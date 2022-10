Kezdjük azzal, hogy a villany Berlingo indítása majdnem olyan, mint egy hagyományos autóé: fékpedál benyom, majd határozott, aránylag hosszú gombnyomás után kel életre a rendszer. Persze alapjárat, meg motorhang nincs, csak a procedúra hasonló, pedig lehetne valamivel egyszerűbb is. De mindegy, az apró fokozat-, vagy irányváltó egy pöccintéssel irányba rakható, aztán mehet is az emissziómentes haladás.

Direkt nem írtam száguldást, pedig a feljebb már részletezett 11 másodperc körüli gyorsulás nem is olyan kellemetlenül hosszú. A rendelkezésre álló 136 lóerővel könnyű felvenni a forgalom ritmusát, sőt, határozottabb pedálkezeléssel jó eséllyel a kínálkozó alkalmakra, lyukakra is le lehet csapni az autóval. Csak közben nem szabad elfelejteni, hogy közel 4,5 méteres batárnak kell beférnie a kinézett helyre. Ez parkolásnál is feladat, hiába segít a kamera és az első hátsó radar, az autónál a szokásosnál nagyobb helyet kell keresned.

Vezetni nagyon könnyű a Citroen ë-Berlingót, a kormány, a pedálok mind puhán, finoman teszik a dolgukat, és közben a karosszéria is elképesztően csendes, legfeljebb a 100 fölött megérkező szélzaj tűnhet fel. A néma, stresszmentes működés különösen fontos egy olyan autóban, amibe a vezetőn kívül akár hat gyereket is be lehet pakolni, és szerencsére itt egy másodpercig sem hiányzik semmiféle visszajelzés a kerekek felől.

Egy a lényeg, minél kevésbé legyen megterhelő az út, és ezt sikerült is elérni. Nagyjából olyan vezetni, mintha a Halálcsillaggal kellene helytállnod a rutinpályán, minden kicsit később történik meg, miközben az autó képességeinek határai sem igazán érdekesek. Amit tud, az bőséggel elég – például a futómű is kellemes csalódás volt, még kritikán aluli minőségű útburkolaton sem volt kényelmetlenül zörgős, pattogós – csak a papíron 270 kilométeres hatótáv az, ami miatt gyűlnek majd a ráncok a sofőr homlokán. Nálam a fedélzeti rendszer szerint a mátrai tanyára és onnan hazáig tartó 220 kilométert is csak nagyon kiszámolva tette volna meg, igaz, ebben némi szintemelkedés is van, de nem kockáztattam, 230 voltos aljzatról komótosan feltöltöttem 75 százalékra az akksit hazaút előtt. Átlagfogyasztása némi fűtéssel, de leginkább takarékosan vezetve, autópályás és városi szakaszokkal vegyeseb 19,2 kWh volt.