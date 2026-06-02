Nem riadunk attól vissza a Vezessnél, hogy egészen messzire is autóval menjünk el. Manapság a filléres repülőjegyek világában talán nem a legkifizetődőbb ragaszkodni a négy kerékhez, hiszen nem csak kedvezőbben, de gyorsabban is eljuthatunk A-ból B-be. Saját autóval azonban nem kell semmilyen menetrendet követni, és az út során is találkozhatunk extra látnivalókkal.

A fentieket mérlegelve pár héttel ezelőtt mi is autóval vágtunk neki tavaszi kiruccanásunknak, melynek Magyarországtól legtávolabbi pontja a francia Riviéra, azon belül is Nizza környéke volt. Sokáig kérdés volt azonban, hogy mivel vágjunk neki a kalandnak? Több opció is felmerült, az LPG-üzemű járműtől kezdve a villanyautón át, mígnem végül egy konnektoros hibridre esett a választás.

Társunk egy Geely Starray EM-i lett, mely leginkább azzal győzött meg, hogy 1002 kilométeres kombinált WLTP-hatótávot ígér az általunk kipróbált kisebb akkumulátorral is. Figyelembe véve azt, hogy a tervek szerint amúgy is megpihentünk volna az út kétharmadánál, ez extrém esetben akár egy megállás nélküli folyamatos gurulást is lehetővé tett volna papíron.

Mi az a Geely Starray EM-i? 2026 elején lépett be hivatalosan a magyar piacra a kínai Geely márka, első körben két SUV-vel: a tisztán elektromos E5-tel, valamint a plug-in hibrid Starray EM-i nevű modellel. Az autót eredetileg 2024 októberében mutatták be Kínában, orrában 1499 köbcentis négyhengeres szívó benzinmotor (99 LE, 125 Nm), dolgozik, melyet kiegészít egy állandó mágneses szinkronmotor (218 LE, 262 Nm). Ezek rendszerteljesítménye 262 LE. Jó társnak bizonyult a Starray EM-i a hosszú utakra, egyrészt a beltér minősége miatt, másrészt azért, mert tolerálható zajjal tette dolgát. A deréktámaszt hiányoltuk, de a remek oldaltartás kárpótolt a szépen kidolgozott, remek minőséggel kecsegtető beltérben. A sofőrülés fejtámlájába egyébként hangszórók is kerültek, menet közben egyenesen a fülünkbe beszélhet, akivel telefonálunk. Ami az autó működéséből eredő zajokat illeti, tartósabb nagy fokú terhelésnél azért tud riasztóan bőgni, de ehhez olyan szélsőséges környezet kell, mint pl. az érdi emelkedő, a világ pedig azért nem ilyenekből áll. A Geely Starray EM-i először a Vezess szerkesztőségénél járt Magyarországon, részletes tesztünk ide kattintva olvasható: Hogy lehet ennyiért árulni egy ilyen autót? Elsőként a Vezess tesztelte Magyarországon az új Geely…

Indulás!

Nincs indítógomb a Geely Starray EM-i-ban, így beszállás után egyből életre kel az autó, illetve a képernyők is. Rögtön tájékozódtam is a kijelzőkről, hogy a megtankolt, teljesen feltöltött autó 860+83 km hatótávval rendelkezik. A 943 azért nem 1002, de a WLTP-érték amúgy sem szentírás, így a reálisabb értéket látva még inkább örültem. Azt gondoltam, hogy a budapesti agglomerációból indulva, egy rövidke fővárosi kitérővel azért eljuthatunk Veronáig. Összesen 843 kilométert kellett volna megoldani, éppen százzal kevesebbet, mint a hatótáv.

Az út első felében tisztán elektromos módban haladtunk a Geelyvel, mely így abszolút vegyes körülmények között, városi forgalomban, országúti tempóval és autópályán is egyaránt használta fel az elektronokat. A villanyhajtású mód nem okozott problémát az autónak, hiszen ahogy fentebb is olvasható, az állandó mágneses szinkronmotor még erősebb is a benzinmotornál.

