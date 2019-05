Mintegy 5000 vadonatúj személyautó állami megvásárlásáról gyűjtött be információkat a Vezess az elmúlt hetekben. Az ultramodern és méregdrága luxuslimuzinoktól az olcsó népautókon át a hőkamerás kisbuszokig számos járművet felsorolunk most induló cikksorozatunkban, a többségüknél azt is elmondjuk, hogy mennyi közpénzből vásárolta meg az állam a saját alkalmazottai részére.

Összesen 10 nagyobb állami szereplő 2018-ban és 2017-ben végrehajtott autóvásárlásait mutatjuk be a Postától a MÁV-on át a NAV-ig. Cikksorozatunk első részében az elmúlt két évben legtöbb vadonatúj személyautót beszerző ORFK járműveit soroljuk fel.

33 milliós luxus-Audi, 71 milliós Mercedes-kisbusz

Összesen 3131 darab vadonatúj személy-, és teherautót, valamint buszt vásárolt az elmúlt két évben az ORFK – derül ki a Vezess által kikért adatokból. Ami elsőre feltűnik, hogy igen magas két német prémiummárka aránya: 551 darab Mercedes és 211 Audi volt a beszerzett személyautók között.