Tudtad, hogy minden 2021 után gyártott autóról letöltik a kötelező szervizek alkalmával a futásteljesítmény-adatokat? Ezeket az információkat – beleértve a fogyasztási és CO 2 -értékeket – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environmental Agency, EEA) gyűjti, időnként elemzi, illetve mások is elemzik, akik ehhez hozzáférnek.

Az adathalmazt nemrég az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség is megvizsgálta. A szervezet arra törekszik, hogy a kontinens közlekedése, illetve energiamixe is a lehető legtisztább legyen, és ezzel a szemlélettel ásták bele magukat abba, mennyivel “jobb” a levegő a konnektoros hibrid autóknak köszönhetően.

A rövid válasz: nem sokkal.

A 2023-ban az EEA rendszerében regisztrált 127 ezer PHEV-jármű valós futásteljesítményének elemzése után kiderült, hogy kilométerenként átlagosan 135 gramm szén-dioxidot eregetnek, miközben a benzin- és dízelüzemű kocsik átlaga 166 gramm volt. Értelemszerűen a több CO 2 -kibocsátás a nagyobb üzemanyag-fogyasztásból ered. A helyzetet ráadásul rontja, ha egy konnektoros hibrid elektromos hatótávja meghaladja a 75 kilométert. Az EEA adatai szerint ugyanis ezek az autók emissziója még nagyobb, köszönhetően a nagy akkumulátor jelentette tömegnek.

Készült márkák szerinti bontás is, melyből kiderült, hogy a WLTP-szabvány szerint ígért szén-dioxid-kibocsátást mely gyártók lépték át a legnagyobb mértékben. Ezen a fronton a Mercedes-Benz vitte a prímet 494 százalékos túllépéssel, míg a modellek közül a GLE-osztály “szárnyalt” 611 százalékos értékkel. A többiek sem lehetnek azért boldogok: a Renault-csoport, a Stellantis és a Volkswagen-csoport nagy átlaga is 300 százalékkal meghaladta a WLTP-ígéreteket.

A szövetség elemzése szerint a többletfogyasztás oka, “hogy a PHEV-ek elektromos motorjai általában nem rendelkeznek elegendő teljesítménnyel a nagyobb sebességekhez vagy a meredek emelkedőkhöz, ezért be kell kapcsolni a belsőégésű motort. Az adatok szerint a motor átlagosan az elektromos üzemmódban megtett távolság közel egyharmadánál biztosítja a teljesítményt.”

Korábbi hasonló kutatások azt is felrótták a konnektoros hibridek tulajdonosaiknak, hogy nem töltötték a járművek akkumulátorát, hanem csak benzint tankoltak a járműbe. E mögött általában az húzódott meg, hogy a cégeknél, ahol a zöldülés jegyében megvásárolták a PHEV modellt csak hagyományos üzemanyag tankolásához megfelelő kártyát biztosítottak, a használó pedig a cég pénzén inkább csak tankolt és nem foglalkozott a problémásabb, számára adott esetben költséget jelentő elektromos töltéssel.

Mivel pedig a PHEV-ek két hajtástechnológiát is megkapnak, így a költségeik már beszerzéskor is magasabbak és ha a fentiek szerint használják az üzemeltetésük költségei sem jelentősen alacsonyabbak.