Az energia felhasználható része, a 18,4 kWh-s telep 75 százaléka, 13,8 kWh így kb. épp Pest és Fejér megye határán fogyott el az M7-esen, 52 kilométer után – ez azért közel sem 83, de kicsit számítottam is erre a sztrádán. Ekkor nem voltam tudatában annak, hogy a tankolás nélküli veronai érkezés jóval csücskösebb lehet, hiszen így a hatótávban lévő mozgástér már csak 69 km volt.

A hátralévő 791, döntőrészt autópályás kilométerre 51 liter benzint beosztani olyan lehetetlen küldetéssel ért fel, amit meg sem próbáltunk teljesíteni. 6,44 literes átlagfogyasztást kellett volna produkálni 100 kilométeren egy megpakolt kocsival, 130 környéki tempóval. Látszott is, hogy a kiírt hatótáv jobban fogyott, mint a valós kilométerek, kénytelenek voltunk egy megállót beiktatni. Az viszont megsüvegelendő, hogy erre már csak Olaszországban kellett sort keríteni, Pest megye után először.

Tankolási tapasztalatok

Mire eljutottunk Franciaországig, meg mire onnan visszaértünk néhány olasz kitérővel, összesen 3286 kilométert tettünk meg, jó pár tankolással és újratöltéssel. Utóbbiból mondjuk a próbálkozások száma több volt, nyugaton sem működnek flottul ezek a rendszerek, hiába készül az ember előre és regisztrál a szolgáltatóknál. Ami üzembiztosan működött, az csak a konnektor volt.

A benzineseknek is érdemes figyelni, főleg Olaszországban a tankolásnál, ugyanis kútoszlop és kútoszlop közt is van különbség. Self, illetve Serv felirat jelzi, hogy magunk kezeljük a töltőpisztolyt, vagy egy ott dolgozó, aki a shop előtt várja az alkalmat, hogy valaki megunja a sorban állást. A literenkénti 10-20 cent (40-80 Ft) körüli különbség miatt azonban lényegében csak azok tankolnak segítséggel, akik erre nem figyelnek vagy szimplán benézik.

Az ilyen megállóknál mi is tanultunk az autóról, mégpedig azt, hogy az autó nem tanul. Hiába volt jóval kisebb a valós hatótáv, a Geely Starray EM-i nem kalkulált új értékeket, minden egyes alkalommal 860, illetve 83 kilométert mutatott teljesen megtankolva, valamint árammal feltöltve.

Nem úgy spórol, mint a többi hibrid

Az áramtöltési akadályoknak köszönhetően már Nizzából hazafelé indulva nyílt lehetőségünk először arra, hogy megnézzük, hogyan spórolhatunk az üzemanyaggal hagyományos hibrid módban. Kíváncsiak voltunk, van-e egyáltalán különbség a nap végén abban,ha először teljesen lemerítjük az akksit, azaz amíg lehet tisztán elektromos módban hajtunk, vagy ha hibrid módot választunk és az autó tudására bízzuk az áram felhasználását.

Választ azonban erre nem kaptunk, pontosabban mégis: azt, hogy nem számít a metódus. A Geely konnektoros hibridje nem úgy gazdálkodik az energiával, mint más modellek, ahogy mi eddig normálisnak gondoltuk. Az autó ugyanis a dedikáltan hibrid üzemmódban is első körben csak áramról ment, nem számított neki az sem, amikor már az autópályán robogtunk. El is bizonytalanodtunk, hogy valamit rosszul csináltunk-e, de amikor a Monacót övező hegyekben az emelkedőn gyorsítottunk, és a benzinmotor már tényleg besegített, akkor rájöttünk, hogy mindent jól csináltunk, egyszerűen csak így hangolták a hibridrendszert.

