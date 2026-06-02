A Bentley 1963-ban bevezette az S3 Continental szedánt, amely akkoriban innovatív módon dupla kerek fényszórót kapott. Ez a megoldás különböző formátumokban, de egészen napjainkig tartotta magát. A 2026-os Flying Spur IV viszont, akárcsak az 1962-ben beszüntetett gyártású S2 Continental Flying Spur, oldalanként egyetlen lámpával világít – hatvannégy év kellett ahhoz, hogy ez a feature visszatérjen a Bentley szedánokhoz.

Persze dőreség lett volna, ha nem így tesz, hiszen a Continental GT modellcsalád is visszaváltott a szimpla fényszóróra, így ma már csak a Bentayga négyszemű.

A dizájn minden részletében a kupéhoz igazodik: a hűtőmaszkot a lökhárítóba integrálták, eltűnik az első kerékdobról a légcserélő nyílás, a szimpla fényszóró két kivitelben elérhető. Új a hátsó csomagtérfedél és a hátsó lámpák, akárcsak a 22” keréktárcsák.

Nem csak az szimpla lámpa tér vissza a Flying Spur kínálatába, hanem a Flying Spur S modellváltozat is, amely aktív sportfutóművet és nagy teljesítményű hibrid hajtásláncot kap, mellé aktív összkerékhajtást, nyomatékvektor-szabályozást és 48V-os aktív kanyarstabilizátort.

A 4.0 V8-as benzinmotorra épülő hibrid legnagyobb rendszerteljesítménye 680 lóerő, a nyomatéki csúcs 930 Nm. Az erőt a Flying Spur történetében először elektronikusan vezérelt, részlegesen önzáró differenciálmű segít kritikus helyzetben is átvinni az aszfaltra. Így 3,7 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége 307 km/óra.

Új limitált széria lesz a Virtuoso kollekció, amely egyedi hímzéseket, pezsgőarany színű részleteket kínál, a név által sugallt zenei tematikához igazodik a három előre összeállított színvilág: a szoprán, a tenor és a basszus. A kollekcióhoz rendelhető, különleges extra a nettó 25 ezer angol font (azaz bő 10 millió forint, plusz adók) felárért kérhető, 21 hangszórós Naim for Mulliner audiorendszer, amelyet eredetileg a Baturhoz fejlesztettek ki.

Az autóhoz ötféle különböző ülés rendelhető, ezeket 12 óra alatt, kézzel rakják össze. A karosszériaszínek kínálatában megjelenik egy kékeszöld árnyalat.

A Bentley Flying Spur már konfigurálható, de gyártása majd csak szeptemberben kezdődik, a megrendelt autók valamikor az év utolsó negyedében kerülhetnek a vevőkhöz.