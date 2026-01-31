Másfél éve, 2024 nyarán a Continental GT Speed és GTC Speed, aztán ősszel a Flying Spur Speed, végül 2025 tavaszán ezen típusok Speed-mentes alapváltozatai is plug-in hibrid hajtásláncot kaptak – előbbiek 782, utóbbiak 680 lóerővel. Most összemosta a két modellcsaládot a Bentley: a Continental GT S és GTC S a gyengébb hajtásláncot társítja a Speed futóművével.

12 fotó

A „gyengébb” persze viszonylagos, hiszen a legutóbbi, nem villamosított GT S modellverzióknál 24%-kal (130 lóerővel) erősebb a mostani. Ennek meg is van az eredménye: az új kétajtósok 3,5 mp alatt gyorsulnak 0-100 km/órára, a végsebességük 306 km/óra.

Ehhez passzítják az aktív összkerékhajtású, adaptív lengéscsillapítós, nyomatékvektor-szabályozású (elöl-hátul, illetve bal-jobb) felfüggesztést, amelynél 48V-os villanymotorok gátolják az oldaldőlést, új generációs szoftver vezérli az ESC-t, és a GT S történetében először elektronikus vezérlésű részlegesen önzáró differenciálmű, valamint összkerék-kormányzás is került a csomagba.

A menetstabilizáló egyébként Dynamic üzemmódban enged némi csúszást a hátsó kerekeknek, de akár ki is kapcsolható teljesen.

Szintén a GT Speed öröksége a fényszórók egyedi kialakítása, míg az autó megjelenését a Blackline kivitel sötét tónusú stíluselemei határozzák meg. A lámpatestek elöl és hátul egyaránt sötétítettek, ahogy a kipufogóvégek is. A szériakivitelű 22” keréktárcsák ezüst színűek, de az opciós listán szereplő, számos választható felni között többféle fekete altervatíva is található.

A Continental GT S modellek utasterében kéttónusú, bőr helyett technikai szövet kárpitozás, szegéssel díszített ülések teremtenek sportos hangulatot, a zongoralakk fabetétek helyett kérhetünk magas fényű szénszálas paneleket, vagy egyéb burkolatokat is. Feláras a bőrkárpitozás, illetve a sötét krómozás.