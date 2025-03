Télen járt nálunk az autó, téli gumikon, alattomos időben, amikor a nyálkás aszfalt fekete jégbe vagy sima jégfoltokba válthat, köddel és délutántól koromsötéttel súlyosbítva. Elsőre messze nem ideális a Yaris GR teszteléséhez, de egy raliautós sportgépnek ilyenkor is helyt kell állnia. Nyáron könnyű gyorsnak lenni.

Indulás előtt a kormányon lévő gombokkal gyorsan elnémítható a vélt (és ritkábban a valós) sebességtúllépésre figyelmeztető rendszer sápítozása. A műszerfal süllyesztése ellenére is erősen korlátozott a kilátás, ami városban zavaróbb, mint szűk országúton.

Fagyos időben kellemetlen rezgéseket produkál a motor a hidegindítás után, aztán a bemelegedéssel kisimul a járása.

A középső tartománytól erőből húz a motor, a nyomatékmaximum 3250-től adott, a csúcsteljesítmény 6500-on mérhető, a motor nemcsak a nyomatékából él, szereti a kihúzatást is. Szédületesek a kigyorsítások csúszós úton is, a Toyota GR Yaris kettesben, hármasban, de még negyedikben is nagyon jól ellő padlógázra.

Ez az autó kézi váltóval az igazi, de ne írjátok le az automatát sem! Jókor és kulturáltan vált, a rázós futómű hangolásához képest szinte andalítóan.

Sport üzemmódban az automatika nem kapcsol feljebb, kézi váltásra állítva engedi leszabályozni a motort, a harmonikus áttételezéssel harmadikban úgy 133-nál.

Kézzel a kormány mögötti váltóflepnikkel vagy a fokozatválasztóval kapcsolhatunk, versenyautós módon a visszagangoláshoz előre, felkapcsoláshoz hátrafelé húzva a kart, amit a nagyszériás autók között csak a Mazda követ automatikus sebességváltóival.

Sztrádán és városban enyhén idegesítő a háromhengeres morgása. Mivel nyolcadikban 100-nál 1800, 130-nál 2300 körüli a percenkénti fordulatszám, autópályán nem a zajszint a túlzás, inkább a motor hangszíne terhes. Amikor viszont késsel a fogad között tépsz kanyaról kanyarra, a csatazaj ideális aláfestése az örömautózásnak.

A híres videó a facelift előtti Yaris GR-ről. Érdemes lassítva is megnézni a visszafordítókban az akrobatikát



Olyan a Toyota Yaris GR, mint egy tökéletes célszerszám arra, hogy gyorsan mehess, szinte bármilyen körülmények között, és persze közben világíts a gyönyörtől. A kormányzása tanítani való, annyira kezes, annyira jók az erői és a visszajelzései, amit megkoronáz a kiváló fogású, pont jó méretű volán.

Ívre tételkor billen egy picit a karosszéria, az első két kerék belevágja a jégcsákányt az ívbe és ott is marad a kinézett rádiuszon. Aztán a következő körben kiderül, hogy még gyorsabban űzve sem engedi el az aszfaltot, ha az autó orrnehézségére picit figyelsz és nem terheled túl az első gumikat. De lelkendezhetnék a fékerő adagolhatóságán is, annyira jó a nyomáspontja.

Ez az autó nem annyira a játékról szól, mint a játszi könnyedséggel faroltatható GR86 kupé. Az szórakoztatóbb autó, nem beszélve a mókára és komoly tempóra is képes Supráról, de amit a Yaris GR tud, az még egy polccal feljebb van.

Kikapcsolt menetstabilizálással a visszafordítók előtt simán húzhatsz kéziféket, hogy a keresztbe álló autót gázzal átvidd az összkerekes autók széles ívű farolásába. Kézifékre a vezérlés leoldja a hátsó hajtást, nem pedig megfogja az egész autót mint a sima 4×4-es kocsik, ha nem nyomsz kuplungot.

Murvás csapatás nem jutott arra a pár napra, amíg velem volt a Toyota Yaris GR, de ahogy köröket rajzolhatsz vele a nedves aszfalton, az mesebeli! Milyen összkerekes ferdehátú ad annyi nyomatékot hátra, hogy ez működjön, és eleve melyikben van még rendes karos kézifék?

Kár, hogy a fényszóró nem nő fel mindehhez. A LED-es fényforrásból elég sok fény kijön, ám a fénykévével bután telibe veri az útjelző és más táblákat. Annál a sebességnél, amire ez az autó képes, nagyon zavaróak éjszaka a táblák visszaverődései. Egy ennyire drága és gyors autó okosabb első fényszórót érdemelne.

Amikor láttam, hogy 143-ról, 149-ről majd 152-ről kezdem megfékezni ugyanazokat a kanyarokat fagypont környékén, inkább elindultam hazafelé a középhegységi országútról. A GR Yaris határai egészen fent vannak, tipikusan az az autó, amivel nagyot lehet esni. Az már úgyis kiderült, hogy a futómű és különösen a lengéscsillapítás kvalitásai kivételesek. Ahogy a Toyota GR Yaris a dobálós erdei szakaszokon ott van az úton, attól szem nem marad szárazon.