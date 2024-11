Természetesen a BMW M-nél sem hiszi senki, hogy egy M5 tömegét fél tonnával meg kéne növelni, de vegyük végig a lehetőségeiket! Ha az új BMW M5 nem válik konnektorról tölthető akkus hibriddé és nem volna elektromos hatótávja a szabványos CO2-emissziója leszorításához, akkor a büntetőadóktól eladhatatlanul drága lenne. Felesleges volna kifejleszteni.

Megoldás a Mercedes útja, ahol a C63-ban a V8-at brutális turbófeltöltésű négyhengeres váltotta fel? Aligha. Odalett az autó hangja, elveszett a karaktere és nem is kell a vevőknek. Tetszik vagy sem, az M5 túlélése múlt a hibridhajtáson és a nagy lítiumakku befogadásán.

S68-as V8, felkészítve az Euro 7-es normára

Először is örüljünk annak, hogy a hajtáslánc lényege továbbra is egy nyolchengeres benzines 585 lóerővel és 750 Nm-rel! Az S63-as nyolchengerest leváltó S68 új konstrukció, új főtengellyel és az olajnyomás helyett elektronikus működtetésű VaNoS-szelepvezérléssel.

A szelepnyitás mélységét a Valvetronic variálja, az akár 350 barral, közvetlenül az égéstérbe belőtt benzint a levegővel együtt 10,5:1 arányra sűríti a nyolc dugattyú. Az új motorral nem lesz gond később az Euro 7-es szabvány betartása.

A 32 szelepes, 4395 köbcentis V8 hengersorai között van a két turbófeltöltő, hogy gyorsan felpöröghessenek gázadáskor, de annyira gyorsan így sem tudnak reagálni, mint a villanymotor.

A nyolcfokozatú automatikus váltó házába integrált, állandó mágnesű szinkron villamos gép 197 lóerős, 280 Nm nyomatékot ad le, amit egy előtétáttétel 450 Nm-re növel. Tehát a váltóba már ezzel hajt be és egy azonnali nyomatéklökettel áthidalja az az időt, amíg a V8 nekiveselkedik.

727 lóerős a konnektoros hibrid hajtásrendszer és 1000 Nm a két motor nyomatékcsúcsa, amennyi a ZF-váltó felső határa. A limuzin gyorsulása rajtprogrammal 3,5 mp 100-ra és 9,9 mp 200-ra, a szedánnal párhuzamosan kifejlesztett és vele egyszerre bemutatott kombi ideje 3,6 és 11,1 mp.

80 és 120 között ötödikben elég 2,9 mp, ami akkor is alig felfogható dinamika, ha a tömeg/teljesítmény arány romlása látszik az adatokban. A 600 lóerős előd 3,4 mp alatt elérte a 100-at, 200-ra viszont 11,1 mp az ideje, ezt igazságosabb egálra adni.

Sokat kellett szilárdítani a vázon

De egy M5 alapja nem a hajtáslánc, hanem a futómű teljesítőképességét meghatározó karosszéria, amit rengeteg erősítés tesz szilárdabbá. Többnyire a számítógépes szimulációkkal kiderült, hol kell megerősíteni a vázstruktúrát, hogy hozni tudja a megcélzott útfekvéshez szükséges merevséget.

Az orrban a hűtők feletti merevítő anyaga acél lett a többi 5-ösben használt könnyűfém helyett és merevítőt erősebb csavarok rögzítik, biztosítva a szükséges szilárdságot. A küszöböket kiegészítő merevítőprofilok kötik össze az alvázzal, az első rugótornyokat elölről és hátulról is kitámasztók tartják, de van egy sokkal érdekesebb megoldás.

Joachim Popp, az új M5 fejlesztési vezetője mutatta az acélcsövekből hegesztett, félgömb formájú merevítőt a csomagtérpadló alatt. Ez az elem a kombi karosszériájából hiányzó felső merevítést pótolja, amely a limuzinban a kalaptartó alatt keretként szilárdítja az autó hátulját, de a raktérbővítés miatt a kombiból hiányzik. A beszállítója egy motorkerékpár csővázakat gyártó cég.

Bár a limuzinban nem volna rá szükség a megcélzott karosszériaszilárdság eléréséhez, de ha már adott volt, a G99-es Touringokon kívül a G90 kódjelű szedánok is megkapják a BMW dingolfingi gyárában, ahol az M5 készül.

Így jön össze plusz fél tonna

Popp úrtól tudtam meg azt is, hogy a kifutó és az új M5 között lévő közel fél tonnából úgy 170 kilót azért szedett fel az M5, mert az alapjait adó 5-ös sokkal terebélyesebb elődjénél. A méretnövekedést az i5 kényszerítette ki, mert a padlólemezében kellett a hely az akkucelláknak és a nagy súly miatt az első-hátsó energiaelnyelő zónákat is meg kellett nyújtani.

205 kg az akkumulátor tömege, a hajtó villanymotor nyom vagy 40-50 kilót. A nagyfeszültségű elektromos rendszer kábelkötege is kitesz pár kilogrammot. 40 kg jut a szénszálas műanyag helyett üvegből készülő tetőre. Viszont a karbontetőt és a szénszálerősítésű kerámia féktárcsákat megfizetve 40+20 kilóval csökkenthető az autó tömege.

Benne vannak a súlygyarapodásban az új vezetőtámogató rendszerek is. Széria a ráfutási baleseteket megelőző automatika, a kormányzással is beavatkozó sávban tartó és sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, a fáradásfigyelés, a táblafelismerés.

A Driving Assistant Professional megrendelésével az aktív sebességszabályozás állóra fékezéssel és újraindulással egészül ki, fejlettebb a kibővített sávtartás kormányzással, adott a jelzőlámpa-felismerés továbbá a lehetőség a sebességkorlátozások átvételére és a térképinformációk beépítése a lassításba, gyorsításba kanyarok körforgalmak, települések előtt-után.

Persze a távirányítós parkolás is fent van az extralistán, amivel legfeljebb 200 méteres távon lehet parkolási manővereket feltanítani az autónak, amit a kocsiban ülve vagy telefonról, az autó mellől távirányítva tud megismételni a G90 és a G99. Az alkalmazással a külső és a belső kamerákkal ránézhetünk az autó környezetére és ellenőrizhető a belső tér is.

Elkerülni a hősokkot

A fejlesztők legnehezebb feladata a hűtés megoldása volt. Az M5-öst arra kellett felkészíteni, hogy az ügyfél, kedvenc motorcsónakjával a vonóhorgon, felveret nyáron a Grossglockner-hágón, megáll fent gyönyörködni a kilátásban és leállítja a motort. Tényleg vannak olyan emberek, akik semmibe veszik a gépet, nem mennek hűtőkört és bele sem gondolnak a hősokkba, amivel a hajtásláncot gyötrik.

Hiába jár a hűtőventilátor, ilyenkor a hűtés és a hőelvezetés súlyos gond. A nyolchengeres V-motor eleve kitölti a teret, de a beépített villanymotortól és a generátortól a sebességváltó is nagyobb lett, plusz ott van még alul a nagyfeszültségű akkumulátor. Ezt mind elhelyezni és a hőmenedzsmentjüket megoldani önmagában egy mestermű.

Nem elég a hűtőlevegőt bejuttatni a motortérbe és eljuttatni a szükséges helyekre, ki is kell vezetni a forróságot a motor mögül, ahol útba van az akkumulátor. Ehhez kellett a légnyílásokat, levegőterelő felületeket nagyon jól megtervezni. Ráadásul már kopoltyú sem segít az első sárvédőkön, mert bal elöl elfoglalta a helyét a töltőfedél.

Nagy akku a kisebb fogyasztásért

Bruttó 22,1, nettó 18,6 kilowattórás az alvázba integrált akkupakk, feszültsége 347,5 volt. A limuzin legfeljebb 69, a kombi 67 km-t tehet meg árammal két töltés között.

Elektromosan is elérhető az autópályás tempó, 140 km/óra a felső határ, ha nem indítod be a benzinest a váltóflepnivel vagy az akadóponton túli gázadással. Egyenáramú töltés továbbra sincs, de a váltóáramú egy hibridtől nívós a 11 kilowattal.

Futómű: először van hátul is nyomtávszélesítés

Sebastian Spirk felelt az M5 menetdinamikájáért. Hátteréről csak annyit, hogy az édesapja hagyta jóvá az E23-as cápa 7-estől a 2008-ban leváltott E65-66-ig a 7-es BMW-k futóműhangolását. Az is beleéghetett sráckorában, amikor a nürburgringi ringtaxizást aznapra befejező Dirk Häcker, ma az M-es autók fejlesztési vezetője, elvitte egy gyors körre egy M3-mal.

Spirk úr centire ismeri a Nürburgring minden kanyarját. Szájtátva hallgattam őt arról, mely pontokon gyorsult 280 fölé az új M5 a tesztek során és mi az a négy hely, ahol felüt a futómű a Zöld Pokolban, ahol az oldalirányú terhelésen kívül a fel-le hullámvasutazás is a végsőkig terheli az autókat. Ilyen emberek szenvedélye és tudása gyümölcsözik az összes M-es BMW-ben.

75 milliméterrel távolabb vannak egymástól az első kerekek, mint a sima 5-ösökben. Az első nyomtávszélesítés visszatérő az M5-nél, de most először hátul is szélesebb lett a nyomtáv, 48 mm-rel.

Elöl kettős keresztlengőkaros, hátul ötlengőkaros a kerékfelfüggesztés, mint a többi 5-ösben, de pár lengőkar átvételét leszámítva minden alkatrészük eltér, az összes szilentblokk és persze a kerékdőlést meghatározó lengőkar is, mert az M5-ön sokkal erősebb a negatív kerékdőlés, elöl egy fok 16 perc, hátul egy fok és 40 perc.

A bedöntött kerékkel berugózáskor nem billen el annyira a kerék tapadási felülete, nagyobb felület tapad az úthoz. De a kerékdőlést túltolva romlana az egyenesfutás és az út gyorsan lenyalná a gumik belső profilját.

Az új BMW M5 futóműve acélrugós. Most először lett az első rugó is progresszív, tehát nem lineáris a rugóra ható erő és az összenyomódás, az összenyomással párhuzamosan felkeményedik a rugó elöl és hátul is.

A lengéscsillapítás adaptív, a kormányáttétel változó. A fogasléces kormányművet csavarozás rögzíti az első futómű segédkeretéhez, hogy az autó irányítása minél precízebb legyen és több visszajelzés jöjjön a kerekek felől.

Legfeljebb 1,5 fokot fordul a hátsó kerék mindkét irányba, gyors tempónál az elsőkkel párhuzamosan. A fordulókörön ez annyit tudott javítani, hogy megegyezzék a kisebb tengelytávú elődével.

A 12,6 méteres fordulókör nem könnyíti meg az életet, de az M-es fejlesztők szerint összkerékkormányzással ez az a határ, ameddig természetes marad az autó viselkedése. 21-es felnimérettel hely sem nagyon volna a további elforduláshoz a kerékjáratban.