Nem véletlen, hogy Ausztráliában nem kis részben egészen más márkákkal van jelen a kínai autógyártás, mint például Európában. Nem csak az elvárások és igények eltérőek a hatalmas szigetországban, de az autós hagyományok és kultúra is.

Ott van például az ute (utility vehicle, azaz pickup), amelynek legalább akkora a kultúrája, mint Észak-Amerikában, bár a preferenciák és a modellkínálat eltérnek – ahelyett például, hogy ott is bevezette volna az F-150-est, a Ford inkább fejlesztett egy nagy teherbírású Rangert: a Heavy Duty modellt, amiről azóta kiderült, hogy Európába is eljut.

A kínai Changan konszern alá tartozó Deepal márka E07-es típusa egészen más irányból közelíti meg a témát: a kecses, kupés vonalvezetésű modell sokkal inkább a köznyelvben El Caminóként emlegetett, személyautó alapú pickupok (coupe ute) tradícióját folytatja.

A Holdennek és a Fordnak is volt ilyen típusa annak idején, de most már kezdünk nagyon elkalandozni a lényegtől, ami a következő: az E07 valójában egy SUV, aminek a hátsó szélvédője előre csúsztatható, mint egy fordított nagyfénytető, a csomagtartó pedig nem ajtón, és nem is fedélen keresztül közelíthető meg, hanem egy lefelé nyíló hátfalon, mint a pickupoknál.

A Deepal E07 ezzel együtt sem tűzifa vagy trágya szállítására való, arra viszont alkalmas lehet, hogy alkalmanként tiszta, de terebélyes tárgyakat szállítsunk – más kérdés, hogy ezt mennyire tolerálják a helyi jogszabályok.

Az is kérdés, hogy a mindennapokban mennyire praktikus a csomagtér megoldása, hiszen alapértelmezésben csak egy keskeny résen keresztül tolhatjuk be a cuccokat az üregbe, cserébe mindenképpen látványos és különleges a megoldás.

Nem a tisztán elektromos Deepal E07 egyébként az egyetlen ilyen konfigurációjú jármű: a piaci bevezetés előtt álló, minimalista Slate pickup fülkéjének hátfala leengedhető, a platóra fedél és extra üléssor vásárolható – itt tehát pont a másik irányból közelítették meg a kérdést, a megoldás pedig ugyanannyira kompromisszumosnak tűnik, mint a kínai pickupnál, de a stílusnak bizony ára van.