Azt nem tudjuk, mi kell ahhoz, hogy egy márka pont abszolút zászlóshajójának egy példányával érkezzen meg egy fontos mérföldkőhöz. A CarNet Auto-Fort márkakereskedésében mindenesetre egy Cyberster várta némi lufi, virág és illusztris vendégek társaságában új tulajdonosát.

Nem is akármilyen kivitel: az erősebb, összkerékhajtású GT verzió, méghozzá abban a látványos sárga színben, amelyből Magyarországon még senki nem rendelt, így a hazai utakon (legalábbis egyelőre) garantáltan egyedülálló lesz az autó.

Miközben Magyarországon a hatezredik autót, Európában pedig az egymilliomodikat ünnepelte az MG Motor, a brit márka anyacége, a kínai SAIC ennél nagyságrendekkel magasabb darabszámot ért el.

A jubileumi eseményen az MG Motor Magyarország igazgatója és helyettese, Martin Zheng és Tüttő László is részt vett.

Kínában eladták 100 milliomodik autójukat, egy három villanymotoros, fejlett önvezető képességekkel bíró IM LS9 Hyper buszlimuzint, ami egyedülálló a kínai autóiparban (értesüléseink szerint az ezen a téren második helyen álló Dongfeng 70 milliónál jár), de Európától kissé távol áll. Szerencsére a százmillió-egyedik SAIC autó egy MG volt, ráadásul Nagy-Britanniában adták el, így Európában hivatalosan ezt ünnepli a cég.

Százmillió-egyedik SAIC, ami történetesen egy MG

A majdnem-jubileumi MG4 Urban egy hónap múlva Magyarországra is megérkezik, árát 10 millió forint alá ígéri az importőr.

