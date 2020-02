Ebből a BMW-ből akár még magyar rendőrautó is lehet, ha jó irányba folyik München felől a Duna. Gran Coupé nevű autó úgysem állt még az ORFK garázsában, de a multik középvezetőinek céges flottájában sem nagyon. 8,99 millió forintos alapáron jöhet?

Röviden – BMW 2 Gran Coupé Mi ez? A bajor prémiumgyártó 2019-ben bemutatott, alapból elsőkerekes kompakt szedánja, amelyet kupénak hívnak, a márka legkisebb négyajtósa. Mit tud? Nagyobb társaitól eltérően kissé furcsa ruhába öltözve meglehetősen sokat, legfőképpen kiváló vezetni. Mibe kerül? A típus alapára háromhengeres benzinmotorral 8,99 millióról indul, a 306 lóerős, összkerekes csúcsváltozat majdnem a duplája. Legjobb választás a kettő közötti dízel. Kinek jó? Amerika (és talán Kína) a legfőbb piaca, de – a külsejét leszámítva – annyira remek jármű, hogy bármelyik kisebb család boldog lenne vele.

Jéé, akkor BMW-ket kapnak majd a magyar rendőrök? – ez a kérdés ugrott be elsőként a bajor prémiummárka hazai gyárépítésének örömteli hírére, 2018-ban. Abszolút van alapja a feltételezésnek.

Rendőrautó lett az Esztergomban gyártott Suzuki Vitarából, a Kecskeméten gyártott Mercedes B-osztályból, és a Győrben gyártott Audi A3 Limiusine-ból – ebben a cikkünkben összefoglaltuk, hogy melyiket mennyivel kapta meg piaci ár alatt az állam, amely látványosan támogatja vásárlásaival a nálunk munkahelyeket teremtő márkákat.

Pár év múlva ezerrel termel majd a BMW is a Hajdúságban, és pár hét múlva Magyarországra érkezik az a modellje, amely:

méretéből adódóan már alkalmas rendőrautónak, de még nem annyira drága, hogy a közpénzből egyenruhába bujtatása politikai botrányt okozzon.

Ez a modell a 2-es széria Gran Coupéja, nem mellesleg az Audi A3 szedán és a szintén kecskeméti Mercedes-Benz CLA közvetlen riválisa. Végre van a BMW-nek is ilyen autója! Igaz, nem tudni, mi is bekerülünk-e az összeszerelők közé, úgyhogy engedjük most el a rendőrautós szálat, nézzük meg a több szempontból önmagában is érdekes terméket!

Külső Átlagos gyufásdobozt képzeljenek egy méretes asztal közepére, tíz idegen üli körbe és figyeli. Az egyiknek túl kicsi, a másiknak sárgában tetszene, a harmadik a kivágott fákért szomorkodik, a negyedik eleve csak öngyújtót használ, talán lesz egy közülük, aki közbeszól: srácok, ez csak egy sima gyufásdoboz! Nyilvánvalóan ezerszer több szempont alakítja a járművek végső formáját a költségvetéstől a kiszemelt vásárlói célcsoporton át a biztonsági előírásokig. Egy emberek közé – mondjuk gyufa helyett – állított 2-es Gran Coupé még inkább megosztó lehet, ezt friss és ropogós személyes tapasztalatból mondom. Két napon át hárman rágódtunk a dizájnján a Lisszabonba szervezett nemzetközi premieren: egyikünknek az eleje fura, a másiknak a hátulja kövérkés, míg a harmadiknak az oldalán sok a lemez. November óta itthon is rendelhető, március közepén érkeznek meg az első példányok. Nem tudni, miért várt vele eddig a BMW, a Mercedes CLA lassan egy évtizede sikersztori, kombi is van belőle, AMG is, immár a második generációnál jár A 4526 mm hosszú, 1800 mm széles és 1420 mm magas GC kasznija valahogy nem áll össze harmonikus egésszé, szemben a 3-as szedántól az X7 szabadidő-autóig számos kívánatos rokonával. Azokban ott a BMW vagánysága, hightechsége, dinamikája és eleganciája – mind egyszerre. Ebben a kettesben csak jól sikerült részmegoldásokat látok: csinos az első lámpája, oldalnézetből szépen ível a fara, és tetszenek a keret nélküli ajtók. Helyben megfogalmazott kritikánkra az volt a fő válasz, hogy Észak-Amerika lesz a legfontosabb piaca, ahol a márka nyitómodelljeként célozza meg a fiatalokat. Én sajnos csak európai szemmel tudom nézni, és a márkatársakhoz mérni. Meg a riválisokhoz, főleg a CLA-hoz.

