Gombnyomásra felhörren a négyhengeres turbódízel, aminek hideg kelepelése az ablak felhúzása után kiszorul az utastérből. Én pedig elkezdtek fészkelődni az ülésben. A háttámla még jól fog és elektromos állítással a megfelelő szöget is hamar megtalálom, de az ülőlap váratlanul rövid és keskeny. Előbbin segít az állítható laphosszúság, az utóbbit csak szidni és megszokni lehet.

Arasznyira vannak a kezelőszervek és a váltókar is a vastag karimás M-es kormánytól, amivel a vezetési pozíció egész jó. A magasabb padló és a keresztmotor miatt nem tud annyira zsigerien kézreálló lenni, mint a hosszmotoros autókban, de még a 2-es Gran Coupén is nagyon érezni, hogy a BMW-nél baromira értenek ehhez.

Rázós a futómű ezekkel a 18 colos kerekekkel, de jó úton minden kisimul és a pattogós nyűg helyett megtaláltam benne a kellemes feszességet. Orrtolós viselkedése és a soha nem tapadó Bridgestone gumik miatt viszont a kanyar nem az öröm apadhatatlan forrása, hanem egy feladat. Megcsinálja, de a testnevelés nem a 2 GC terepe, inkább a közgáz.

Kigyorsításkor intenzíven rángatja a 400 Nm a kormányt és ezzel az ARB sem tud mit kezdeni. Harmonikusabb volt a 120d xDrive, ahol mindig ügyesen kigrammolta az autó, hogy melyik kerékhez mennyi nyomaték kell a lehetetlen kanyarsebességhez. Nem kellett összevont szemöldökkel fejszámolni, hogy mekkora tempó fér bele az ívbe.

Utazóautónak válik be leginkább a 220d Gran Coupé. Már a második naptól úgy indítottam a 2 GC-t, hogy a Start gomb után rögtön az EcoPro (takarékos) módot kapcsoltam be. Stabilan fut, a kormány könnyed és 130 körül is csendben suhan, nem kell feleslegesen nagy hangerő a Harman Kardon hifinek, hogy nyugisan szaladjanak el a 2-es alatt a kilométerek.

Simán hozza a hosszútávú 5 liter körüli fogyasztást, de városban sem volt több 7 liternél az étvágya. Távolságtartós tempomatja mellé már tényleg csak egy határozott sávtartóra lenne szükség, mert a holttérfigyelőtől kezdve a keresztirányú forgalomra figyelmeztető jelzésen át egészen a remek képű tolatókameráig minden van.