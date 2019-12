A színezett lemezek hasonlóan, erős élek nélkül, a fényt lágyan magukon görgetve-lögybölve domborodnak az MX-30-on is, mint a 3-ason és a CX-30-ason. A vastag, szürke műanyag elemektől pedig masszív, strapabíró páncélos jelleget ölt a kocsi, amivel bátran neki lehet menni a városi forgalomnak nap mint nap. Élőben ez az egész valahogy sokkal jobban összeáll, mint a képeken és az arányok is tetszetősebbek, eltűnik a bogárhátú Pobjeda-jelleg, ha a maga 3D-s valóságában járjuk körül a kocsit.

Az alapmodell ára tízmillió forint alá várható (az állam által biztosított 1,5 millió forintos támogatást is beleszámolva), ami az extrém dizájn és a hasonló méretű, teljesítményű elektromos autók árának ismeretében igen kedvező. Az MX-30 akkumulátora, hatótávolsága viszont kisebb, mint a legtöbb konkurenséé.

A Tokiói Autószalonon még csak nézegetni volt szabad, most viszont meg is tapogathattuk a belsejét és kipróbálhattuk a motorját élesben, egy országúti tesztvezetésen – igaz, egy másik autóban. Az igazi szériamodellbe majd csak júniusban ülhetünk be a menetpróbára és csupán jövő szeptemberben kezdődik az értékesítés, de a Mazda MX-30-at 325 ezer forint befizetésével már most, a magyar Mazda-szalonokban is leelőlegezheti, akinek megtetszik.

Olvass tovább

Bár sem azt a húbazz-hatást nem tudja elérni ez a Mazda, amit olyan zseniálisan csinált meg a 6-os, sem az a finomság, kicsiszoltság sincs meg benne, ami az új 3-ast jellemzi, mégis jó ránézni. Friss, érdekes az egész, és van valami ipari jellegű macsó eleganciája, mint egy dizájnosabb kéziszerszámnak, egy gumibetétes-mágneses hegyű csavarhúzónak vagy egy ergonomikus, masszív, mégis könnyű akkumulátoros gallyazófűrésznek.

A beltér

A kiállított makettet nem volt szabad kinyitnunk, erre a célra külön kiképzett gyári szakember lépett fel a pódiumra és lassan, centiről centire mozdítva tárta fel az ajtókat, le ne szakadjanak. Hát igen, messze még a sorozatgyártás. A feltáruló térben nagyon kellemes, természetes hatású textileket, kárpitanyagokat tapogathattunk végig. A műsor két csúcspontja a parafabetét, ami elég nyilvánvalóan organikus dolog, illetve az ajtókárpit cseppet sem kellemetlen bevonata, ami viszont, mint megtudtuk, újrahasznosított PET-palack.

Beülni nem volt szabad, de a térkínálat elöl kifejezetten jónak tűnt, a széles, kanapészerű hátsó üléssorban pedig szűk kompaktnak megfelelő térdhelyet és a kupés tető dacára is normális, átlagos kompaktos fejteret sejtek. A sportos háromküllős kormány mazdásan meredek szögben állt, mögötte persze virtuális műszerblokk setétlett, a középkonzol tetején, egy széles de alacsony, a mai mezőnyben meglepően kicsi főképernyő trónolt, alatta pedig egy szintén virtuális klímakonzolt láttunk, nagy-Audi- vagy Land Rover-stílusban.

Az ajtó

Vicces, menő, jól mutat a fotókon, lehet róla jól hangzó okosságokat mondani – és mégis meg lehet gyűlölni szívből már az első nap után, ha használni kezdi az ember. Tapasztaltuk ezt már számos autón, BMW i3-ason, MINI Clubmanen és igen, Mazdákon is: a náluk Freestyle Doornak nevezett ajtómegoldást korábban láthattuk az RX-8-ason és a B2500/BT50 pickupokon is.

