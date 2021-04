Bár motorja csak négyhengeres, de a rezonátorok segítségével a kipufogó így is jól szól. Nem túl hivalkodó, de ahhoz elég, hogy folyton hájjal kenegesse a tulaj szívét, lelkét. Pláne, hogy sport módban valamivel hangosabban szól, – még így sem fog utálni érte a szomszéd – de a futómű a hétköznap is komfortosból érezhetően feszesebbé válik. Az 5,7 másodperces sprint elég meggyőző egy ekkora autóban, és az erő tényleg azonnal kéznél van, nem kell várni a turbó feltámadására. Mindez hátsókerék-hajtással és kikapcsolható menetstabilizálóval egész komoly mókalehetőséget rejt magában. Jó hír, hogy aktív ESP-vel is lehet vele bohóckodni, békeidőben kanyarodáskor pont annyira engedi a rendszer megcsúszni az autó fenekét, hogy még pont ne nézzék a vezetőt félkegyelmű hülyének. Olyan “pont így akartam csinálni” érzést kínál bárkinek.

Automata váltója gyors, fürge és okos is, bár kell neki pár erőteljes gyorsítás, mire észreveszi, hogy most épp mihez is van kedvünk. Igaz, nem kell megvárni, míg észbe kap, ott vannak a kormány mögött az érzésre fél kilónyi alutömbből faragott váltófülek, amiket bármilyen helyzetben el lehet érni, akkorák. Sajnos a mögötte lévő irányjelzővel kombinált ablaktörlőkart már a gibbon tenyeremmel is alig értem el, elképzelésem sincs, mihez kezd ezzel egy kurta virsliujjú alak. Mondjuk nem rendeli meg 164 ezerért…

Ahhoz, hogy egy autót jó legyen vezetni és merjen is vele gyorsan menni a gazdája, kell még jó fék is. Na, a Ghiblinek van ilyenje, ugyan mi még téli gumival kaptuk, de így is irgalmatlanul nagyot lassult. A katalógus szerint a Brembo fékek 100-ról akár 35,5 méter alatt képes állóra fékezni az 1878 kilogrammos autót és ez olyan szemkiesős élmény. Fogyasztása többé kevésbé ész nélkül leautózott 280 kilométer után 13,6 liter volt, ami egy ilyen autónál jóval a fájdalomküszöb alatt van.