Belső Minden rendben! Tényleg! Nagyon is! Az enteriőrt tervező csapat főnöke szigorúbban tartotta a járt úton embereit, az elborult márkafantól az életében először BMW-be ülő kínai középosztálybeli apukáig senkinek nem lehet egy rossz szava sem. Texasi ifjak dettó. Persze, tudtuk már ezt az egyes bemutatója után is, amelynek a műszerfala hiba nélkül feszít a kettesben. Ahogy mostanság minden új belsőben, itt is két méretes képernyő dominál (10,25”), körülöttük pedig az olyannyira régóta szeretett BMW-kezelőszervek. Van tekerőgomb a rádió hangerejéhez és számozott gombok a csatornaváltáshoz, már-már perfekt az i-Drive, és pofás a fokozatválasztó karja. Makulátlanok az illesztések, korrektek a plasztikok és a kárpitok, egyszerűen irányítható minden, az egész belső úgy áll egyben, mintha fémből öntötték volna ki. Kiválóan tartanak az ülések elöl, olyan 180 centiig megfelelő a láb-, és a fejtér hátul, itt a lecsapott tető miatt a CLA-hoz igen hasonlatos a térérzet, nem az igazi. A sofőrnek tájékozódni sem egyszerű a hátsó sarkak felé, szerencsére profi a tolatókamera képe a jobbján. A duplapadlós csomagtartóra 430 liter a hivatalos adat, hétköznapi használatra tökéletesen elégséges, ám a nyílás kissé szűk a négyajtós kialakítás miatt.

Technika Európában három motorral kapható a Gran Coupé, és mivel ez egyre szokatlanabb, ki kell emelnünk, mind hagyományos: két benzines és köztük egy dízel. Sehol egy ládányi aksi. A 218i nevet viselő belépőmodell ,15 literes háromhengeres, turbós motorja 140 lóerős maximális teljesítményre képes, hatfokozatú manuális vagy nyolcfokozatú duplakuplungos automata sebességváltó választható hozzá, utóbbi felára 641 ezer forint. Erősebb és sokkal nyomatékosabb a 220d, a 2,0 literes turbódízel 163 lóerővel és 400 Nm nyomatékkal mozgatja a kocsit. Kéziváltó nélkül választható, az alapból adott Steptronic automatának kérhető 152 ezer forint pluszért egy sport változata is. Ez utóbbi az alap az M235i csúcsváltozatban, amely az előbbi két elsőkerék-hajtású változattal ellentétben összkerékhajtású, a modell 2,0 literes turbós benzinmotorja 306 lóerős, nyomatékból 450 Nm-nyi van. A BMW 2-es Gran Coupé összes hajtáslánc-változata hátul többkaros felfüggesztést kap, extraként 10 mm-es „ültetéssel” és változó lengéscsillapítás-vezérléssel (VDC – Variable Damper Control) dolgozó adaptív futómű is rendelhető megerősített stabilizátor rúddal. Ennél menet közben Comfort és Sport mód között választhatunk a középkonzolon. Tengernyi extrával pakolhatjuk tele a legkisebb négyajtós BMW-t, és az alapfelszereltsége sem sovány. Benne van például a csomagban az automata fékező funkcióval dolgozó, ütközésre és gyalogosokra figyelmeztető rendszer, valamint az aktív sávtartó, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, amely 70 km/órától állítólag egészen 210-ig magától képes tartani a felfestett sávot. Az extrák sora igen hosszú, íme néhány, ha sok pénzt költene valaki az olcsó BMW-jére. 160 km/óráig működik az adapítv tempomat, kérhető hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer, amely a keresztirányú forgalmat figyeli, parkolóasszisztens tolatókamerával, hangvezérlés és digitális kulcs. Utóbbi lényege, hogy minimum 8.0-ás Androidot futtató Samsung Galaxy okostelóval – akár teljesen lemerült állapotban – nyitható-zárható az autó, és ezt öt felhasználó is megteheti.

Vezetés Belül hibátlan, rengeteg az okos extra, de azért vezetni volt a legjobb a tesztautókat. Igaz, hogy most még csak egy-egy óra jutott a dízelre és az erősebb benzinesre, de már ez alapján azt javaslom „az elsőkerekes BMW nem BMW” mondatokat károgóknak, hogy ha lesz az életben rá lehetőségük, vigyék el jó minőségű aszfalttal borított kacskaringós hegyi utakra. Mi ott próbáltuk a 220d-t és az M235i-t. Már a gázolajos mindent tud, amit kevesen ezen a szinten, az a legkevesebb, hogy fantasztikusan nyomatékos, de kanyarodni is megingathatatlan magabiztossággal tud. Sehol semmi orrtolás! Jól húz, izgalmas a kormányzása, stabil, vagány és high-tech a viselkedése – ettől többet nem kell tudnia egy autónak 20 millió alatt, márpedig ez inkább 12-13 lesz extrákkal. Az M235i pedig igazi gyilkos, nem csodálnám, ha köröznék. Ahogy említettem, ez sem hátsókerekes, de akkora élményautó, hogy sokáig emlékezni fogok a közös kalandra. Pedig mondták előre, itt is lesz traffipax, ott is, ne bolondulj meg, kedves külföldi újságíró. Talán nem véletlen, hogy a hírek szerint a portugál rendőrök felfigyeltek a BMW-programra. Teljesen őszintén mondom, úgy szálltam ki belőle, hogy nem kell ide M2 vagy M3, ennek sem lehet kiautózni a lenyűgöző tudását. A legnagyobb varázsmutatványa, hogy határon autózva elhiteti veled, te vagy ennyire jó, nem pedig ő. Márpedig ő az.

Költségek Középvezetői flottaautók árszintjéről indul a 218i a maga 8,99 millió forintos alapárával, a 220d 11,6 millióról, az M235i pedig 17,2-ről. Azaz olcsóbb a Mercedesnél, a CLA 180 Coupé ugyanis 9,9 millióról indul, a 220 d Coupé automatával 12,88 millióról, plusz abból két teljesítményszinttel kapható AMG-változat.