Ami miatt azt hinnénk, hogy jó: nyitáskor “kiemeli” a B-oszlopot a kocsi oldalából, ezáltal több hely marad a bejutáshoz hátra. Parkolóba beállva az első és hátsó ajtót együtt nyitva biztonságos kis krecli jön létre a kocsi mellett, a kiszálló gyerek nem tud hátraszaladni a kocsi mögé, hogy elüsse valami. Sőt: ez a gyerek eleve nem is tud anélkül ajtót nyitni és elszaladni, hogy előtte a gondos felnőtt ne nyissa ki az első ajtót is, és nem tudja rányitni sem az ajtót a mellettünk parkoló kocsira. Könnyű betenni a gyerekülést is hátra, a kocsiban pakolgatva, akár porszívózva pedig nem kell kerülgetni az útban lévő nyitott hátsó ajtószárnyat. Ugye milyen remek?

Ja, az, kivéve, hogy ha a gyerek vagy felnőtt utas ki akar szállni hátulról, az elöl ülőnek ki kell kötnie a biztonsági övét is ajtónyitás előtt. Ha pedig jobbról hátulról akar kiszállni valaki, jöhet a gimnasztika az áthajolásos ajtónyitással, vagy a kocsi körbeszaladgálása, ha az anyósülésen épp nem ül senki. Meg ott van még az enyhe klausztrofóbia hátul, amit az önállóan nem nyitható ajtó mellett még megtold a szintén nyithatatlan ablak is, ami ráadásul az MX-30-ban még igen picikére is sikerült.

De akkor is menő, nagyon menő, ezt el kell ismerni.

A technika

A pontos paramétereket még nem ismerjük, amit tudni lehet, azt ez a slide foglalta össze a sajtótájékoztatón:

A 35,5 kWh kapacitású akku egy ekkora kocsinál (aminek a tömegét pontosan nem ismerjük, de Sherlock Holmeshoz illő nyomozással kiderítettem, hogy 1700 és 1800 kg közé esik majd) vegyes üzemben úgy 200 km-re elég. Autópályán a megnövekedő légellenállás miatt kevesebbre, városban többre. Ezzel az MX-30 a maga kategóriájában az egyik legrövidebb hatótávú villanyautó, de ennek a Mazda szerint nagyon megfontolandó oka van.

Miért is használunk elektromos autókat? Hogy csökkentsük a CO2-kibocsátást (jó néhány egyéb ok mellett, persze). És miből is áll egy elektromos autó CO2-kibocsátása? Egyrészt a mozgatásához szükséges energia előállításból, legalábbis abban a hányadban, amennyiben ez fosszilis energiából (szénnel, gázzal fűtött erőműből) származik. És mitől is függ egy autó fogyasztása? A tömegétől (más dolgok mellett, persze). És mi az elektromos autók legnagyobb problémája? Hát az, hogy az akkumulátor tömegarányos energiasűrűsége sokkal rosszabb, mint a benziné vagy a gázolajé, ezért a hatótáv növelése nagyon durva tömegnövekedéssel jár.

El akarsz jutni 200 kilométerre egy feltöltéssel? Kell hozzá három mázsa akku. 400 kilométer a cél? 600 kiló akkuról beszélünk. 600 kilométer, egy átlagos benzines autó hatótávolsága? Már csaknem egy tonna az akkumulátor. És mennyit autózik egy átlagos európai városi polgár egy nap? 80%-uk kevesebb mint 50 kilométert.

Na és mi jelent még CO2-kibocsátást egy autóval kapcsolatban? Hát a legyártásához szükséges energia, ami a bonyolult technológiával készülő akkumulátor gyártásánál igen sokat jelent. Tehát kisebb akku – kisebb gyártási eredetű CO2-emisszió. És van még egy dolog, amivel a Mazda már most számol: az elhasználódó akkumulátor majdani cseréje. Ha már most kisebb az akku, ami majd szépen kiöregszik a kocsiból, a majdani cseredarab is lehet kisebb.

Így hát a Mazda úgy döntött, egy MX-30 méretű kocsiba elég lesz ez a kis akku is, és elég lesz hozzá a kicsi (viszont könnyű és olcsó) 6,6 kW-os fedélzeti AC-töltő és az 50 kW-os egyenáramú gyorstöltési lehetőség. Aki mégis nagyobb távolságokat szeretne megtenni és ezekre az utakra nem akar bérelni vagy fenntartani egy benzines vagy dízelautót, valamikor 2021-ben majd megrendelheti a kocsit egy hatótávnövelő benzinmotorral kiegészített változatban is. Ez egy igazi Mazda-specialitás, egy nagyon egyszerű, könnyű Wankel-motor lesz, amely menet közben tölti az akkut, ha kell.