Meglepő volt viszont, hogy a sűrű emelkedőkkel és lejtőkkel tarkított részen a magyarországinál jóval nagyobb megtett táv, 74 km után (ami már egész jól közelíti a szabvány szerinti 83 km-t) merült csak le az akkumulátor, miközben a benzines segítség minimális volt. Tény, hogy a sztrádán is szigorúbban tartottuk a 130-as tempót, de ez arra is utal, hogy a lejtőkön nagyon hatékonyan rekuperált az autó, miközben a sebesség sem csökkent.

Hogyan lehet a legtöbbet spórolni ilyen hosszú távon?

Nem laboratóriumi körülmények közt végeztünk fogyasztási tesztet, de így is markáns különbségeket tapasztaltunk utunk során a fogyasztásban. Csak a benzines üzemet nézve az autópályás átlagok 100 km-re vetítve 6,72 és 7,35 liter közt mozogtak, városban pedig 6 liter alá (5,89 l) is benézett a Geely. Kerek 7 literes fogyasztással számolva a tiszta benzines hatótáv autópályán 720 kilométer körül alakul.

Ami nagyon hamar megmutatkozott, hogy nagyon sok múlik azon, milyen nehéz a lábunk. Tartósan 130-as tempó felett haladva kiugróan növekszik a fogyasztás, kb. 3 km/órás plusz már 0,2-0,3 literes többletfogyasztást eredményez 100 kilométeren, ez a sebesség növekedésével egyenes arányban nőtt a Geelynél.

Természetesen az elektromos részleg is sokat javít a fogyasztáson. A teljesen feltöltött Starray EM-i elektromos üzemmódjával 0,6-0,7 literrel csökkentette a benzinigény százon egy tanknyi (51 l) üzemanyagra vetítve. Vegyes körülmények között, megnyomott autópályás tempóval elektromos módban 26,5 kWh/100 km-t fogyasztott az autó, míg visszafogottabb sztrádasebességgel ez 18,6 kWh/100 km volt.

De megéri-e árammal töltögetni az autót? Ha a lehető legmesszebbre mennénk megállás nélkül, akkor mindenképp. Ha a költségek számítanak, akkor a matek egyszerű: amíg annak a bizonyos 50-70 elektromos kilométeren elhasznált 13,8 kWh energiaköltsége kisebb, mint az ugyanerre a távra szükséges benziné (3,5-4,9 l), akkor igen.

Részletes fogyasztási adatok Táv Mód Körülmények Mi fogyott? Fogyasztás 52 km elektromos vegyes, autópályán 135 körül 13,8 kWh áram 26,5 kWh/100 km 1115 km benzines autópálya (135) és autóút 83,24 l benzin 7,46 l/100 km 411 km benzines javarészt város és országút 24,23 l benzin 5,89 l/100 km 74 km hibrid (99% elektromos) vegyes, autópályán 130, hegyek 13,8 kWh áram 18,6 kWh/100 km 621 km benzines autópálya építkezésekkel 41,77 l benzin 6,72 l/100 km 618 km benzines autópálya (130) 44,36 l benzin 7,17 l/100 km

Az otthoni töltés ebből a szempontból egyértelműen nyerő, azonban a menet közbeni töltőpontos megállásnál már nagyon kalkulálni kell az adott helyen elérhető árakkal. Legtöbbször a matek az áramtöltés ellen szól, nem beszélve arról, hogy időigényes is a művelet. A Starray EM-i egyenáramról 30 kW-tal tölthető, míg az általában olcsóbb AC-töltés csúcsa 6,6 kW – a visszafogott teljesítmény miatt egy ilyen töltési megálló alsó hangon 2 óra lenne, amit 50-70 kilométerért a legtöbben nem szívesen vállalnak. A töltési kedvet ezeken felül a már említett infrastruktúrából eredő megbízhatatlanság is rontja.

Mindezt alá is támasztják a konnektoros hibridek használati szokásai, melyek kapcsán korábban megírta a Vezess, miért gond, hogy nem töltik őket gyakrabban: