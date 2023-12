Egy ötösnél a belépő szintnek is magasan kell lennie, és ezt hozza az 520d xDrive miután elindítottuk a négyhengeres dízelt. A mild-hibrid technológia pozitívan hatott erre a konstrukcióra, simán, könnyedén indul a gázolajos egység az integrált generátor indítómotorral, és belül már tényleg semmit sem érzünk hidegen sem a konstrukcióra jellemző vibrációból, kotyogós hanghatásból. Ez a lágyan működő alapjárati motorleállítás és újraindítás menet közben a start-stop rendszer működését is elfedi, észrevétlenül történik a motor leállítása, újraindítása.

Kiszállva már egyértelmű a négyhengeres járás, aki viszont kivár, annak juthat hathengeres benzines plug-in hibrid verzió is jövőre, aminek simább járása mellett főleg a német autópályán kihasználható teljesítményfölény lehet az ütőkártyája.

A 48 voltos rendszer lelke a 0,48 kWh lítium-ion akkumulátorcsomag, ahonnan nem csak indításkor nyer energiát a rendszer: a 8 kW (11 lóerő) teljesítményénél és 25 newtonméteres forgatónyomatékkal rendelkező villanyos egység erőteljes gyorsítások esetén szintén támogatja a dízelmotort, ami a nyolcsebességes váltóval együtt határozott, torpanás nélküli gyorsulási élményt jelent.

Ha pedig lehet, ezzel a generációval még egy lépést tett előre a BMW a tökéletes utazóautó álomképének eléréséhez. Sikerült a tesztnapok alatt egy teljes tank gázolajat elégetni, ami nagyjából hatvan liternyi üzemanyagot és 1030 megtett kilométert jelent.

Igen, ez az amire a dízelmotort kitalálták. Ha dolgod van, ha valamit el kell intézni München alsón, és nem a táj bambulása a cél, akkor az egy fenékkel megtehető közel ezer kilométer aranyat ér. Nem aranyeret, mert a kényelem az tényleg maximális, az autó minden porcikáját úgy hangolták, hogy kizárja a rosszat, és beengedje a jót, szinte balzsamozza a testet út közben, és egy napi összesen 400 kilométeres autópályás túra után őszintén szólva frissebb voltam, mint induláskor.

Ez köszönhető a motor pont kellemes teljesítményének, ami a már említett finom, könnyed módon hívható elő a gázpedállal. Váltó? Ha sikerült a kis kristálykapcsolót D-be pöckölni a középkonzolon, akkor utána már nincs dolgunk vele, sosem fut át a sofőr agyán a gondolat, hogy na „miért nem váltassz vissza, te..” egyszerűen mindig tudja mikor melyik fokozat az ideális a nyolcból.

A zajszigetelésen érződik, hogy itt a nagy sebességű autópályás használat hanghatásait is figyelembe vették, gyakorlatilag csendes a kabin 130 km/óránál, nem tudok olyan területet mondani ahonnan zavaró hangok érkeznének.

Az autópálya pedig puha szőnyeg az ötös alatt, egy ekkora autó már alapból magabiztos, az elektronikusan vezérelt lengéscsillapítókat alkalmazó elöl dupla-keresztlengőkaros, hátul multilink felfüggesztés pedig összkerékkormányzással kiegészítve légrugók nélkül is maximális kényelmet és irányíthatóságot biztosít. Mérete a leköszönő hetest idézi, és az 1800 kilogramm körüli tömeghez is illik a bálnatestszerű mozgás, de az új ötös mégis fürge és agilis. Ebben szerepe van az M Sport Pro futóműnek, ami feszesebbre hangolt lengéscsillapítókat, merevebb stabilizátorokat kapott, egy leheletfinom 8 milliméteres ültetéssel együtt.

Még ezzel együtt is bőven a komfortos oldalra esik a mérleg nyelve, de az irányíthatóság minden sebességtartományban, országúton, autópályán makulátlan. Az alapokat adó flexibilis CLAR II platform egyik trükkje, hogy könnyen testre szabható. Az 520d xDrive ugyanúgy szinte tökéletes tömegelosztással, és pengeéles vezethetőséggel rendelkezik, mint a merőben más hajtással és tömeggel érkező elektromos i5.

