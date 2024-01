Bevezetésekor a Toyota GR Yaris turbómotorja a világ legerősebb háromhengeres sorozatgyártású egységének számított. Most még többet kínál: a teljesítmény 20 lóerővel nőtt, a nyomaték pedig 30 newtonméterrel, így a maximális értékek 280 lóerőre és 390 Nm-re emelkedtek. Egyelőre a Toyota nem árulta el, hogy az erősebb motor javított-e az autó dinamikáján, de lassabb biztosan nem lett.

Nem csak valami új motorvezérlésről van ám szó, mélyebben belenyúltak a sorhármasba. A motort a japán ralibajnokságban és a Super Taikyu hosszú távú túraautó-sorozatban tesztelték, a végsőkig. Az egyik ilyen hajsza addig tartott, amíg fel nem robbant a motor. Az új szerkezet erősített szeleptörzset kap, változtattak a szelep anyagán, a dugattyúkon, a gyűrűkön, módosítottak az üzemanyag-befecskendezés nyomásán és a motor szívónyomás-érzékelőt is kapott.

Opcióként kerül az autóba a Circuit, azaz pálya csomag, amely elsősorban a hűtésen javít. Ebben többek között új, a motor felett elhelyezett szívócsatorna szerepel, illetve az intercooler vízpermettel gazdagodik. Utóbbi gombnyomásra a víz párolgásával hűti a felületet, mindkettő segít csökkenteni a beszívott levegő hőmérsékletet. A fokozott terhelés elviselését a szintén a csomaghoz tartozó kiegészítő vízhűtő és a fékekhez levegőt vezető extra csövek segítik.

Műszaki szempontból a legnagyobb újdonság az automata sebességváltó bevezetése. Az Aisintól érkezett nyolcfokozatú elem opcióként kérhető. A Toyota szerint a vevők fele ezzel fogja választani az autót. Nyilván a hétköznapokon komfortosabb, de itt is fókusz a versenypályás használaton volt. Például a Toyota elnökének az egyik tesztverseny során meg kellett állnia a pályán, mert az új váltó túlhevült. Na mi volt a válasz? Mostanra már sejted. Beépítették egy kiegészítő olajhűtőt, a kuplung pedig rendkívül hőálló anyagból készül.

Az új váltó tervezésekor a leggyorsabb visszaváltási sebességre összpontosítottak, ezért is vetettek be jó reakcióidejű, lineáris mágnesszelepet. Ennek is köszönhető, hogy a teszteken gyorsabb köridőket értek el vele, mint a kézi váltóval. 600 ezredmásodperc a kézi váltó kapcsolási ideje és 300 az automatáé. Szintén a pályán jön jól, hogy a váltó a kormány mögötti fülekkel is kapcsolható, illetve a hagyományos váltókart előretolva vált vissza, hátrahúzva pedig felfelé.

További újdonság, hogy az automata sebességváltóval rajtautomatikát is építettek a GR Yarisba. A kézi váltóknál viszont egy automatikus fordulatszám-szabályzó rendszer segíti a sima váltást.

Egyértelműen a hajtásrendszer a Toyota GR Yaris csúcsfegyvere. Kisautóban aktív négykerék-hajtást ritkán látni, de az összes autó között is kevés olyan van, amiben egyértelműen a vezetési élmény és tempó, nem pedig a biztonság miatt építenek be 4×4-et. Az elektronikusan vezérelt, GR-FOUR néven futó állandó összkerékhajtás mostantól alapkivitelben adja az első és a hátsó önzáró differenciálművet is. Továbbra is három, Normal, Sport és Track üzemmódban használható az autó, de ezek működését áthangolták. Naná, hogy a versenypályás felhasználásra fókuszálva.

Míg korábban a Track mód 50:50 százalékos elosztást adott, mostantól a kis tárcsával a vezető szabadon állíthatja az első és a hátsó tengely között a nyomatékelosztást, akár menet közben is 60:40-től 30:70-ig. Bár erről a sajtóanyag nem beszél, próba közben az autó műszerfalán olyan visszajelzést is kaptam, hogy 10:90 volt a hátsó kerekek javára. De hát a prototípusok már csak ilyenek. Ráadásul a tesztautókban murva beállítás is szerepelt, amely 53:47 arányú elosztást ad.

Ha azt hitted vége, a versenyautós megoldásoknak, tévedsz. Merthogy a kézifék sem hagyományos. Itt ugyanis nemcsak az autó rögzítésére szolgál, hanem szűk fordulókban az autó farának megindítására. Épp ezért, ha a szenzorok azt érzékelik, hogy behúzzák a kézféket, akkor a tengelykapcsoló oldja a hátsó hajtást. Versenytechnika!

Alapvetően megtartották a korábbi felfüggesztési rendszereket, de – nyilván – átdolgozva. Nem meglepő módon találtak a fejlesztésre okot. Például Jari Matti-Latvala a Toyota WRC csapatának vezetője, korábbi versenyző, a fejlesztés során ugyanúgy ugratott a kocsival, mintha egy WRC-t hajtana. Ilyenkor azért kiderülhetnek gyengébb részek.

Változtattak az első lengéscsillapítók rögzítésén, megerősítve a felső bekötési pontokat és más rugókat alkalmaznak az elöl MacPherson és hátul kettős keresztlengőkaros felfüggesztésben.