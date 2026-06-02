Ami nekünk a GR Yaris, az Észak-Amerikának a GR Corolla. Ez sajnos így is marad: nálunk emissziós okokból nem élne meg a nagyobb modell, a tengerentúlon pedig túl apró volna a Yaris. Persze nem törvényszerű, hogy kizárja egymást a két sportmodell: Ausztráliában, Japánban és még jó néhány piacon mindkettő elérhető.

Most, hogy ezen jól kibosszankodtuk magunkat, lássuk a lényeget: a Gazoo Racing ugyanis, amely az idei évtől önálló jogi entitásként fejleszti és építi a Toyota-csoport sportmodelleit, elkészítette a GR Corolla elsősorban pályahasználatra szánt változatát, a GRMN Corollát (az MN a Masters of Nürburgring kifejezés rövidítése.)

A változások kisszámúak, ám jelentősek.

Aerodinamika

A japán Super Taikyu versenyszériából átemelt aerodinamikai elemek elsősorban a leszorítóerő fokozását szolgálják. A motorházfedélbe és a kerékdobokba vágott légcsatornák, az első lökhárítón elhelyezett oldalsó szárnyacskák, valamint a hátsó légterelő kialakításához a japán versenyautóból merítettek ihletet a tervezők – abból az autóból, amelyben egyébként egyedülálló módon hidrogénnel üzemeltetik a belső égésű motort.

A hátsó szárny állásszögét módosították, de ennél is jobb, hogy öt fokozatban, 1°-os lépcsőkben a pilóta is állíthatja azt – a konfigurációt a Nürburgringen optimalizálták a Gazoo Racing mérnökeit.

Felfüggesztés

Szintén a Nürburgringen hangolták be az átépített felfüggesztést. A kifejezetten ehhez a különkiadáshoz tervezett lengéscsillapítókat hajszálpontosan állították be. A kerékméret ugyanaz (18”) maradt, de az abroncsok szélesebbek (235 helyett 245 mm), és a Yokohama Advan Apex V601 abroncsokat (Japán specifikáció) Michelin Pilot Super Sport Cup 2-esekre cserélték.

Az elektromos szervokormány vezérlését áthangolták, különösen ügyelve arra, hogy a nagy tempóval vett, éles kanyarokban is ideális legyen a rásegítés mértéke.

Hajtáslánc

A már említett hidrogén üzemű versenymotorral szerzett tapasztalatokat felhasználva módosították az 1,6 literes, háromhengeres turbómotor paramétereit. A csúcsteljesítmény maradt 305 lóerő, de a maximális forgatónyomaték 400-ról 415 Nm-re emelkedett. Különösen markáns a nyomaték növekedése a 3600 – 4800/perc fordulatszám-tartományban, ami a kanyarból való kigyorsítást támogatja.

A 2026-os GR Corolla egyik újdonsága volt a köztes töltőlevegőhűtő légbevezető rendszere, ezt most folyadékpermetezéssel toldották meg, így tartós nagy terhelésen sem veszít teljesítményéből a motor. Az állítható összkerékhajtás vezérlésének paramétereit szintén versenypálya-használatra optimalizálták.

A váltó a kapcsolásokat automatikus fordulatszám-igazítással megkönnyítő, hatfokozatú kézi egység (iMT), amely azonban itt szűkebb áttételezést kapott.

Belső tér

Az egyedi tervezésű kagylóülések a Super Taikyu szériában alkalmazott ülésgeometriát kínálják, a tervezésnél ügyeltek a tengelykapcsoló ideális működtethetőségére (üléshossz), a szénszálas ülésváz pedig ahhoz a tömegcsökkentéshez járul hozzá, amelynek elsődleges eszközeként az autót megfosztották hátsó üléssorától, annak helyére merevítő elem került. A GRMN Corolla 30 kilóval könnyebb a mezei GR Corollánál.

A műszerfal felületét és az A-oszlopokat flokkolt kárpitozás borítja, így nem csillog be a felületen a napfény. A beltér pszichológiailag optimalizált színvilága a vezetésre való összpontosítást segíti elő.

Az utas előtti felületet szénszálas betétek borítják, a műszerfalon Morizo (azaz Tojoda Akio) aláírása díszeleg, az ajtópanel és a váltógomb piros színű, és természetesen a GRMN plakett sem maradhatott el.

GR Corolla MORIZO RR tanulmány Miközben a GRMN Corolla már kész, a Gazoo Racing egyelőre csak koncepcióként mutatta be az ötüléses GR Corolla csúcsváltozatát, a GR Corolla MORIZO RR modellt. Erről egyelőre csak annyit árultak el, hogy a sportos vezetésre kifejlesztett automata váltóval fogják szerelni, de sem a motorteljesítmény, sem a bevezetés dátuma nem ismert még.

A GRMN Corolla korlátozott példányszámban lesz elérhető Japánban, Észak-Amerikában és Ausztráliában. A modell okostelefonos alkalmazásból lesz előjegyezhető idén ősztől, a tényleges értékesítés 2027-ben veszi kezdetét.