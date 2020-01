Bár ez a legkisebb BMW a sorban, és mérete okán sejthetnénk rokonságot az X1-X2 belterével, ennél már váltottak a bajorok, és a legújabb alapokat kapta meg a típus. Tulajdonképpen ugyanazt a hangulatot, minőséget, elrendezést kapjuk, mint a legújabb G20-as 3-as BMW esetén.

Az alapkivitel felett teljesen digitális a műszeregység, a kormány mögött és mellette ugyanakkora 10,25 colos kijelzőt találunk. Ezek méretben, képminőségben, és a megjelenítés grafikai elemeit tekintve is hozzák a kategóriában elvárt magas színvonalat. Fényviszonyoktól függetlenül jól leolvasható minden információ, egy apró megakadás sincs a működésben, ugyanakkor érezhető, hogy a BMW mindenkire gondol, és nem hajhásszák a sci-fi-be hajló, idősebb korosztálynak talán kissé idegen megoldásokat.

Így a menürendszert kezelhetjük a megszokott iDrive tárcsával a váltó mellől, ugyanakkor ott az érintőképernyő is, aki pedig beszélgetni szeretne a géppel, az a hangvezérléssel is próbálkozhat. A hangutasításokhoz beállítható egy személyes aktiválási szó is a „Helló, BMW!” helyett, és akár név szerint üdvözölhet minket a rendszer.

A fizikai gombok kigyomlálása elmaradt, a klímakonzol szinte minden funkcióját valódi kezelőszervekkel állíthatjuk, még a régi rádiós egység programozható gombsora is megmaradt.

Az látszik, hogy nem akarták feladni a klasszikus elrendezést, maradt a márkára jellemző, sofőrt körülvevő vezetőpozíció, és hiába a gyors hardver, nincs tere az egyéni grafikus megjelenítésnek. A műszerfalon tulajdonképpen csak annyit tudunk állítani, ami 4-5 éve is megszokott volt, a két virtuális számlap elrendezését nem rúghatjuk fel. Itt nincs mindent beterítő térkép, vagy sebességet, fordulatszámot háttérbe szorító médiakijelző.

Tehát aki a legmodernebb technikát szeretné, de a régi jól bevált autós keretek között, és nem egy okostelefonná faragott műszerfalat, az jól fogja magát érezni a BMW első sorában. A modern kütyük mellett a tág határok között állítható üléshelyzet miatt is több a hely, mint a kifutó generációnál.

Az anyagminőség és összeszerelés terén is remekel a BMW 1-es. Az új kialakítást is sikerült precízen összeállítani, rengeteg apró elem, különböző felület, textúra fut egymásba tökéletesen, a hangulatvilágítást kitűnően építették be a dekorációs sávokba. Nincs olyan érzése az embernek, hogy az ajtó pereme alá nézve ott figyel majd a kínai LED-szalag.

Jó látni, hogy a hátra ülőket sem felejtik el a BMW-nél, másodosztályú ajtókárpitok helyett itt is puha műanyag, az elsőkkel megegyező kialakítás tárul elénk ajtónyitáskor. A helykínálat abszolút jobb az elődhöz viszonyítva (a lábtér 3,3 centiméterrel nőtt), két 180 centiméter körüli felnőtt elfér. Az első ülések hátlapja kemény, formázott borítást kapott, ez átlagos esetben több helyet hagy a térdnek, de ha igazán hórihorgas az utas, akkor már átok, mert nyomja a lábakat. Az autóban található négy USB aljzatból három már USB-C, ebből kettő a hátsó sorban található, és szerencsére van egy hagyományos a pohártartók környékén.

A csomagteret is tudták növelni, immár 380 literes (Mercedes A-osztály 370 liter), van 12 voltos aljzat, pár csomagrögzítési opció, és 40-20-40 arányban dönthető hátsó üléssor. Ezeket lehajtva ugyanúgy 1,2 köbméter áll rendelkezésre, mint eddig, a raktér belső minimális szélessége 6,7 centiméterrel nőtt.