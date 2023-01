Így úszhatod meg biztosan a gyorshajtást

Városban öröm a kocsi fordulékonysága, a hosszához képest kicsi a fordulókör, járdák között 10,79, falak között mérve 11,29 méteres. Nagyon kellemetlen viszont az első ablakvonal íve. A dizájnokból felfelé kanyarított lemez a vastag B-oszloppal és az első ülés fejtámlájával együtt nagyon sokat kitakar a világból, épp azt a részt, ahol a fülhallgatós, telefonnyomkodó sehallselát emberek érkeznek gyalogosan, rollerrel biciklivel, gördeszkán.

Ezzel az autóval biztosan nem jön bírságcsekk gyorshajtásért, mert a gyári végsebessége 135, más adatok szerint 130 km/óra. A való életben 137-ig jutott a tesztautó. 11,7 mp a gyorsulása 0-ról s100 k/órára. A villanymotor ereje pont elegendő az autóhoz, lámpától lelkesen megindul, a legelején jól gyorsul, aztán visszavesz, mint sok más villanyautó.

Háromféle üzemmód van, amihez a motor teljesítményét és nyomatékát is hozzáigazítja a számítógép. Annyit vesz csak vissza, hogy Eco állásban is erőlködés nélkül elguruljunk a forgalommal együtt, amikor 82 lóerőt (60 kW-ot) és 180 Nm-t oszthatunk be.

Normal-ba kapcsolva 80 kW/109 LE és 210 Nm érhető el, Power módban verethetjük mind a 100 kW/136 lóerővel és 260 Nm-rel. Az ESP állandó kísérőnk, a kipörgésgátlás ellenben kikapcsolható és 50-nél aktiválja magát. Ez jó megoldás, mert ki lehet hintáztatni a kocsit hóból, sárból.

Halkan és finoman működik az E-Rifter elektromos hajtáslánca. Épp a motor csendessége miatt a gördülési zaj viszont erősebnek hat, durva aszfalton harsogás töri meg a diszkrét gurulást. Sima felületű autópályán a végsebességnél is béke van az utastérben.

Közepes a rugózási kényelem, fekvőrendőrökön kis terheléssel dob egyet a hátsó futómű, az utat keresztben cakkozó úthibákra is harsányabban reagál a kerékfelfüggesztés annál, amit egy kanyarvadászati ambícióktól elve mentes családi autótól remélnénk.

Gyors kanyarokban öles oldaldőlés és kiadós orrtolás a válasz az elmért sebességre, a könnyű kormánnyal csak nagyjából tudni, mi történik az első kerekekkel. Azért jó a Power beállítás, mert ilyenkor kicsit csekélyebb a kormányrásegítés, ami jót tesz a kormányérzetnek.

Nincs egypedálos vezetési mód, amikor a pedál felengedésével állóra fékezne az autó. Az áram-visszatermelést is csak egy normál és egy fokozott állásban használhatjuk az irányváltókar melletti kapcsolóval a B-állást aktiválva. Ennél sokkal jobb lenne a kormány mögötti fülekkel hatni a rekuperációra.

Nagyon ráférne a finomhangolás az elektromos hajtásrendszerű Rifterre. Kellemetlen, hogy azonos pedálállásnál sportos üzemmódba váltva akkor is megugrik egyet az autó, ha nem változott a gázállás. Rosszabb ennél a hullámzó lassulás, amikor egyformán nyomva a fékpedált egyenetlen a fékezés, enyhébb és erősebb között pulzál a lassulás.

Ehhez képest apróság, hogy majdnem állva, lépésben manőverezve a kormányt elfordítva nem homogén a szervohatás, olyan mintha nagy fogközű, kenetlen áttétellel forgatnád, aztán úgy 15 körül kisimul a kormányérzet, mintha semmi nem is lett volna. Nagyon jó ellenben a nyomaték adagolhatósága, hegynek felfelé tolatva is precízen, bakugrások és rémisztő visszagurulások nélkül lehet parkolni.

Elégedett voltam az autó fűtésével, viszonylag hamar reagál az elektromos fűtés. Igényes megoldásként a hátsó utasok is kaptak levegőkilépőt és itt is szabályozható a ventilátor. Gyorsan feléled az első ülésfűtés, sajnos csak egy fokozata van, de így is nagyon hasznos.

Hosszabb utakon csökkenthetné az energiaigényt a hőszivattyús fűtés, de ez az extralistán sem szerepel. A fűtés és az előhűtés időzíthető egységes vagy naponta eltérő indulási időkre is, ami igazán hasznos funkció.

Nem fogy feleslegesen az ablakmosó, mert a lapátok alá fakad a víz és az is nagyon tetszett, hogy a bal első tetőoszlop mentén fűtőszál fut végig, ami le tudja olvasztani a törléssel ott megrekedő havat.