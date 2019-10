Számos ponton finomítottak 2020-ra az RX utasterén, de a legnagyobb dobás a központi képernyőhöz köthető. Az alapból 8, de 12,3 colos méretben is elérhető kijelző immár érintéssel is működtethető, nemcsak a felhasználókat eddig erősen megosztó tapipaddal a váltókar mögül. Az új funkcióhoz a képernyőt az utastér belsejéhez közelebb helyezték, hogy a vezető és az első utas egyaránt könnyen elérje. A hangvezérléssel is kezelhető rendszer másik újdonsága, hogy végre az Android Auto és az Apple CarPlay is működik rajta, ami egyelőre nem általános a Toyota-/Lexus-modellekben. Hifiből 9, 12 vagy 15 hangszórós kerülhet a kocsiba.

Nemcsak a képernyő, de a kormány is új pozíciót kapott, közelebb került a vezetőhöz és a korábbihoz képest kevésbé meredek szögben áll, ami kényelmesebb.

Míg a normál Lexus RX ötszemélyes, addig a nyújtott változat hat- és hétszemélyes kivitelben is választható. Feláruk ugyanannyi. Ha valaki hatszemélyes kivitelt kér, akkor a második üléssorban két, az elsőkhöz hasonló fotelszerű ülést talál. Javítottak az RX L használhatóságán is, mivel a harmadik üléssora immár két pozícióba is beállítható, ezzel vagy az ott utazók lábtere tágasabb 95 mm-rel vagy a csomagtartó nagyobb. A második üléssor ülései a korábbihoz képest 45 mm-rel nagyobb távolságon, összesen 165 mm-es úton állíthatók, bővítve a variációkat.

Továbbra is jó minőségű anyagokból épül az RX utastere, nemcsak a fém-, de a fabetét is jól áll neki, mindkettőről érezhető, hogy abból készült, aminek látszik. Az üléseket és a kormányt borító bőr puha. Az üléseket akár a nappaliba is helyezhetnénk, nagyon kényelmesek.

Míg a normál RX változatokban két nagy kerek óra kerül a műszeregységbe, addig az F Sportban egy középső műszeren olvashatók le az említett adatok. Kissé fura ez az LFA szupersportkocsira hajazó megoldás egy ekkora dömperben. Emellett az F Sport változatban a váltókart és a kormánykereket perforált bőr borítja, illetve alumínium pedálsort is kap ez a kivitel.