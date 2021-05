Száguld a villanyvonat és senki sem akar lemaradni róla. A szigorodó európai károsanyag-kibocsátási normák a villamosítás felé terelik az autóipart, aminek az eredménye igencsak látványos. Kezd teljesen átalakulni az új autók piaca, szinte minden gyártónál elérhető már teljesen elektromos, de legalább valamilyen hibridhajtással felszerelt modell. Az új villanyautók kínálata már most is bőséges, de ez még csak töredéke annak, amit a gyártók 2030-ig terveznek.

Május 3-a óta kapható az Audi e-tron GT is a hazai márkakereskedésekben. 646 lóerőt teljesíthet az RS kivitel

Özönlenek a teljesen elektromos hajtású modellek, amik egyelőre nem veszik át teljesen a belső égésű motorral szerelt autók helyét, de hosszú távon minden márkánál ez a valószínű. A Smart például Európában már csak elektromos hajtással kínálja a Forfourt és a Fortwo-t, de olyan márkáknál is megjelenik elektromos autó a kínálatban, ahol nem is számítottunk volna rá. Összegyűjtöttük a 2021-ben érkező – és az első öt hónapban már befutott – elektromos autókat.

Négy csoportba soroltuk őket, a 10 millió Ft alatti áron kínált, a 10-15 millió forintos, a 15-30 millió közötti és a 30 millió forintnál drágább modellek kerültek egy-egy felsorolásba. A feltüntetett árak a listaárakra vonatkoznak, tehát nem számítjuk be az esetleges állami támogatást, ahogy az egyedi alkuval elérhető kedvezményeket sem.

10 millió forint alatt – Az „olcsók”

Relatív az olcsóság, de kétségkívül kiugróan kedvező áron is szerepel villanyautó a hazai új autó piacon. Ez a kiugró pedig azt jelenti, hogy 10 millió forint alatt is elérhető már, sajnos ebben a kategóriában messze nem ugyanazt jelenti az olcsó, mint a belső égésű motoros kivitelek esetén. Az elektromos hajtás egyszerűnek tűnik, az akkumulátorok fejlesztése és gyártása viszont költséges, így a legkedvezőbb modellek árai is a jobban felszerelt kisautók és kompakt autók szegmenséhez hasonlók.

A piac talán leginkább várt újdonsága és nagy meglepetése, a Dacia Spring, már meg is érkezett a hazai piacra. 6 499 000 forintos kezdőárával csak a villanyautók között nevezhető olcsónak, érdemes így is kezelni a kisautót. 27,4 kWh-s akkumulátorával, 230 kilométeres gyárilag megadott (WLTP-ciklusban mért) hatótávolságával, 44 lóerejével tökéletesen kimeríti a városi autó fogalmát.

Szintén a kedvezőbb áru modellek közé tartozik a minden csavarjában új fejlesztésű Fiat 500e. A csak elektromos hajtással megjelenő, stílusos kisautó új generációja kétféle akkumulátorral készül. Az alapmodellé 23,8 kWh-s és 95 lóerős a villanymotorja, minden további kivitelben 42 kilowattórás az akku és 118 lóerős a motor. A hatótávolság 190 km a kisebb, 322 km a nagyobb akkumulátorral. A Fiat 500 már stílusával is képes rabul ejteni, amihez tökéletesen passzol a hangtalan közlekedés is. 10 millió forint alatt érhető el továbbá a már csak elektromos hajtással kapható Smart Fortwo is, 7 250 000 forintért szerepel jelenleg az újautó-kínálatban csak két üléssel, de akár 195 kilométeres hatótávval.

2020 Top 10 legnépszerűbb villanyautója Magyarországon

Modell Darab/2020 Változás (százalék) 1. Kia e-Niro 374 +12366 2. Renault Zoé 370 +345,7 3. Nissan Leaf 358 -20,9 4. Volkswagen e-Up 274 +51,3 5. Hyundai Kona 226 +26,9 6. BMW i3 187 -16,1 7. Volkswagen e-Golf 185 -48,3 8. Mazda MX-30 153 új szereplő 9. Škoda Citigo 142 új szereplő 10. Hyundai Ioniq 134 +143,6

15 millióig – A középmezőny

Magasabb árkategória a villanyautóké, így a 15 millió forintos határ még csak a középmezőnyt jelöli és fölötte sem csak prémiumautók szerepelnek. A középmezőnybe pedig már a legtöbb gyártó modellje befért, amik között két nagy újdonságnak számít a Volkswagen csoport új MEB-padlólemezére épülő Škoda Enyaq és a Cupra Born. A SEAT sportmodelljeiből kinőtt márka második teljesen önálló típusaként kerül a piacra 2021 negyedik negyedévében. Ára egyelőre nem ismert, de előzetes becslések szerint a Volkswagen ID.3-hoz hasonlóan 12,5 millió forint körül fog indulni.

