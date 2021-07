A beltérbe viszont már apró poénok sem jutottak, itt minden a hidegen kiszámított tárolórekeszekről, a maszatolást bíró kárpitokról, és a célszerű elrendezésről szól. A műszerfal, a kárpitok, az ülések a fekete alig elkülönülő árnyalataiban játszanak, a felhasznált anyagok minősége pedig a tehergépjárművek szintjét hozza, mindenhol kemény műanyag. Ez viszont a legkevésbé sem zavaró, hiszen egy csokit kenő második, üvöltve síró harmadik sorral nem a bőrkárpit varrásának eldolgozásán elmélkedik az ember.

A magas építéssel megkapjuk a tetőre rögzített, mindent elnyelő tárolókat, az apróbb holmikat pedig a műszerfal tetején kialakított árok nyeli el. Itt jelen esetben kihagyta a csukható tároló ziccerét a Volkswagen, így ha telepakoljuk a mélyedést, akkor kaotikus, kanyarban sarokból sarokba csörtető kacatok néznek vissza ránk.

Egyszerű célszerűség jellemzi a kezelőszerveket is. Klasszikus, analóg műszereket találunk a kormány mögött, apró monokróm, digitális kijelzővel. Ehhez a tesztautó felszereltségi szintjén jár egy 8,25 colos digitális központi kijelző, aminek mobiltelefonokat idéző, sallangmentes menüjét könnyű kezelni. Az alapverziók 6,5 colos kijelzőt kapnak, a legnagyobb elérhető méret pedig a funkciókkal teletömött 10 colos kijelző, amihez már elérhető a 3D-s térképmegjelenítésű navigáció, és még több online szolgáltatás.

A digitális kijelző nem véletlenül a szériafelszereltség része, hiszen a digitális klíma is ide költözött, alapáron sincs már a jó öreg, forgókapcsolós verzió. Ezzel viszont nem kap a vevő több funkciót, sőt a digitálisan irányítható szellőzés tulajdonképpen manuális. Nem állíthatjuk be a pontos hőmérsékletet, csak egy színes skálán maszatolhatunk ujjainkkal a kéktől a vörösig, nincs automata állás, tehát a digitális térben megkaptuk a kilencvenes évek légkondiját, csak nehezebben elérhető kapcsolókkal, képernyőre költöztetett irányítással.

Magasabb felszereltséggel természetesen javul a helyzet, a nagyobb kijelző mellé alulra jár egy érintésérzékeny felület, ahol külön elérhetőek a klíma funkciói.

Újdonság a második sort célzó, tetőkárpitba épített szellőzőrendszer, amire szükség is van, mivel az oldalablakok nem nyithatóak.

Itt, a második sorban is bődületes a helykínálat, három teljes értékű ülést vehetnek birtokba az itt utazók, és a kétszemélyes harmadik sorban sincs ok a panaszra, ezek sem szükségmegoldásként beépített pótülések. Vékonyabbak, kényelmetlenebbek ugyan, mint a második sor, de bármilyen testmérettel tökéletesen használhatóak.

A Maxi kivitel trükkje, hogy még hét utassal is marad használható csomagtér, hét üléssel együtt is 629 liter, szemben a rövidebb verzió 191 literével. Ha mindkét üléssort eltávolítjuk, akkor 2,3 köbméternyi teret kapunk, sík padlóval (a haszongépjárműves kivitel képes két raklapnyi árut is elnyelni). Öt üléssel pedig tökéletes családi bálna a Caddy Maxi, 1452 literes raktérrel.