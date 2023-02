Egyszerre ad és elvesz a francia Toyota

Nagyon kevés dolog kivételével egy az egyben lemásolta a házi feladat PSA-féle megoldását a Toyota, a Proace City Verso belseje néhány apróságtól eltekintve az utolsó elemig ugyanaz, mint akár egy Peugeot e-Rifterben. Mindent ural a matt műanyag, középen világosszürkében, akad némi zongoralakk a középső kijelző és a klíma körül, egy csipetnyi ezüstös csillogás a kapcsolóknál és a gomboknál, a kormányt viszont bőr borítja.

Több érdekes pontot is tartogat az autóba való bejutás. Kezdjük hátul, a legjobb résznél, ugyanis a hátsó szélvédő külön nyitható, így anélkül hozzáférhetünk az ottani dolgokhoz, hogy a helyigényes, falnyi méretű ajtóval bíbelődnénk. Ennek szűk helyeken lehet hasznát venni, főleg, ha csak bedobnánk valamit.

Előrébb haladva a kicsit nehezen csukódó tolóajtók jönnek, melyek ajtózsebet, elektromos ablakokat, illetve árnyékoló rolót is kaptak a sötétített üveg mellé. Az első ajtók csukása becsapós volt számomra, úgy éreztem többször is, mintha még nem sikerült volna rendesen becsuknom, olyan lágyan záródtak.

Egyszerű darabok az első ülések szép varrással, a sofőrülésnél négyirányú állítási lehetőséggel. Lehajtható kartámasz fokozza a kényelmet az első sorban, valamint ülésfűtés, amelynek gombjait elég nehéz megtalálni, különösen az anyósülésnél. Lehet, hogy ezzel akarták megóvni az utazókat a használatától, ugyanis bekapcsolása után a szék hamar pirítóst csinál az ember ülepéből, az ülésmelegítés gyengítésére nincs lehetőség. Miután jól átsütötte a feneket a szék, a fűtés kikapcsol, majd kb. tíz perc múlva újra beindul, ismét forróvá téve az ülést. Ebből a hőből juthatna egy kicsi a kormányba is, a téli napokon a fűtetlen bőrkötés nagyon hideg tud lenni.

10 colos TFT-kijelző terül el a kormány mögött, többféle személyes beállítási lehetőséggel és nézettel a lehető legkevesebb információtól kezdve a térképet, navigációt is megjelenítő változatig. A töltöttségi szint és a becsült hatótáv szinte minden nézetben megjelenik, szem előtt maradnak a legfontosabb információk. Van head-up display is, indítás után egy plexilap csúszik ki a műszerfalból, amire olyan infókat vetít a rendszer, mint a sebesség, a következő navigációs utasítás és a sebességkorlátozó táblák. A középső érintőképernyő 8 colos, a rendszer működésének sebessége elfogadható, a kijelző szélén lévő ikonoknak köszönhetően pedig minden menüpont egy nyomással elérhető. Képe rendben van, egyedül a tolatókamera képe nevezhető kissé szemcsésnek.

Középen, a menet- és az üzemmódválasztó mellett ebben az autóban egy tekerőgomb is helyet kapott, mellyel a menetstabilizáló rendszer működése szabályozható úgy, hogy minden körülmények között a legtöbb tapadás álljon a sofőr rendelkezésére. A minden terepre alkalmas beállítás, illetve a kikapcsolt állapot 50 km/óráig aktívak, a havas üzemmód 80, a homok üzemmód 120 km/órás tempónál deaktiválódik, és áll vissza minden az alapértelmezett módba.

Felette található a lejtmenetvezérlő gombja. Ezt legalább 5 százalékos lejtésű úton, maximum 50 km/órás sebességig lehet bekapcsolni, feladata pedig az, hogy csökkentse a megcsúszás vagy az irányítás elvesztésének kockázatát. A rendszer legfeljebb 70 km/órás tempóig működik.

A tágabb értelemben vett környezet roppant praktikus. Beszállás után a kissé felém fordított középső képernyőn Toyota-embléma üdvözölt, miközben a telefonom és az autó távirányítóját már csúsztattam is a klímapanel alatti mélyedésbe, a potenciálisan karcveszélyes kulcscsomót a rolós rekesz vízszintes, puha borítású részébe, az 1,5 literes palack a mély zsebbe került. A kávéspoharat balra fel, a műszerfalra tettem. Rengeteg ilyen kisebb-nagyobb zegzug van a kocsiban, kezdve a dupla kesztyűtartóval, az első ajtókban lévő 5,9 literes ajtózsebekkel, de ott van még az első sor feletti polc, a harmadik sorban is van az oldalfalban pohártartó, illetve még a jobb oldalon is találunk két részre osztott zsebet. A középső sornak az ajtózsebek mellett lehajtható asztallap jutott.

A beltér pásztázása közben találkozunk különféle aljzatokkal is. Elöl az USB mellett a jobb első ülésnél még egy 220V-os dugalj is felbukkan, melyre nyugodt szívvel dughat az ember elektromos eszközt. Én a telefonomat töltöttem ott azok után, hogy az Android Auto többször sem indult el, Erreur kezdetű francia nyelvű hibaüzenet jelent meg minden próbálkozásnál a 8 colos kijelzőn. USB-csatlakozóból a középső sornak is jutott, a szellőzés erősségének állítása mellett telefont is tudnak tölteni. A harmadik sorban egy 12V-os csatlakozó figyel az ablakban.

A kérdés csupán az, hogy ezeket kik is használják: egy hétfős család vagy társaság elszállításához szükség van némi menedzselésre, ugyanis a helyeket kissé szűkre szabták. Elöl semmi gond nincs, a középső sorban azonban három felnőtt egymás mellett már feszengve férne el. A harmadik sor két széke pedig tényleg csak a legkisebbeknek ajánlott, oda egy felnőtt inkább beguggol, mint beül. Szinte egyáltalán nincs mélysége a lábtérnek, a padló alatt terülnek el ugyanis az akkumulátorcellák.

Hét személy utaztatása esetén a VDA mérési módszere szerint 209 liter hasznos tér marad csomagoknak és minden egyéb másnak hátul, de ez az érték, illetve a csomagtartó használhatósága jelentősen javul a kihasználatlan székek könnyű előredöntésével vagy gyors kivételével. A középső sor ülései egyesével síkba dönthetőek, ha csak az első ülések maradnak a helyükön, közel 2,7 köbméter rakteret kapunk. A belteret térelválasztó elemekkel rendszerezhetjük is, a tető megfelelő nyílásába például tehertartó háló helyezhető.