Akinek pattog a fele hegyre felfelé az itt garantáltan megőrül, mivel a szakasz 800 méteren startol, és 29 kanyaron át, tíz kilométer múlva már 3200 méteren jár.

A Csigák útja a dél-amerikai Chilében található, mint a Valparaíso régió kulcsfontosságú útvonalának, a 60-as főútnak a része. Hatalmas közlekedési jelentőséggel bír, és folyamatosan tele van nyergesvontatókkal. A sofőröknek itt kell áthaladniuk az Andok – a Föld leghosszabb, mintegy 9000 km-es hegylánca – egyik hágóján.

Az időjárás itt nem ismer kegyelmet: télen a jég és a többméteres hó teszi életveszélyessé a kapaszkodást és az ereszkedést egyaránt, nyáron pedig a kíméletlen hőség bünteti a súlyosan megrakott kamionok fékjeit és hajtásláncát.

„Minden alkalommal, amikor balesetet látok, elgondolkodom, mi vihette rá azt a sofőrt, hogy túl gyorsan hajtson, aztán a családjára gondolok, akik soha többé nem látják őt” – meséli Juan Manuel Manrique, a Volvotrucks oldalán megjelent beszámolóban.

A legrosszabb hírnévnek a 17-es számú kanyar örvend, amelyet „Halálkanyarnak” neveznek. Olykor a kanyarok között felvillan egy-egy pórul járt teherautó vagy pótkocsi roncsa, intő példaként azoknak, akik alábecsülik ezt a rendkívül veszélyes szakaszt.

Mivel ez a legrövidebb útvonal a Chilében (Santiagótól nyugatra) fekvő San Antonio kikötőjéből az argentin Mendoza vidékére – és azon túl Brazíliába –, a térség logisztikája szempontjából kulcsfontosságú ütőérről beszélünk. A világ minden tájáról érkező áruk a tengerparti ecuadori banántól az Ázsiából származó, csillogó új autókig mind ezen az aszfaltcsíkon haladnak át.