Nincs ma szebb autó itt Müchenben – mondja a formatervért felelős mindenható Robert Lesnik vigyorogva. Erős kijelentés, talán egy csipetnyi mercis túlzással, de távolról sem alaptalan. Mert a CLA tényleg szép autó. Meg aztán mi is értjük a poént. Láthatóan egyes pontját nagyon átgondolták és azzal, hogy más arcot kapott, jóval komolyabban vehető, mint a néhány ponton kissé szerencsétlen, de ennek ellenére rettentő sikeres elődje.

Öt fokkal döntötték meg az orrát, ettől lett olyan klasszul cápás, amit jól hangsúlyoztak a nagycsillagos hűtőmaszk formájával is. Nekem ugyan még mindig fáj, hogy a mintázat nem folytatódik az alsó légbeömlőkön, de fátylat rá. Még mindig azt mondom: maradéktalanul szép ez. Annyira megtetszett, hogy azóta gyakran nézek rá a használt, első generációs CLS-ekre. Sportosan szűkre szabták a fényszórókat, aminek búrája alatt felárért a nagyon okos Multibeam LED teríti a fotonokat.

4688 mm hosszú, 1830 mm széles, 1439 mm magas a Mercedes-Benz CLA, tengelytávja 2729 mm

Szívesen pihen az ember szeme az ilyen szélesen és laposan nyújtózkodó autón, mint a CLA is. Szinte hihetetlen, hogy ezt a méretet nevezzük ma már kompaktnak. Lesnik szerint az egésznek a titka a megfelelő arányérzék. A CLA is hosszú gépháztetős, hátratolt kabinos, hátrafelé szélesedő autó, ami még mindig a legjobb recept. Aztán csak nagyon finoman húztak néhány vonalat, de főleg domborították és homorították, hogy kiadja a kólásüveg sziluett felülről.

0,23-as légellenállási együtthatójával a legáramvonalasabb autók egyike a Mercedes-Benz CLA és ez látszik is rajta. Persze nagyon kedvező a kupé forma is, az alacsonyan futó, ívesen lejtő tetővel hamar megvalósul a hatékony csepp alak. Néhány apró trükk nyilván kellett ehhez is. Ezért olyan szűkek az illesztések és vannak bordázott légterelők az első kerekek előtt, segítenek az automatikusan nyíló és záródó lamellák a hűtő előtt.