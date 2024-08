Szinte eluralja a máskülönben józan és visszafogott belső teret a 15” képátlójú középső érintőképernyő. A műszerfalból kiemelkedő táblagép képi megjelenítése, reakcióinak gyorsasága és a grafikája is jó, csak az én gusztusomnak kisebb is elég volna. A kijelzőn lévő autó nem igazodik színben a kocsi tényleges fényezéséhez, ráadásul a grafikán nem is GTX van, hanem egy sima ID.7.

Kellemetlenül működnek a kormányon lévő érintőgombok, a valódiak sokkal jobbak, de legalább a hőmérséklet és a hangerő gyors állításra való érintőfelületek megvilágítást kaptak, ami a korábbi ID-modellekből kimaradt.

Vélhetőn a Tesla hatására a bevált kézi állítás helyett itt is villanymotorral, az érintőképernyőről mozgathatók a szellőzőrostélyok, de elviselik azt is, ha a funkciót nem ismerők kézzel babrálják őket.

A moduláris elektromos modulrendszer, az MEB kötöttségei közül a hátsó dobfékkel egyre kevésbé van gondom, mert hátrányai mellett kézzelfogható előnyei is vannak a tárcsafékhez képest, az ablakemelők kreténsége viszont idegesítő.

Nincs külön hátsó ablakemelő-kapcsoló, váltani kell az elsők és a hátsók mozgatása között, amit sikerült azzal súlyosbítani, hogy az érintőfelület igen érzékeny, ezért akaratlanul is válthatsz. Ezt a bajt az ID.3 bemutatása, 2019 óta örökli kényszerűen az összes kisebb-nagyobb MEB-autó a Cupra Borntól a hosszított ID.Buzzig.

Más baklövéssel nem terhel a belső tér, ahol igényesek az anyagok, rengeteg a hely, szőnyegbetét fedi a jó nagy ajtótárolókat és akkora a lábtér hátul, hogy egy Škoda Superb sem tart sokkal előrébb. A GTX sajtja a sok piros díszítés, ami nagyon feldobta a sötétszürke belső teret.

Piros díszvarrás nemesíti a fekete textilburkolatokat a műszerfalon, a kormánykeréken, az ajtókon és az üléseken. A kormánykerékre is van bőrmentes megoldás. A csoportosítás része a GTX-ben alapáras play és pause mintás fém pedálborítás. A csúcsmodellben 10 helyett 30 különféle hangulatvilágítás közül választhatunk.

A szériaülés a műbőr szélekkel sima szövetkárpitot kap. Az Ergo Active komfort-sportülések sajnos felárasak, de kényelmük, a mikroszálas szövetkárpit szépsége és jó tartásuk miatt megéri áldozni rájuk.

Mivel az irányváltó a kormányoszlopon van, az elöl ülők között rengeteg rakodóhely marad. A rolóval fedhető üregben lehet vezeték nélkül tölteni a telefont, az indukciós töltés közben a légkondi levegője hűti a készüléket. Itt találni két USB-C-csatlakozót is, kiemelendő a 45 wattos töltési teljesítmény.

Orrcsomagtér sajnos nincs, a töltőkábeleknek csomagtartó alatti üregben jut hely, ha nem rendeltél mélynyomós hifit, mert annak az üregében van. Mélynyomó esetén a két magasságban rögzíthető csomagtérpadló alá is beférhetnek a kábelek.

Jól használható formájú és óriási a csomagtartó. Az ötajtósban 532-1586 literes, a kombié 545-1714 literes, tehát a GTX-ben épített nagyobb akkumulátor ellenére sem csökkent a térfogat. A kisebbik támlarész és a síalagutas nagyobbik kényelmesen lehajtható a csomagtér felől.

A kombiban kihajtható két fémfül, amikhez meredekebb állásban rögzíthető a háttámla. A térfogat ilyenkor 605 liter, ezen a pár centin múlhat, hogy rá lehet-e csukni a csomagtérajtót egy komódra, ládára, kerékszettre.