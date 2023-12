Ott volt az i5 a müncheni reptéren is. A G60-as 5-ös 97 mm-rel hosszabb, 32-vel szélesebb és 36-tal magasabb elődjénél; a tengelytáv 20 mm-t nőtt

Ott volt az i5 a müncheni reptéren is. A G60-as 5-ös 97 mm-rel hosszabb, 32-vel szélesebb és 36-tal magasabb elődjénél; a tengelytáv 20 mm-t nőtt

Sport Plus állásban is tud farolni a 4x4-es 5-ös, kikapcsolt ESP-vel boldogan mozog gázra

Kapsz 10 másodpercet. Akkor is ennyi, ha habozol és akkor is, ha azonnal padlóig nyomod. A G60-as BMW i5 ad neked 10 másodpercet, hogy átértékeld, amit az erős autókról hittél. Aztán az új 520d megmutatja, mi a lényeg ebben a kategóriában.

49 /56 Jövőre lesz kombi is. A G60 modellcsalád alapja a belső égésű motorokat is elektromos hajtást is befogadó CLAR II padlólemez

