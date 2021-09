Belül is egyértelmű, hogy igazából már nem kisautó egy Hyundai i20. Nemcsak az elöl utazóknak kényelmes, de meglepően tágas hátul is, a lábtér és a fejtér is kellően nagy, akár 180 centis utasok számára is. Ráadásul a csomagtartója is használható méretű, 351 literes, egyedül a háttámla szöge tűnik kicsit meredeknek.

Az apróságainknak jut hely az utastérben, az ajtózsebek nagyok, de az állítható könyöklő alatti dobozba, a váltókar előtti és mögötti rekeszekbe is szórhatjuk a dolgokat. A kesztyűtartó nem túl nagy. Töltőt főként elöl találunk, itt a 12 V-os aljzat mellett két USB is van, hátulra jutott utóbbiból még egy.

Vezetőülése nem engedhető igazán mélyre, komoly oldaltartása miatt azonban sportosnak érződik. A kormány tág határok között állítható, ami segít, hogy az alacsonyabb és a magasabb sofőrök is jó pozíciót találjanak. A kormány átlagos méretű, de sportosra formázott, ahol fogni kell, a bőr perforált, sok funkció irányítható innen.

Ha nem is olyan látványosan, mint kívül, de az utastérben is számos apróság mutatja, hogy ez bizony egy sportmodell, kezdve a kagylóülésekkel, az N-es kormánnyal és váltókarral. A Hyundai sport színe, a Performance Blue-nak nevezett világoskék visszaköszön sokfelé az utastérben, a szellőzőkön, a varrásokon az ülések díszítésén és az ajtókon is ott van.

Állítható nézetű, 10,25 hüvelykes digitális műszerfal található a vezető előtt, amely az autó menetdinamikai beállításait követve eltérő színvilágú lehet. Ezen túlmenően is egyénre szabható, hogy milyen adatokat lássunk, így a szokásos napi km, fogyasztáson túl előtérbe hozhatunk olyan adatokat, mint az oldalgyorsulás, a köridő vagy az igazán fontos motorolaj-hőmérséklet.

A nyolchüvelykes központi LCD-kijelző képe szép, részletes, jól használható a tolatókamera is. Az I20 N menüje gyors, alapvetően nem bonyolult, itt is személyre szabhatjuk, hogy mit is lássunk. A körülötte lévő nagy gomb miatt kissé olcsónak hat a rendszer, pedig vezeték nélkül kezeli az Apple CarPlay és az Android Autót. Így aztán felesleges is navigációs rendszert kérni a kocsihoz, hiszen telefonról megoldhatjuk ezt.

Összességében az utastér anyagminősége közepes, sok kemény műanyagot találunk. A kormányon a bőr jó tapintású, az üléseken alkalmazott már kevésbé, ráadásul a szövetkárpit műanyagos érzetű. Ugyanakkor nem bántó az anyagminőség, mert az összeszerelés jó, illetve nem is nagyon foglalkozunk a belsővel, mert a hajtáslánc olyan bulit, olyan show-t csinál, hogy csak arra figyelsz. A vezetési élmény, a motor- és a kipufogóhang parádés.