Egy pillanatig nem mondanám különösnek, ahogy ez az óriásira nőtt 5-ös hangtalanul közlekedik. Valahogy annyira passzol hozzá, mintha mindig is erre termett volna. Tökéletes higgadtság, nyugalom, csönd járja át az egész utasteret, egyáltalán nem hiányzik, hogy egy dízel vagy egy megnövelt befecskendezési nyomású csettegő benzinmotor ebbe bele rondítson.

Olyan kimérten közlekedik, hogy nem csak az ordenáré rossz pesti utakat, de az idegrendszeremet is kezdi kisimítani. Most érzem azt igazán, hogy sikerült egy (mármint kettő) villanymotor reakcióját és viselkedését tökéletesen beállítani. Nincs hirtelen mozdulat, ami felkavarná a gyomromat, se induláskor, de amikor elengedem a gázt. Gyönyörűen mossa el ezeket a megmozdulásokat, ennek ilyennek kell lennie.

Sokáig nem is jut eszembe igazán menni vele, mert annyira jól esik, hogy a Bowers&Wilkins hifiből a kedvenc zenéim teljesen zavartalanul élvezhetem, hogy elkezdek belefolyni a fehér kárpit réseibe. Ezek a tompa gyorsulások a mindennapi közlekedésben fantasztikusak. De tud gyors is lenni? Erre egy váratlanul dinamikus előzés adja meg a választ. A határozott gázt parancsként veszi és nem csak a pedál koppan a padlón, hanem vele egyidőben a tarkóm is a fejtámlán.

Mintha egy más autó lenne, előtör belőle az őrült erő. Nem szoktam keményen bánni a villanyautókkal a töltési nehézségek miatt, így az i5-nél is csak hébe-hóba engedtem meg magamnak, de ez durva. Ránt, üt, kapaszkodik az útba mint valami sportautó, szinte hihetetlen ahhoz képest, ahogy közlekedtünk korábban a városban.

A futómű feszes, de még a kényelmes vonalon mozog, amiben nyilván az autó súlyának is köze van. 2,4 tonna velem együtt, még leírni is rossz, viszont egy pillanatig nem érezni a mozgásán, ami jó dolog. Egy-két kóstoló erejéig kap pár rendes kanyart, de csak kifelé kezd el csúszni épp csak egy kicsit és szerencsére a feneke, az erő egyensúlya tökéletes.

Kormányzása teljesen halott, aminek nem örülök, egy pillanatnyi visszajelzést, vagy súlyt nem érezni rajta, ez szokatlan a BMW-nél, és hiányzik is. Talán épp azért, mert nagyra váltott az 5-ös mérete? Talán, de legalább az M60 lehetett volna keményebb. Emellé tökéletesen adagolható a fék és a gázt is jól veszi, a mozgása is tetszik, emiatt pedig várom az új M5-öt.

Az i5 M60 -ban nem kívánja az ember a hajtást, nekem se kellett igazán, plusz ott volt a tény, hogy a legtakarékosabb módomban is 340 kilométert írt ki megtehető távnak. Ezen egyszerre nevettem és sírtam, mert ez nem hatótáv, hanem egy vicc.

Ha mellé vesszük, hogy öt próbálkozásból csak háromszor sikerült feltöltenem, ami nem az autó hibája, akkor még keservesebbé teszi életszerűvé a magyarországi használatot. Tapasztalt villanyautósok erre azt mondanák, hogy arra, amerre nincs rendes töltő (Budapestről keletre és dél-keletre) nem kell menni. Ezért jó, hogy az új 5-ösből van tisztességes plug-in hibrid is.