A villanyautó szegmens egyik fontos szereplője lehet a Škoda Enyaq. A hátsó kerekeit hajtó, 148 lóerős, SUV-fazonú egyterű villanyautó 55 kWh-s akkumulátorával és skodásan átgondolt és praktikus utasterével 14 488 160 forinttól indul. Nagyobb, 62 és 82 kWh-s bruttó kapacitású akkumulátorral és akár két villanymotorral összkerékhajtásúként is elérhető lesz. Hatótávolságban a belépőmodell is szépen teljesít 365 kilométerrel, de akár 537 kilométert is elmehet a 204 lóerős hátul hajtó, 18,4 millió forintról induló Enyaq iV 80.

Éppen befér 15 millió forint alá a piac egyik nagy érdekessége, a Hyundai Ioniq 5. Hazai kezdőára 14 999 000 forint és pár hónapon belül meg is érkezhetnek az első autók az országba. 13,3 millió forintos kezdőárával szerepel a kínálatban a Hyundai Kona electric és 11 millió forinttal a Kia e-Soul, mindkettő mókás külseje és alacsony fogyasztása miatt vonzó választás. 11 550 000 forintért vihető haza az akár 320 kilométeres hatótávra képes Opel Mokka-e és 10 589 000 forinttól az éppen alaposan megújult arcát mutató elektromos Mini Cooper S E.

Még idén megérkezik Magyarországra a BMW újdonsága is, mely az iX3-at követően ismét egy hagyományos modell formájába bújtatott villanyautó lesz. Az i4 a 4-es Gran Coupé előfutáraként jön tisztán elektromos hajtáslánccal, hátsókerék-hajtással vagy összkerékhajtással, 60, vagy 80 kWh-s akkumulátorral. Hazai ára egyelőre nem ismert, de a tervek szerint még idén, akár szeptemberben megérkezhet Magyarországra is.

15 millió fölött – Méret, minőség, szórakozás

Mint minden területen, a villanyautók között is igaz, hogy határ a csillagos ég. 15 millió fölött, de még 20 millió alatt is akadnak és érkeznek nem prémium vagy luxustermékek. Kezdve máris azokkal, amik főként méretükből kifolyólag kerültek a harmadik kategóriába. A Stellantis négy márkájánál is érkezik a CMP-padlólemezre épülő elektromos kishaszonjármű és mikrobusz. A Peugeot e-Traveller, az Opel Zafira-e, a Toyota Proace és az ë-SpaceTourer egyaránt 50 vagy 75 kWh-s akkut kap. A legfeljebb 330 kilométeres WLTP-hatótávú modellek közül egyelőre a Citroën büszkélkedhet hivatalos árral. 17,3 millió forinttól indul a tisztán elektromos hajtású, francia családi mikrobusz. Mellettük a szintén CMP-padlólemezre épülő kisebb haszonjárművek és családi egyterűk elektromos verziói is befutnak még 2021-ben.

Nagy újdonságként a márka új arculatát és jövőjét vetíti előre a Kia új elektromos modellje, az EV6. 510 kilométeres hatótávolságával és 800 voltos, 77 kWh-s akkumulátorával már a prémium modellek felé kacsint, teljesítményével pedig a sportosabbak irányába is. Az EV6 GT akár 3,5 másodperc alatt is felgyorsulhat 100 km/h-ra és 260 km/h-s sebességgel is száguldhat. 50 darabot lehetett előre lefoglalni Magyarországon és ez 24 órán belül meg is történt úgy, hogy minden foglalónak elég volt 50 000 forintot előre befizetnie. Az EV6 hazai ára egyelőre nem ismert, de még idén megérkezik a piacra.

Nyáron érkeznek a szintén várt és globálisan is nagy érdekességnek számító Ford Mustang Mach-e első hazai példányai. A klasszikus póniautó emblémáját és nevét viselő modell V8-as benzinzabáló helyett egy, vagy két villanymotort kaphat és 68, vagy 88 kWh-s akkumulátort. Hátsókerék-hajtással maximum 610 kilométeres hatótávolsága ígéretes, vezethetősége szintén, de már a 20 millió forint fölötti kategóriában fog indulni.

Jönnek a Mercedes elektromos autói is, az év végére négy új EQ modell fog szerepelni a piacon. A 190 lóerős, akár 486 kilométeres hatótávú EQA már most elérhető, hazai ára hajszál híján 19,4 millió forint. Érkezik a piacra az EQB hasonló képességekkel, valamint az elektromos limuzinok új csúcsa, az EQS. Még idén bemutatkozik az EQE is, ha hinni lehet a híreknek. Prémium fronton érkezik a Lexus UX 300e 310 kilométeres ígért hatótávval (még nincs magyar ára), valamint a BMW új korszakát megnyitó iX SUV akár 600 kilométeres hatótávolsággal, minimum 27 999 000 forintért.

