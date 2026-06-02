Rob Smedley még 2001-ben kezdte a Forma-1-es munkát adatelemzőként a Jordannél, 2004-ben került a Ferrarihoz a tesztcsapat tagjaként, 2006-tól pedig Felipe Massa versenymérnökeként dolgozott a brazil pilóta sikeres, valamint kudarcot jelentő éveiben – 2008-ban, amikor Massa a befutó után, hazai pályáján bukta el a bajnoki címet, és akkor is, amikor 2010-ben közölni kellett a pilótával, hogy a Scuderia új favoritja, Fernando Alonos „gyorsabb” a versenyzőnél, azaz el kellene engedni.

Az angol aztán a pár évig – Massát követve – a Williamsnél dolgozott, végül 2022-ig a Forma-1 közvetlen szaktanácsadójaként tevékenykedett, tehát kétségbevonhatatlan rálátással, szakértelemmel bír.

A veterán mérnök most egy podcastben fogalmazott meg friss véleményt arról, hogy a Ferrarinál tavaly küszködő, idén lendületet kapó Lewis Hamilton a Miami Nagydíj után kijelentette, hogy – elődjéhez, a Smedley éveiben a Ferrarinál vezető, 2007-ben bajnoki címig jutó Kimi Räikkönenhez hasonlóan – hanyagolni fogja a szimulátoros munkát, a Kanadai Nagydíjon pedig dobogós helyezést is szerzett.

„Több ferraris kollégával is beszéltem, nagyjából vállrándítással reagáltak erre, amikor rákérdeztem. Lewis Kanada előtt arról beszélt, hogy nem fog a szimulátorba ülni, mert az szerinte rossz irányba kötné le, és végső soron ez hozott számára szabadságot. Nyilván mindössze egyelemű mintáról van szó, szóval statisztikailag nem sokat jelent, hogy a szimulátorozás elhagyása után dobogóra állt” – magyarázta a GPblog szerint a High Performance Podcastben Smedley.

Ami Hamiltont illeti, a hétszeres világbajnokot láthatóan tényleg felszabadította az új megközelítés:

„Ha megnézzük a pályafutásom két legjobb futamát, azok előtt sem használtam szimulátort. Tényleg így volt. A 2008-ast kivéve talán minden bajnoki címemnél sem használtam a szimulátort. Nekem az nem szükséges. Hasznos eszköz lehet, de én inkább old-school vagyok, azt hiszem, jobban megy anélkül” – mondta még a montreali 2. hely után.

„A valódi autó vezetésében megvan az a pozitívum, hogy utána mondhatom, hogy így és így érződik az autó, ez és ez hiányzik még, szóval ezeken lehet javítani. Mindig készen állok arra, hogy segítsem a csapatot – hogy használom-e a szimulátort vagy sem, az már más kérdés, de inkább nem. Egyszerűen túl kockázatos” – folytatta.