettek, a lehajtható kartámaszba pedig két USB csatlakozó is került. A jobban felszerelt változatokban ugyanitt található a hátsó ülések háromfokozatú fűtésének kapcsolója.

8 colos TFT kijelző trónol a középkonzol tetején, a rajta futó rendszer pedig képes az Androidos illetve az almás eszközök integrálására, így akár a saját telefonon lévő navigációs applikáció az autó saját érintőképernyőjén is vezérelhető. Szintén a jobban felszerelt változatok sajátja a 7 colos, kerek kijelző, ami a háromdarabos kerek műszerekből álló műszerfal közepén található. Akinek még ez sem elég, az az igazi – nem csupán kiemelkedő plexilapra vetített – hanem a szélvédőn olvasható Head Up Displaynek is örülhet.

A vezetésbe az álló helyzetből is működőképes adaptív tempomat, az aktív sávtartó, a táblafelismerő, holttér-figyelő, illetve a négykamerás, 360 fokos felülnézeti képet adó kamerarendszer segít be.