Szintén új világ köszönt be a Volvóhoz, megjön az első teljesen elektromos modell, a C40 Recharge, amelynek hatótávolsága 330 kilométer, kupétetős karosszériája pedig az eddigi legmerészebb a márkától. Megérkezett a hazai márkakereskedésekbe a Volkswagen második MEB-alapú elektromos modellje, az ID.4 is. Az emelt hasmagasságú modell 204 lóerős villanymotorral és 77 kWh-s akkumulátorral 17,4 millió forinttól vihető haza 496 kilométerre ígért hatótávval.

Két új divatos modellel bővült az Audi kínálata is. A crossoveres Q4 e-tron és sportosabb testvére, a Q4 e-tron Sportback már rendelhető 16,55 millió forintos kezdőáron. A sportos fivér 0,26-os légellenállása miatt kicsit hatékonyabb, 349 km-es hatótávra képes, míg a praktikusabb variáns 341-re a 170 lóerős farmotorral szerelve. A Q4 204 lóerős hátsó és 299 lóerős kétmotoros quattro hajtáslánccal is elérhető 55, vagy 82 kWh-s akkumulátor csomaggal, a leghatékonyabb verzió esetén akár 520 kilométeres hatótávolsággal.

Éppen idén kezdi meg Budapesten hivatalos működését a Tesla. Bár a járvány miatt a tervezett üzletnyitást még csúsztatják, a Tesla Hungary Kft.-t már bejegyezték és az első bemutatóüzlet helyét is kitűzték a MOM Park bevásárlóközpontban. A modellek hivatalos hazai árai még nem ismertek, de a Model S, 3, X és Y is kapható lesz már idén hivatalosan Tesla-márkakereskedésből.

30 millió fölött – A sportosak

Egy valamit biztosan nem lehet elvenni a villanyautóktól, mégpedig a bennük rejlő potenciált a sportos viselkedéshez. Alacsony súlypont, azonnal leadott csúcsnyomaték és kellő méretű akkumulátorral tisztességes hatótáv. Két lenyűgöző autó került a villanyautók csúcsára, a Porsche Taycan és az Audi e-tron GT és RS e-tron GT legalább annyira hatásosak, mintha belső égésű motoros sportlimuzinok lennének.

Éppen május 3-án debütált a hazai újautó-kínálatban az Audi csúcs elektromos autója 38 450 000 forintos kezdőárral 476 lóerős, kétmotoros kivitelben. 488 kilométeres hatótávolságával és akár 270 kilowattos egyenáramú villámtöltésével, hatékony akkumulátorhűtési technikájával az e-tron GT műszakilag is igazán érdekes. Sportosabb párja, az RS e-tron GT rövid ideig akár 646 lóerős teljesítményt is képes leadni, amivel a 0-100-as sprintideje 3,3 másodperc.

Szintén májusban debütált a piacon az e-tron GT Porsche-emblémás testvérmodelljének második karosszériaváltozata. A Taycan Cross Turismo divatos shooting brake karosszériát kapott és 3 centivel megemelték a hasmagasságát is. 380, 420 és 625 lóerős kétmotoros kivitelekben készül, de átmeneti csúcsterheléssel akár 680 lóerőre is képes a csúcsmodell. Hatótávolsága 419-456 kilométer, töltése pedig szintén 800 voltos rendszerről 270 kilowattal is történhet.

Jönnek még!

Érkezik a Nissan második elektromos modellje is. Az Ariya a LEAF számára készült padlólemezre épülő, akár 394 lóerő elektromos hajtású crossover. Fejlett vezetéstámogató rendszerekkel és egészen friss formatervvel érkezik a piacra még 2021-ben. A 65 vagy 90 kWh-s akkumulátorral szerelt crossover egy, vagy két villanymotort is kaphat. Hatótávolsága a hajtáslánc kombinációjától függ, 430-610 kilométer közötti a Nissan ígérete szerint.

Bizonyos modellek sorozatgyártású verziójáról még nem került le a lepel, de már egészen biztosak lehetünk abban, hogy bővíteni fogják a piacot. Ilyen például az ID. Space Vizzion tanulmányautó, valamint a klasszikus hippibusz reinkarnációjára is számíthatunk, melyet az ID. Buzz tanulmányautóval mutattak meg. Az egyik legfrissebben bemutatott tanulmányautó pedig az Audié, méghozzá az A6 e-tron verziójához lesz szerencsénk teljesen új platformon, de a klasszikus limuzin méreteivel és vélhetően az e-tron GT-hez hasonló hajtáslánccal.

