Minden négy- és hathengeres motort kisegítő hibridrendszer igyekszik takarékosabb működésre bírni. Az 520-as dízeleken már a modellfrissítés előtt is bevetett 48 voltos mild hibrid önindító-generátora 8 kilowattos, tehát a lassításkor végzett energia-visszanyerés mellett 11 lóerővel képes besegíteni a hajtásba. Ezzel kissé tehermentesíti a belső égésű motorokat, de a kisebb CO2-értéken felüli legfőbb előnye, hogy finomabban működik az alapjárati motorleállítás, az autó lágyabban indul újra a lámpaváltáskor.

Újdonság az X5-ből átvett konnektoros hibridhajtás, benne a soros hathengeres turbós benzinessel. A mesés motor itt is 286 lóerős, a villamos gép 113, a rendszer összteljesítménye marad 394 lóerő és 600 Nm. A 12 kilowattórás lítiumion akkumulátorral 47-57 kilométert tehet meg elektromosan, de ha épp más a feladat, 4,7 mp alatt gyorsul 100-ra. Részletek ebben a cikkben.

Megmarad a négyhengeres benzinesre épülő 530e is, amely mostantól kombiként és összkerékhajtással is elérhető. Ezzel a BMW behozta a Mercedest és a Volvót, ahol eddig is volt 4×4-es plug in hibrid. A hátul hajtó kombi elektromos hatótávja 52-57 km, az összkerekesé 48-53 km.

Mostantól az adaptív távolságtartó tempomat a szabályosan a külső sávba húzódó vezetőt nem engedi elhaladni a tőle balra lassabban hajtó mellett, megakadályozva a jobbról előzést abban az esetben, ha az autó előtt szabad az út vagy a külső sávban gyorsabbak az autók, mint beljebb.