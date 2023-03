21 év kellett hozzá, de csak megcsinálták a legkívánatosabb Volkswagent

Varázslatos, mennyivel barátságosabb egy autó belseje, ha nem fekete benne minden. Az ID. Buzz tesztautó belsejének törtfehér – narancs összeállítása igazán látványos, és legalább két négyzetméterrel nagyobbnak érződik így a belső, mint amekkora valójában. Ennek ellenére nem ajánlom senkinek, aki rendeltetés szerűen – családdal – használná a kényes belsőt. Ha sikerült felkapaszkodni az ülésbe, akkor az első sokkot az okozza, hogy a szélvédő elérhetetlen távolságban van. Nagy szerencse, hogy már nem igazán kell a szélvédőre tapasztott navigációs eszközöket nyomkodni, mert ezt itt csak egy partvisnyéllel lehetne megoldani.

Hely rengeteg van, elöl a két ülés között hátra is lehetne sétálni, ha nem lenne ott egy rekeszekkel ellátott műanyag doboz. De mivel ott van, nem lehet, viszont ez kiszerelhető egy mozdulattal szabaddá tehető az átjáró. Az állítható ülőlaphosszúságú, két darab, lehajtható karfás első ülés hosszú távon is kényelmes és egész jól átlátható innen a meglehetősen széles autó minden csücske. Viszont a jelzőlámpákat roppant kényelmetlen innen nézni, a tető nagyon sokat kitakar, muszáj a felfestéstől indokolatlan távolságra megállni pirosnál, vagy nyújtózkodva kukucskálni felfelé.

Második üléssora szintén roppant szellős, bár nem különálló ülések várják itt az utasokat, hanem egyharmad-kétharmad arányban állítható háttámlájú, sínen tologatható ülések. A tolóajtó a tesztautóban motoros, és elölről, illetve kulcsról is nyitható, csukható mindkét oldali ajtaja. Figyeltek a praktikumra is, a második sorban az ajtóban USB-C töltőaljzat és telefontartó is található, de az első ülések háttámlájára is került telefontartó zseb és lehajtható asztal is emeli a komfortszintet. Persze hangulatvilágítás is dereng a kárpit réseiből, szinte mindenhol. Csomagtartója a beépített emelvénytől még praktikusabb, alá lehet rejteni a különféle töltőkábeleket, amik így nincsenek folyton útban.

De térjünk vissza a vezetőüléshez! A műszerfal, központi kijelző a VW elektromos modelljeiből már ismert dizájnt követik, sőt, a berendezés többi alkatrésze a megszokott kinézetű, működésű. Ennek összes nyűgjével, bajával. Bár évtizedekig a Volkswagen Golf volt a megtestesült, tökélyre csiszolt ergonómia, az újkori VW modellekben ez már közel sincs így.

A jó felbontású, szép rajzú központi kijelző alatti, sötétben láthatatlan simogatós felületektől – klíma és hangerőszabályzó – a teljesen logikátlan lámpakapcsolón át a kormányon lévő, egyetlen közös felület alá rejtett kapcsolóival, érintésérzékeny vészvillogójával a VW használhatósága irgalmatlanul messze van az ergonómikustól. Legviccesebb részlet a mesterséges kattanás, ami a nemlétező gomb megnyomását nyugtázza. Nagyjából annyi értelme van, mint a vegán hamburgernek, vagy a gabonakolbásznak. Ha van belőlük eredeti, igazi, akkor minek görcsölni a szintetikussal?

Műszerfalával nem bíbelődtek sokat, egy apró, 7 colos zsebtévé látszik a kormány küllői mögött, és csak a legfontosabb információkat mutatja. Nincs ezzel baj, kifejezetten jó, hogy nem kell egymillió infó között kutatni szemmel autózás közben, amikor az utat és a forgalmat kéne nézni.

A beltérben még az uszadékfa-szerű betétek érdekesek amelyek a középkonzolon futnak az autó egyik szélétől a másikig. Ránézésre úgy tűnik, hogy érdes, fura textúrájú anyag, de aztán hozzáérve kiderül, hogy tükörsima. Jaj, még valami: a fokozat-, illetve pontosabban irányválasztó a kormány mögötti, jobboldali bajuszkapcsoló végére költözött.

Eleve nagyon mókás a villanyos Volkswagenek indítása, beülés után fékre lépve el kell fordítani a kapcsoló végét D-be, aztán uzsgyi. Hiába van “gyújtáskapcsolója”, ami amúgy egy gomb, rá se kell nézni, ha ül valaki a vezetőülésben és nyomja a féket, már életre is kelthető az autó. Kifelé is elég P-t nyomni, és miután kiszállt a vezető, az autó intéz minden mást, szépen kikapcsol mindent és búcsúzóul még zenél is egy kicsit. Csomagtartója az elhúzható és kivehető csomagtérroló magasságáig 1121 literes, a második sor üléseit lehajtva pedig 2123 literesre bővíthető.