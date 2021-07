Érkezett két példány a BMW meghökkentően másnak ígérkező jövőjéből Budapestre. A statikus premier jóvoltából, közelről is találkozhattunk az újdonsággal, ami jelenleg sehogy nem illik a márka arculatába, mégis egy nagyon meglepő élmény testközelből átélni. Mert a BMW most nagyot lép, kimozdul a komfortzónájából és ez sokaknak még imponálhat is.

Különös divat látszik a BMW-nél, Domagoj Dukec fenekestől felforgatja a modellek dizájnját. Mostantól nem vádolhatja senki azzal a BMW-ket, hogy mindegyik ugyanúgy néz ki. Egyéniség az M3/M4, az új 2-es és az iX is, még ha ezt most elfogadni elég nehéz is, az új BMW-k mások lesznek. Radikálisan változtat az arculaton az iX és ez élőben is tökéletesen kiütközik.

Alig találunk rajta ismerős jegyet, a vesék már csak díszek, nincs funkciójuk, mivel egy villanyautóról van szó és az arányok, részletek is egészen újak. Méretben nagyon közel áll az X6-oshoz, magasságban például megegyezik vele. Egy X5-nél 3,1 centivel hosszabb, 3,7 centivel keskenyebb és 2,5 centivel hosszabb a tengelytávja. 4953 mm hosszú, 1967 mm széles és 1695 mm magas, a tengelytávja meg kereken 3 méter. Ez egy nagy autó, de sokkal kisebb arccal, mint az X5/X6 páros.

Kétféle iX-et láthattunk, mert M Sport csomaggal is kapható lesz az új villanyautó, ilyen a fehér színű kiállított iX, a másik az alap, nem kevésbé szolid külső. Kerekei 20-22 colosak lehetnek, mögöttük pedig az M Sport nagyobb teljesítményű kékre fényezett féknyergeit is megpillanthatjuk. Kíváncsian várjuk, miért lesz rá szükség, vajon tényleg ennyire sportos lesz az iX?

Annak ígérkezik, alapból is 326 lóerős és 630 Nm nyomatékú, két villanymotorból dolgozik, vagyis összkerekes az xDrive40 modell is. Az xDrive50 523 lóerővel és 765 Nm nyomatékkal a sportosabb kivitel, 4,6 másodperc alatt képes felgyorsulni 100-ra és villanyautók között egészen magas a végsebessége, 200 km/h.

Hatótávban is erős, a netto 71 kWh-s akkumulátorral szerelt változat 425 kilométerre, a 105,2 kWh-s változat pedig 630 kilométerre képes egy töltéssel, amit utóbbi akár 200 kilowattal is képes felvenni. Hogy a töltés se legyen túl nagy macera, a BMW saját RFID kártyát is biztosít az elektromos és plug-in hibrid vásárlóknak. Ezzel már több szolgáltató oszlopai is használhatóak, nem kell külön applikációkat használni, egyszerűen csak lecsippantjuk a kártyát és havonta kapjuk a számlát a BMW-től. Elég kényelmes dolog.

Akárcsak maga az iX. A radikális külső hasonlóan radikálisan más belső teret takar, ebben az esetben viszont kevésbé megosztó, sokkal inkább egyöntetű a vélemény. Eddig soha nem látott formák, egészen más dizájn, anyagok, filozófia mentén épül fel. Felismerhetőek benne hagyományos BMW jegyek, de csak nagyon kevés.

Fotózni egyelőre nem lehetett az autók belsejét a nem végleges fedélzeti szoftver miatt, de beleülhettünk és megtapogathattuk. A minőségérzet magas, amiről az elegáns lounge hangulat lehet a felelős. Elrejtettek hagyományos dolgokat, mint például a hifi rendszer hangszórói, mert egyáltalán nem fontos, hogy látszanak, helyette letisztultak a vonalak és a felületek.

Egy ívelt kijelző trónol a műszerfalon, bal oldala a műszeregység, jobb oldala a multimédia kijelzője, melyen már a 8-as iDrive fut, mármint fog a végleges autókban. Mérhetetlenül jó a bőrhuzat tapintása, egészen más és arra gondolnánk, hogy ez valami újrahasznosított anyag, de a trükk nem itt van. A kis dombornyomott olajfa levél a műszerfalon nem a természetes anyagokra utal, mert a bőr összetétele ugyanaz, mint az eddigi BMW-kben, viszont a cserzés folyamata során az olajfa rostjainak nedveit használják fel, így az anyag nem pont a fenntarthatóságot szolgálja, de a feldolgozása már igen.

Végtelenül csinos a faberakású multimédia kezelőpanel, esküszöm, még a metszett üveg iDrive kapcsolót is nagyon tudja viselni ez a beltér. Az ajtókra kerültek az ülésállítók kapcsolói, szintén lehet metszett üveg, amiknek árnyalata szépen harmonizál a külső matt arany díszítőelemekkel. Van tér hátul is, bár a lábaink itt is feltűnően magasra kerülnek, de annyi biztos, hogy kevés ennyire kényelmes, süppedős hátsó ülésen ültem eddig.

A tetőablak fix és nem kaphat rolót sem, helyette gombérintésre homályosítható, ami már nem nagy újdonság, de BMW-nél ilyen még nem volt. Túl sok időnk egyelőre nem volt a két autóval, de annyi biztos, hogy az utastere jóval vonzóbb és főként marasztaló, mint azt a külseje előre vetíti. Remek anyaghasználat, stílusos ötletek, ízléses megoldások és mindemellett ott van a high-tech vonal is, de nem hangsúlyosan, és ez remekül áll az iX-nek.

500 literes a csomagtartója, de csak hátul van hagyományosan. Érdekes megoldás, hogy az iX villanyautónak készült, mégsincs elöl csomagtartója, ami furcsa döntésnek tűnik, sőt, nem is nyitható az eleje, ablakmosót például az embléma felnyitásával tudunk tölteni bele. Az ajtókat kinyitva a szerkezet látható helyein karbonszálas műanyagot használtak, ahogy a vázszerkezetben több helyen is, de nagyrészt acélból épül fel az iX karosszériája.

Az iX premierje a Müncheni Autószalonon lesz szeptemberben, a piaci bevezetés pedig november 13-án indul, ezután vezethetjük majd az autót és számolhatunk be bővebben a tapasztalatokról. Az iX hazai árai viszont ismertek, az xDrive40 27 990 000 forintról startol, az xDrive50 pedig 33 990 000 forintról.