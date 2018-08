Viszont, ha nem nézegetjük sokáig a hétszemélyes minibuszt, hanem inkább beleülünk, akkor minden rendben van. Innen már igazi BMW, a prémium anyagaival, minőségi kidolgozásával. Más kérdés, hogy ebbe a bőrillatú, finom anyagokból készült térbe mennyire való egy csapat koszos, nyálat csorgató, morzsázó, ablakot tapogató ördögfióka. Nem nagyon, de hála istennek a jó minőségű anyagok a strapát is jobban bírják és a takarításuk is könnyebb. A komor, fekete belsőnek jót tesznek a kék díszöltések, amik a műszerfalon, ülésen, könyöklőn, ajtón is végigfutnak, illetve a rafinált textúrájú fémburkolat is az jobb egyben ülő orra előtt. Talán a fényes, kényes zongoralakk nem kéne bele, de erről az autógyártók nem tudnak leszokni, így inkább szokjuk meg mi. És ne is nézzünk rá, mert már attól is megkarcolódik.

Klassz még benne a sötétben finoman derengő hangulatvilágítás, a hatalmas és jó felbontású képernyő, a kézírást felismerő iDrive-tárcsa és a tengernyi adatot mutató, színes kijelzős head-up display is. Utóbbit sokan nem tartják teljes értkű HUD-nak, mert csak egy plexire vetíti az információkat az “igazi”, üvegre vetítős változat helyett. Használat közben viszont ez is ugyanolyan hasznos, mert vezetés közben nem kell a távoli útról közvetlenül az orrunk előtt, közel lévő műszerfalra átfókuszálni, mert a HUD vetített, tükrözött képe ugyanúgy messziről látszik.

Kezelőszervei remekül használhatók, az obeliszkszerű váltókartól a klímavezérlésen át az irányjelzőig, és a vezető a rokokó puttók alkar-vastagságát megszégyenítő pufi kormányt forgathat. Az Eco/Normál/Sport módok között váltogató kapcsoló viszont elég idétlen lett.

Helykínálata az első két sorban szinte hibátlan, az ülések komfortosak, és ezernyi irányban állíthatók, az ülőlap is elég hosszú. A második sorban 2:1 arányban osztva előre-hátra tologathatók, háttámlájuk osztva dönthető, ha pedig nagy raktérre van szükség, szépen síkba dönthető az összes. A harmadik üléssor ülőhelyei mindig rendelkezésre állnak, nem lehet őket kiszerelni. Persze a kompakt méret mellett ne várjunk tőlük sokat, a legtöbb hétszemélyeshez hasonlóan itt is inkább csak gyerekeknek van elég hely.

Csomagtartója alapból 645 literes, de kis bűvészkedés után 1905 literesre is dagasztható. Berendezése mintaszerű, a használaton kívüli csomagtérrolónak is van saját helye a padlóban – nem kell töprengeni, hova is tegyük hétszemélyes üzemmód mellett – hátul pedig vannak csomagrögzítő fülek, gumis pántok, szatyorkampók, 12 voltos csatlakozó, minden, ami csak kellhet. Tényleg öröm bele pakolni.