Az MX-30 két érdekessége az amúgy meglehetősen szokványos alaptechnika mellett (padló alatti akku, fronthajtás, csatolt hosszlengőkaros hátsó futómű) a Motor-Pedal-nak nevezett feedbackes gázpedál és az e-G-Vectoring nevű menetdinamikai program, amely kanyarban nyomatékadással-nyomatékelvétellel úgy játszik a kocsi súlypontjának átterhelésével, hogy a tapadás a lehető legjobb legyen. Ezeket sajnos még nem tudtuk kipróbálni, de magát a motort igen.

Vezetés

Az MX-30 motorját és akkuját a Mazda technikusai beépítették két CX-30-ba. Ezeket a fura öszvéreket elvihettük egy félórás fordulóra a bemutatón. Mivel az MX-30 a CX-30-cal azonos szerkezetre épül, súlya, futóműve is nagyon hasonló, a tesztkör alapján elmondhatom, hogy jó mozgású, a kormányzást élénken lekövető, a kanyarokban nyugodtan, kiszámíthatóan viselkedő kocsi lesz az MX-30. Ami még feltűnt a menetpróbán, az a szokatlan csend: a futómű és a szél zaja a legtöbb hasonló méretű elektromos szériaautónál kevésbé jön át a kabinba, reméljük, ez így marad a szériakocsinál is.

Az elektromos autók kapcsán tök jókat lehet vitatkozni arról, milyen is az Ideális Irányváltó Vagy Sebváltó Vagy Micsoda. A klasszikus automata váltók karja ugyanis egy villanyautóban eléggé feleslegesen ormótlankodik az utastér közepén, hisz nem egy mechanikus szerkezetről, csak egy elektronikus programkapcsolóról van szó. Személyes kedvencem a Renault Twizy megoldása, amely klasszikus kar helyett nem csak hogy gombokkal, de mindössze KÉT gombbal dolgozik. D gomb: előre, R gomb: hátra, mindkettőt lenyomva: üres.

Itt megnézheted a videónkat a Tvizyről:

A Mazda más utat választott. Megmaradt a fizikai kar, amely pozíciójával is követi a funkciókat: balra oldalra kirakva rögzített parkolóállás, jobbra üres, előre a rükverc, hátra a D (na jó, ez mondjuk nem logikus, de így szoktuk meg a hagyományos automatákon). Komplikált, de legalább összetéveszthetetlen, nincs véletlenül rossz irányba kapcsolás és már a kar állása jelzi, merre megyünk, amikor elindulunk. Ez a gyakorlatban talán kevésbé elegáns, de egyértelműbb, mint a többgombos megoldások (Hyundai Ioniq, Jaguar i-Pace) vagy az elektronikus, böködős karok (Mercedes EQC, Nissan Leaf) más kocsikban.

A tesztautókban sajnos sem a menetdinamikai elektronika, sem az új csodagázpedál nem volt még bent, így ezek értékéről nem tudok jelentést adni – viszont az MX-30 hangját már meghallgathattuk. A Mazdánál (akárcsak a Mustang Mach-E fejlesztése során a Fordnál) úgy gondolták, nem elég a csendes suhanás, egy ilyen félig-meddig sportos karakterű kocsinál (ha már Mustang és ha már MX, ugye) azért kell valami akusztikus élmény. A Mazda hangmérnökei halk, nem zavaró de karakteres, érdekes elektronikus sutyorgást kreáltak, amely nagyon érzékletesen követi le a motor működését gyorsításkor is, lassításkor is.

Megéri?

Érdekes, különleges, szerethető elektromos kompakt crossover az MX-30, reális áron. A konkurenciától elmaradó, esetenként messze elmaradó akkumulátorkapacitás elfogadásához viszont vagy fejet kell hajtani a Mazda amúgy teljesen logikus ideológiája előtt, vagy meg kell várni a Wankel-hatótávnövelős verziót – és persze ki kell fizetni annak felárát is. Mi innen tovább már nem mehetünk az értékeléssel, mindenkinek, aki elektromos autó vásárlását tervezgeti, magának kell eldöntenie, hogy neki megéri-e a Mazda ajánlata. Itt a vége.