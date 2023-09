Szeptember első hetében Magyarországon is bemutatkozott a BMW 5-ös limuzin nyolcadik generációja, amely októbertől kerül az utakra. Az új kiadás 97 milliméterrel hosszabb (5060 milliméter), 32 milliméterrel szélesebb (1900 milliméter) és 36 milliméterrel magasabb (1515 milliméter) mint elődje, mellé 20 milliméterrel hosszabb, 2995 milliméteres tengelytávolság társul. Ezzel a kissé kupés hátsó kialakítással megrajzolt autó méretében a korábbi 7-es rövid tengelytávú változatát idézi. Ez érződik is, hiszen elől és hátul egyaránt tágas a beltér.

Ahogy több más BMW modellnél, ennél is a vesék hangsúlyosabbak, míg a fényszórók kevésbé. Ha valaki fokozná a feltűnést, az világítást is kérhet a hűtőmaszkra. Az alapesetben LED-es fényszórók helyett, felárért adaptív, Mátrix-LED rendszerű is kérhető, amely csak a szükséges területekre vetít fényt, a szembejövőket, előttünk haladókat nem vakítja el.

Követve az elmúlt évek új BMW-jeit, az új 5-ös is süllyesztett kilincsekkel készül. Minden modell legalább 18 colos kerekeket kap, de jobban felszereltekre akár 21 colos könnyűfém keréktárcsák is kerülhetnek.

A hangsúlyos vonalakkal rajzol modell sportosságát M Sport és M Sport Pro csomaggal lehet fokozni. Ebben az esetben a króm helyett fekete elemek díszítik a karosszériát, amelyen eltérő lökhárítókat találunk. A különösen sportos megjelenésre vágyóknak, szénszálas műanyag elemek is rendelhetők. Készül ilyen első koptató, hátsó légterelő, tükörház, antenna és három részből diffúzor is. Az új modell csomagtartója 520 literes belsőégésű motorral és 490 elektromossal.

A piaci bevezetésekor négyhengeres motorokkal és elektromos hajtással választható a modell. 2024 tavaszán nemcsak plug-in hibrid modellekkel bővül a kínálat, de jövőre érkezik egy új fejlesztésű hathengeres dízelmotor és tovább elektromos variánsok is. Abban az évben a szedán mellé megérkezik a Touring kivitel is.

208 lóerős teljesítményre képes az 520i, míg az 520d, amely összkerékhajtással is választható, 197 lóerős. Mindkét motorhoz nyolcfokozatú automata sebességváltó kapcsolódik. Bár a benzines az erősebb, a dízel a gyorsabb. Előbbi 7,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára és végsebessége 230 km/óra, ugyanez a gázolajos variánsnál 7,3 és 233.

Kezdetben kétféle teljesítménnyel választható az i5. A gyengébb elektromos modell, az eDrive40 340 lóerős és hátsókerék-hajtású, amely megalapozza a dinamikus vezetést. Ehhez képest igazi vadállat az i5 M60 xDrive, hiszen az abban lévő villanymotorok összteljesítménye eléri a 601 lóerőt, a maximális nyomaték pedig 820 Nm. Ezzel a villany-szedán 3,8 másodperc sprintelhet száz km/órára, a végsebessége pedig 230 km/óra.

Váltakozó áramú töltéssel alapesetben 11 kW-al tölthetőek az i5 változatok, de extraként 22 kW-os töltőrendszer is kérhető. Egyenáramról 205 kW-al tölthető, így 10 perc alatt akár 156 kilométerre elegendő energia szerezhető az akksikba.

Változó áttételű sport kormányművel kerül minden új BMW 5-ös az, aki még többet áldozna a vezetési élményre, annak opcionális felszereltségek között megtalálja az M sport futómű, az M sport fékrendszer, az elektronikusan vezérelt lengéscsillapítókat alkalmazó, adaptív futóművet és az aktív hátsókerék-kormányzást is.

Számos érdekes megoldást tartogat az új 5-ös utastere. Ez például az első BMW, amely vegán utastérrel gurul le a gyártósorról, a kormányra, az ajtópanelekre és az ülésekre is ilyen szintetikus bőr kerül. Persze továbbra sem kell lemondani a prémium megoldásról, aki megteheti választhat Merino bőrt is. Alapfelszereltségként sportülések kerülnek az autóba, extrafelszereltség komfortüléseket kaphat.

Hasonlóan a 7-eshez ebben, a modellben is feltűnik az úgynevezett Interaction Bar, amely egy változtatható világítással díszített, kristályos jellegű érintőfelület a műszerfal teljes szélességében és ajtókárpitokon. A kedden megejtett első üléspróbán kiválónak mutatkozó belsőt – az elmúlt évek új BMW modelljeihez hasonlóan- ívelt képernyő uralja. A két részes elem vezető előtti része 12,3 colos, míg a fedélzeti rendszerek kezelésére és azok információinak visszajelzésére szolgáló darab 14,9” átmérőjű.

Nyilvánvalóan sokféle biztonsági és vezetőtámogató rendszer szerepel az új 5-ös kínálatában, de itt is van, amit érdemes kiemelni. Elérhető az okostelefonról irányítható automatizált parkolás, az autón kívülről, a hosszabb, bonyolultabb manőverekhez a járműben kell lenni, ám ilyenkor akár 200 métert is képes önállóan menni az autó.

A sávtartót és adaptív tempomathoz kapcsolódó autópálya asszisztens Németországban, Kanadában és az Egyesült Államokban képes hosszan, – tehát nem 10 másodpercig- a felfestett sávban tartva kormányozni az autót, 130 km/órás sebességig.

A korábbi kézzel működő gesztusvezérlés után ezúttal szemvezérlés is kerül egy BMW-be. Amikor a vezető a külső visszapillantóba néz, a rendszer kezdeményezi a sávváltás folyamatát, ha a sofőr jóváhagyja és a környező forgalmi helyzet is adott, a technológia beállítja a sebességet és elvégzi a szükséges kormánymozdulatokat.

23,3 millió Forint az új BMW 5-ös hazai alapára, míg a kínálat jelenlegi csúcsmodellje hetven százalékkal kerül majd többe. Az 5-ös sorozat fontosságát jól mutatja, hogy 2022-ben idehaza a haramdik legnépszerűbb modell volt az X5 (861 db) áll és a 3-as (607 db) mögött 491 darabos eladással. Ugyanakkor az új generációnak ennél is fontosabb szerepe lesz, hiszen az i5 megjelenésével a márka villanyautós részaránynak növelésében is segíthet, kitöltve az űrt az i4 és az 7 között.

Az új BMW 5-ös sorozat bruttó magyarországi listaárai:

BMW 520i – 23 300 000 Ft

BMW 520d – 24 130 000 Ft

BMW 520d xDrive – 25 240 000 Ft

BMW i5 eDrive40 – 28 600 000 Ft

BMW i5 M60 xDrive – 40 500 000 Ft