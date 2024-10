601 lóerő pár éve még szuszogó vadállatként lihegett volna a nyakunkba már az indítás pillanatától kezdve. Pokoli hőséget termelő motor, zaj, füst, vibráció volt a társa ekkora teljesítménynek, amit nehéz kordában tartani.

2024-ben viszont minden néma, csak az űrhajószerű, direkt a BMW számára komponált hanghatások járják be az utasteret. Gombnyomásra élednek a képernyők, ennyi kell az induláshoz, hogy lássuk a visszajelzést, a rendszer készen áll.

Elég aprót pöccinteni a gázpedálon, és finoman, lépésben indul az ötméteres BMW, kezes bárányként várja a parancsokat a duplamotoros hajtáslánc. Elég egy gombnyomás a kormányon, és átveszi a kormányt. Kontrollált környezetben, jól kijelölt útszakaszon ez már félelmetesen jól működik, intuitív, és emberi ahogy a BMW kezeli a követési távolságot, kanyarodik, és fékez. Mármint józan, megfontoltan emberi, nem a hazai belső sáv urainak stílusát programozták fel a fejlesztők.

Ami igazi újdonság, és hasznos, az a tekintetvezérlés. Amikor a vezető a külső visszapillantóba néz, a rendszer kezdeményezi a sávváltás folyamatát, ha a sofőr jóváhagyja és a forgalmi helyzet is adott, a technika beállítja a sebességet és elvégzi a szükséges kormánymozdulatokat.

Dugóban araszolva is aktív ez a funkció, az autó simán követi a sort megállás után, nincs szükség gombnyomásra. Viszont csak akkor indul, ha az útra figyelünk, elég előre nézni, és ez már elég a rendszernek.

Ha pedig tisztul az út, akkor lecsaphat a villanypöröly. Mezei autókhoz szokott utasoknak fizikai rosszullétet okozhat a brutális iramodás, markolni kell a volánt, 2,4 tonnás parittya ez, nem vitás.

Az előzés inkább teleportáláshoz hasonlít, és itt tényleg önuralmat kell gyakorolni, mert az elektronika sem mindenható, az autó pedig tényleg 3 másodperc alatt ér olyan tartományba, amiért Ausztriában már elkobozzák az autót.

Józanul gondolkodva teljesen felesleges, a 601 lóerő maga a nappaliban tartott zsiráf, a kacsavadászatra vitt M134-es Minigun. A 340 lóerős verzió is 6,1 másodperc alatt van százon, a 3,9 másodperces érték egy ekkora kombival tényleg a német autópálya legbelsőbb sávjában vívott bozótharcában jöhet jól.

A 0-200 km/óra letudható 12 másodperc körül, ez pár éve még a hivatalos M-modellek szintje volt, most mennydörgés nélkül, egy légtisztító surrogásával tudja ugyanezt az i5 M60 Touring.

Csendes? Még szép, hogy csendes, sőt, érezhető, hogy direkt helyet hagytak a fontos zajoknak, olyan frekvenciáknak, amik a vezetés szempontjából fontosak lehetnek. Mintha egy szűrőn keresztül csak különféle effektek jutnának be, a kerékzaj, ha ráhajtunk a felezősávra, vagy belemegyünk egy tócsába, az elhaladó autók hangja. MInden más tompa, távoli morgás csupán.

Így autópályára tökéletes célszerszám a BMW i5, és még a hatótáv sem annyira karcsú, hogy izgulni kellene. A 81,2 kWh nettó kapacitású akkumulátorral 200-250 kilométer bevállalható autópályán egy etapnak, nyugatra indulva pedig ekkora távon bőven akad villámtöltő, amivel egy kávézás ideje alatt tölthető még 150-200 kilométer.

Elvileg 205 kW a töltési teljesítmény csúcsa, de a 150 kW-ot tudó oszlop maximumát is csak pár pillanatra érte el az autó töltés során. Inkább a 80-100 kW között volt a meghatározó érték, de a villanyautó töltés tényleg igazi zsákbamacska, az időjárás, az akkumulátor aktuális állapota, és talán a csillagok állása is befolyásolja.

Mindenesetre ez így is élhető, és nem akaszt meg egy hosszú túrát sem, akinek fáj megállni 200 kilométerenként, az szimplán mazochista. Teljes töltéssel a langyos őszi időben közel 400 megtehető kilométert jósolt a fedélzeti számítógép, és ezt nagyjából hozta is az autó, visszafogott, takarékosságra optimalizált Efficient módban.

Ilyenkor 24-25 kWh/100 km körül alakul a fogyasztás. Ehhez mérve komoly spórolást az extrém visszafogott hatótávnövelő (max range) módban tudunk elérni. Ez egy önként vállalt teknősbéka üzemmód, tompa gázpedál reakcióval, lomha gyorsulással, visszafogott fűtéssel-hűtéssel és 90 km/órás maximális tempóval.

Természetesen padlógázon elengedi a rendszer a beállítást, és jöhet a teleportálás. A gázpedál is intuitív, a nyaktörő gyorsulás csak gyors mozdulattal érhető el, de még ez is fokozható. Elég meghúzni a kormány mögötti fület a Boost felirattal, és tíz másodpercig minden erő a hajtóművek felé irányul, színekben, hangokban egy játékterem hangulatát idézve indul meg brutálisan az i5 M60.

A körítés a Need For Speed világát idézi, kapunk visszaszámlálást, grafikával, pixelekkel pótolva a V8-as hangját. Kategóriájában, méretéhez képest precíz, és gyors a kormányzás, a fordulókör pedig szürreális a kormányozható hátsó kerekekkel. Szokni kell, másképp mozog az autó, mint a mezei típusok, de ha ráérzünk, akkor zseniális.

Elektromos létére a fékben is van élet, jól adagolató, és nem túl szintetikus a pedálérzet, a visszatöltés sem zavaró, pedig bőven küldi vissza a kilowattokat az akkumulátorba. Ami meglepő, hogy 21 colos kerekekkel, 285/30 méretű abroncsokkal is van értelmezhető rugózása, és alapvetően így is nagyautós, kényelmesbe hajló komfortot ad a futómű. Nyilván, kell hely az igazi M5-nek, ott fogják még keményebbre hangolni a beállításokat. Sokat variálni nem kell, hiszen az kombi kivitelben még nehezebb lesz, 2550 kilogramm.