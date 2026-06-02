Azt nem tudjuk, mi kell ahhoz, hogy egy márka pont abszolút zászlóshajójának egy példányával érkezzen meg egy fontos mérföldkőhöz. A CarNet Auto-Fort márkakereskedésében mindenesetre egy Cyberster várta némi lufi, virág és illusztris vendégek társaságában új tulajdonosát.

Nem is akármilyen kivitel: az erősebb, összkerékhajtású GT verzió, méghozzá abban a látványos sárga színben, amelyből Magyarországon még senki nem rendelt, így a hazai utakon (legalábbis egyelőre) garantáltan egyedülálló lesz az autó.

Miközben Magyarországon a hatezredik autót, Európában pedig az egymilliomodikat ünnepelte az MG Motor, a brit márka anyacége, a kínai SAIC ennél nagyságrendekkel magasabb darabszámot ért el.

Kínában eladták 100 milliomodik autójukat, egy három villanymotoros, fejlett önvezető képességekkel bíró IM LS9 Hyper buszlimuzint, ami egyedülálló a kínai autóiparban (értesüléseink szerint az ezen a téren második helyen álló Dongfeng 70 milliónál jár), de Európától kissé távol áll. Szerencsére a százmillió-egyedik SAIC autó egy MG volt, ráadásul Nagy-Britanniában adták el, így Európában hivatalosan ezt ünnepli a cég.

A majdnem-jubileumi MG4 Urban egy hónap múlva Magyarországra is megérkezik, árát 10 millió forint alá ígéri az importőr.