Van, aki szereti, hogy ki- és beszállásnál ide-oda utazhat az üléssel és a kormány is előzékenyen ki-be tolja magát, hogy kényelmesebb legyen a helyezkedés, nekem ez volt az első, amit felkutattam a menüben és azonnal kikapcsoltam. Aki nálam kevésbé hisztis, az több fokozatban is hatástalaníthatja a rendszert – csak az ülést, vagy az összes mozgást is letilthatja -, ami nekem annyira nyomasztó, mint amikor puccos szállodában járva az ajtót nyitogatja előttem az inas.

De ha már bent vagyunk, és emlékszünk a ráncfelvarrás előtti utastérre, akkor legfeljebb az áthelyezett központi kijelző lehet újdonság, ami 12,3 colos képátmérőjű, és kicsit magasabbra, jobban látható helyre költözött. A fokozatválasztó kar mellett található fertelmesen körülményesen használható tapipad sajnos túlélte a ráncfelvarrást, kész szerencse, hogy a vezető felé forduló kijelző érintésérzékeny, így ha valaki eléri, nyomkodva is tud kotorászni a menü különböző beállításai között, nem szükséges a virtuális egérpadon szenvednie.

Kevésbé látványos, inkább érezhető változás, hogy az ülések párnázását is lecserélték, puhább felső réteg kerül a kárpit alá, és a szerkezet különböző elemeit is jobban elkülönítették egymástól. Utóbbitól a különféle, menet közben keletkező rezgések átadásának csökkenését várják. A berendezésről ordít, hogy minden egyes öltésre odafigyeltek, atombiztos az összeszerelés, szemnek, kéznek is tökéletesek az anyagok. A felfoghatatlan, 4,5 milliós felárért mért Nishijin szövet és Haku platinabetét az ajtókárpiton igazi mestermunka, csodásan néznek ki egymás mellett, de ahhoz, hogy valaki ezt is beikszelje az opciós listán, kell egy nagy halom feleslegesnek tűnő pénz. Vagy tisztelet a maximalista japán kézművesség felé.

Nehéz eldönteni, hogy az igazi főnököt bal elöl, vagy jobb oldalon hátul találjuk-e a Lexus LS-ben. A kormány mögött sem rossz ülni, de a hátsó, előcsalogatható lábtámasszal is ellátott, masszírozós ülésben talán még eggyel élvezetesebb utazni. A lábtér, fejtér, sőt, az összes létező tér kellően szellős az utas körül, van saját, motorral állítható pozíciójú kistévéje, érintőképernyős felületen beállítható klíma- és masszázsvezérlése, és a temérdek motoros árnyékolót is tudja innen irányítani.

Imádni való a Lexus lassú reakcióideje, amivel reagál az újításokra, ebben az autóban csupa hagyományos USB-aljzat van a klasszikus 12 voltos dugaljak mellett, USB-C csatlakozót hiába is keresnénk benne. De még emlékszem arra is, amikor 2010 környékén a progresszívabb gyártók már a CD-játszót is elkezdték kihagyni az autóikból, addig a Lexus GS-ben még mindig széria volt a kazettás magnó. Szóval nem kapkodnak, az biztos.

Kezelhetőség szempontjából nagyon vegyes képet nyújt az LS, ameddig nem kell a fedélzeti rendszerhez nyúlni, addig szinte hibátlan minden. A hangerőszabályzó gombja ugyanúgy egy apró műremek, mint a klíma hőmérsékletállító tekerentyűje, ami mellett még a számok is animált mozgással fordulnak át egymásba. Vannak közvetlen gombok a rádió, vagy éppen az ülés-, vagy kormányfűtés kapcsolásához. A központi kijelző grafikája viszont nagyon ódivatú, és a felbontáson, képminőségen is lehetne finomítani. Persze, használható, de ne feledjük, durván 50 millió forintos autóban ülünk, itt ennél többet kéne villantani.

A gombnyomással, vagy láblendítéssel is nyitható csomagtartó aránylag szűk nyíláson keresztül rámolható be, és a mérete sem túl acélos, mindössze 430 literes, de ez talán ebben a kategóriában nem létfontosságú, senki nem fog mosógépet tuszkolni az autó hátuljába, vagy falazóelemeket, cementet szállítani a pokróccal letakart hátsó ülésen.