Ezekre a nyers alapokra jön még az összkerékkormányzás fűszerként, a hátsó tengelyen lévő kerekeket 2,5 fokkal tudja elfordítani a rendszer. Így valószínűtlenül jól veti rá magát az autó a szűk kanyarokra, a közvetlen vezetési élményt pedig a változó áttételű kormányzás teszi teljessé. Ezt a technikát sem ma dobta be először a BMW, a megoldás jól jön tekergő szerpentineken forgolódva, de ugyanúgy hasznos ha városban parkolunk. A szűk helyeken az elforduló hátsó kerekekkel párosítva valószínűtlenül kis helyen képes megfordulni az öt méter feletti autó, a szűk ráfordulást igénylő garázsunkból ugyanúgy tudtam vele kiállni, mint a családi Mazda3-assal, ami mindössze 4,42 méter hosszú.

Fordulóköre mindössze 11,7 méter, és ha már előkerült az első generációs Mazda3 BK, annak hasonló értéke 11,4 méter. Tehát hiába nőtt nagyot, valahogy városban sem érződik elefántnak a porcelánboltban, ezek a technikai trükkök nagyban segítik a manőverezést, ahogy a több külső nézetet is gyártó parkolósegéd is. Ennek gyári neve Parkolóasszisztens Plusz és a kamerák által rögzített felvételekből szerkeszt egy 3D-s képet, amin jól megfigyelhető a környezetünk.

Akinek pedig hosszú behajtón kell kitolatnia, szűk utcában lakik, segít a Parkolóasszisztens másik különleges funkciója az automata tolatás. A rendszer memorizálja az autó által előremenetben megtett út utolsó 200 méteres szakaszát. Amikor hátramenetbe kapcsolunk a BMW magától visszatolat a megjegyzett útvonalon.

Tehát városban is jól lehet vele boldogulni, meglepően kevésbé izzasztó vele a közlekedés, mint egy ilyen trükköket nélkülöző, hasonlóan termetes korábbi 7-es BMW-vel. Országúton pedig lehet aktiválni a Sport üzemmódot, ekkor élesedik a kormányzás, feszesebbre vált a futómű, élénkebb a gázpedál, és még ezzel a négyhengeres dízellel is kegyetlen jót lehet autózni.

Az elforduló hátsó kerekek lassú kanyarokban az első kerekekkel ellentétes irányban segítik a fordulást, tempós kikerülésnél, előzésnél viszont párhuzamosan mozdulnak. Így mintha egy forgópadon mozogna csak az autó egy szimulátorban, a 197 lóerőhöz mérve bőven van még tartalék, az xDrive és a rengeteg technikai kiegészítőnek köszönhetően csak tényleg nagyon forszírozott helyzetben villan fel a menetstabilizáló sárga ikonja, de akkor is észrevétlen, gyors a beavatkozás.

Bár mild-hibrid, de itt a fékezésnél ez nem érződik, a fékerő lineárisan épül fel, jól adagolható, és piszok jól lassul az autó, főleg a tömegéhez mérve. A biztonságot nem csak ez, hanem a rengeteg aktív vezetéssegítő is szavatolja, ez az egyik legjobb adaptív tempomat ma a piacon, tényleg rá lehetne bízni az autópályás kilométereket. Ha akarjuk kitehetjük az első kamera képét a műszerfalra, a kiegészítő grafikával, ami mutatja, hogy épp mit érzékel a rendszer. Gyakorlatilag mindig mindent látott amit kellett.

Az i5-ben több értelme van, de ebbe a belépő dízelbe is bekerült a Boost funkció. Látványos akár egy videójáték, a visszaváltásra szolgáló kormány mögötti fület folyamatosan húzva tartva indul egy visszaszámlálás, ami alatt elvileg nagyobb teljesítményt lehet kicsikarni az autóból. A szélvédőre vetített kijelző (Head Up Display) is kifelyezetten látványos, Sport módban mintha egy számítógépes játékban ülnénk, célkereszt szerű, kanyarban enyhén billenő grafikát kapunk, de természetesen ez is eltüntethető.

Ebbe a modellbe is bekerült a 2024-től kötelező sebességkorlátozásra figyelmeztető rendszer, de a BMW nem véletlenül kezdi a motorpalettát közel 200 lóerővel. Tudják, hogy a tulajdonosoknak szükségük van a teljesítményre, és azt ki is fogják használni. Ezért ezt a funkciót is hatékonyra tervezték, a rendszer jól működik, de ha kell könnyen kikapcsolható. Csak a kormányon a SET gombot kell nyomva tartani pár másodpercig, és a minden indításnál aktiválódó rendszer elhallgat, egészen a következő indításig.