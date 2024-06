Az új Continental GT formatervezői részben az egyedi Bacalar és Batur modellekből merítettek ihletet, részben azonban a jól bevált megoldásokat is megőrizték, így az újonc inkább tűnik erős ráncfelvarrásnak, mint vadonatúj fejlesztésnek.

Hatvanöt éve nem készült ilyen autó 1 /38 Fotó megosztása: 2 /38 default default Fotó megosztása: 3 /38 default default Fotó megosztása: 5 /38 Fotó megosztása: 6 /38 Fotó megosztása: 7 /38 Fotó megosztása: 9 /38 Fotó megosztása: 10 /38 Fotó megosztása: 11 /38 Fotó megosztása: 13 /38 Fotó megosztása: 14 /38 Fotó megosztása: 15 /38 default default Fotó megosztása: 17 /38 Fotó megosztása: 18 /38 Fotó megosztása: 19 /38 Fotó megosztása: 21 /38 Fotó megosztása: 22 /38 Fotó megosztása: 23 /38 Fotó megosztása: 25 /38 Fotó megosztása: 26 /38 Fotó megosztása: 27 /38 Fotó megosztása: 29 /38 Fotó megosztása: 30 /38 Fotó megosztása: 31 /38 Fotó megosztása: 33 /38 Fotó megosztása: 34 /38 Fotó megosztása: 35 /38 Fotó megosztása: 37 /38 Fotó megosztása: 38 /38 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ezzel együtt nem elhanyagolhatók a változások: utoljára az ötvenes évek végén készült ugyanis olyan sorozatgyártású Bentley (Bentley S2, 1959), aminek nem dupla fényszórója volt. Nem valami egyszerű lámpatestet kapott azonban a Continental GT: egyrészt fénysávból rajzoltak neki szemöldököt, másrészt a fényszóró 120 LED-ből áll, amelyeket számítógép vezérel: a mátrix LED-es rendszer a tompított és távolsági világítást egyaránt kiszolgálja, és éles kontúrok helyett finom átmenetekkel sötétít ki egyes területeket a látómezőben, így természetesebb látási élményt kínál.

A felületek egységesebbek, a vonalak letisztultabbak. Hátul a csomagtér peremén integrált kacsafarok ébreszt leszorítóerőt anélkül, hogy megbontaná a felület egységét. A hátsó lámpatestek formája ismerős, belső szerkezete azonban vadonatúj. A külső megújulását frissen tervezett, 22 colos keréktárcsák teszik teljessé.

Az utastérben megmaradt a steppelt kárpit gyakorlata, ám vadonatúj a minta, modernebb a kivitelezés. A 20 irányban állítható ülések helyett kérhető a testtartást folyamatosan módosító, ezzel az elgémberedés ellen küzdő wellnessülés, amely mellesleg szükség szerint, automatikusan szabályozza az ülőfelület hőfokát.

Új a sötét krómcsomag, audiorendszerből háromféle kérhető, 650, 1500 vagy 2200 wattal – utóbbi az első ülésekbe beépített rezgetőmotorokkal erősít rá a mélyhangokra, ahogy az előző modellgenerációban is tette. Szintén örökség, de még régebbi, a műszerfal közepén elhelyezett, elforgatható idom, amelynek egyik lapján egy 12,3 colos érintőképernyő, egy másikon három analóg óra látható, a harmadikat pedig a műszerfallal azonos fabetét burkolja. A hangulatvilágítás 30 színt kínál lehetőségként.

Apropó, színek: miközben a Bentley-nél bármilyen árnyalatban kérhetjük az autót, fontosnak látták közölni, hogy új karosszériaszínek jelentek meg a palettán, az egyik például a képeinken is látható élénkzöld.

Lassan rátérünk a lényegre, azaz a hibrid hajtásláncra, de előbb lássuk a digitális technológiákat.

Tökéletesítettek olyan alapvető funkciókat, mint az okostelefon-szinkronizáció, a klímaberendezés pedig nemcsak hogy ionizátort és részecskeszűrőt kapott, de a navigációs rendszerrel is kommunikál, így például tudja, hogy hol kell belső keringetésre kapcsolni. A klíma a távolból is aktiválható (köszönhetően a nagyfeszültségű elektromos architektúrának), illetve parkolni is tud magától a Bentley, a gazdájának még csak benne sem kell ülnie.

A jövőben folyamatosan érkeznek az autóba az új funkciók – részben külső, független forrásból származó alkalmazások formájában, részben gyári fejlesztésként. Utóbbiak közé tartozik például az a zöldhullám-előrejelző funkció, ami egyre több észak-amerikai és európai városban működik: az autó az infrastruktúrával kommunikálva (V2X) kideríti, hogy mikor kapcsol zöldre a lámpa, és ehhez igazítja a menetsebességet.

És akkor tádám: a 4.0 V8-as turbómotorra épülő plug-in hibrid hajtáslánc! A belső égésű komponens 600, a váltóházba integrált villanymotor 190 lóerős, a rendszerteljesítmény 782 lóerő, a kombinált nyomatéki csúcs 1000 Nm.

A 400 V-os akkumulátor bruttó kapacitása 25,9 kWh, a nettó ennek kb. a 85%-a. A kedvező tömegeloszlás érdekében nem középre, hanem a hátsó tengely mögé építették be az akkut. Legfeljebb 140 km/óráig, a gázpedált háromnegyedénél jobban nem lenyomva tisztán elektromos üzemben is lehet közlekedni az autóval, az elektromos hatótávolság akár 81 km.

Ahogy említettük, most először mutatkozik be a kupéval egy időben a GTC kabrió. A Speed verzió álló helyzetből 3,4 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebességét 285 km/órában korlátozták (a kupé azonos adatai 3,2 mp, illetve 335 km/óra). A vászontető hétrétegű, és ugyanennyi árnyalatban kérhető. Nyitása 19 másodpercet vesz igénybe, a tető akár 48 km/óra sebességnél is mozgatható.

Az új Continental GT és GTC gyártása az év harmadik negyedévében kezdődik majd.

Alább egy különleges rekordot nézhetsz meg videón, amint a Bentley Continental GT sebességi rekordot ér el a világ legmélyebben húzódó autós alagútjában.