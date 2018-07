Olvass tovább

“Szigorú, több elemen alapuló globális kiválasztási folyamat zajlott. Egyrészt Debrecennek kiváló a földrajzi helyzete, remek az infrastruktúrája, közúton, vasúton, és repülővel is könnyen elérhető. Magasan kvalifikált munkaerő áll rendelkezésre, ráadásul az országban is, de a város közelében is több jelenlegi beszállítónk is gyárt.” Azt nem árulta el Salgó András, hogy mikor kezdődtek a tárgyalások, arra a kérdésünkre, hogy a cégcsoport (BMW, Mini, Rolls-Royce) milyen márkájú autójának milyen modelljeit gyártják majd, azt válaszolta, hogy BMW-ket.

A BMW 2004 óta van jelen Magyarországon saját képviseleti irodával. A vállalat hosszú évek óta ápol kiváló kapcsolatot azzal a magyar beszállítói körrel, akiktől tavaly 1,4 milliárd euró értékben szerzett be különböző alkatrészeket és rendelt szolgáltatásokat.

Forrás: BMW