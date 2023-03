Jobb csinálni, mint nézni. Ez a BMW i7-re is igaz

Klasszikus és egyszerre nagyon modern az i7 utastere. Beköszön az iX teljesen különc világa, miközben sokkal határozottabban autóban érezzük magunkat, mintsem egy szobában. Pedig az i7 most minden eddiginél komolyabban hozza egy elegáns lounge érzését, pláne ezzel a kasmírgyapjú kárpittal. Végtelenül elegáns és hihetetlenül kényelmes, kéne a fenének bőr, ha ez ilyen is lehet – és ezzel is ugyanúgy fűtött és szellőztetetek az ülések.

Többféle szörnyen jó minőségű anyagot taperolhatunk végig benne a bőrtől kezdve a fémen keresztül a kőrisfáig, eközben pedig rettentő zavaró, hogy zongoralakkot is használtak pont azokon a helyeken, amit állandóan fogdosni kell.

Alaposan elvonja a figyelműnket a műszerfalon végignyúló üvegnek tűnő plexi betét, elsőre fel sem tűnnek miatta dizájn fontos trükkjei. Mint például a szellőzők hiánya – vékony kis résekké redukálódtak – amitől nagyon letisztult a látvány. Az üvegnek tűnő betét este csodaszép, imádom, nappal a pokolba kívántam, mert a nap veszélyesen képes a sofőr szemébe sütni miatta, ugyanez igaz az iDrive tekerőjére is.

Ha már iDrive, a 8-as elég jó, gyors és szép, de fölöslegesen túlbonyolított. Mire eljutunk fontos menükig, a nap is lemegy, miközben a menü, amit kerestünk sokszor pont ugyanúgy néz ki még felületében is, mint a korábbi szoftveren. Sok esetben tűnik úgy, hogy egy alaposan becsomagolt iDrive 7, amin navigálunk. Annyi különbséggel, hogy a teljes üveg kezelőszerv már nem úgy érzékel, nyomni nem lehet úgy, ha oldalt fogod, mindenképp a közepén kell lennie az ujjadnak, mert úgy érzékel. Érintős is a kijelző, szóval ezzel nem kell sokat vesződni, de akkor megint csak gyűlnek az ujjlenyomatok a szép elegáns belsőben.

Hátul pont ugyanannyira részletgazdag a belső, mint elöl. A jobb kettő az elnöki ülés, ez az ülés elfektethető, előre dől az első ülés és tökéletes lehet a kényelem. Szép megoldás, hogy az ülőlap látszólag a földig ér, majd ebből nyílik ki a lábtámasz, így nincs törés az ülésben, vagy a kárpitban. Az elfektetést és rengeteg hasznos funkciót – rolók, zene, masszás, üléspozíció, hangulatfények – az ajtókra került kis képernyőkről irányíthatunk. Ez legalább más, mint a többieké, és nem is túlzó. Mondjuk, rendelhető egy 31 colos kijelző az i7-es mennyezetére, azt már nevezhetjük annak.

Fantasztikusan kényelmesek az ülései, tökéletesen beállítható mindegyik, ha pedig kényeztetés kell, van masszázs is, több mint 10 féle programmal. 31 hangszóróból összesen 2000 wattos teljesítménnyel szólhat a zene – 4D hangzás, még az üléseket is rezgeti a basszus -, ha pedig hűvös lenne kint, felfűthető szinte az egész utastér az összes könyöklővel együtt.

Gombnyomásra nyílnak az ajtajai

Minden ajtót szervomotorok mozgatnak, külön gomb került a hátsó ajtókra emiatt, valamint a műszerfalra, de a sofőr menüből is nyithatja-zárhatja az összeset egyesével vagy egyszerre is. Fölöslegesnek tűnik, de annyira kellett ez ennek az autónak, mint egy falat kenyér. Annál elegánsabb egyszerűen nincs, minthogy feltárul és bezárul az ajtó előtted és mögötted. Az első nap begyakoroltam aztán csak így használtam. Ha azt hiszed, az i7 orra ejt állakat, nézd meg a járókelők arcát, amikor meglátják, hogy nem te csukod be az ajtódat.

Ultrahangos szenzorok vigyáznak arra, hogy ne verje neki semminek őket. Végigrakták velük a küszöböket és a kilincseket is, épp ezért nem mindegy, hogy nyitáskor hol állunk, de ez tanulható, nálam hamar bevésődött. Egyedül a menüjét kitúrni kényelmetlen az ikonok közül, egy gyorsgomb elfért volna valahol a műszerfalon, viszonylag sokat kell használni.

Rolls-Royce-os vonás a süppedős szőnyeg – gyanítom, hogy itt nem birka gyapjú, de a hatás nem rossz -, viszont a hangulat lányegesen modernebb. Egyrészt a kijelzők miatt, másrészt a hangulatfények is erre játszanak, még a tetőablakot is becsíkozták, még a sokadik napon is képes voltam csodálkozva bámészkodni a 7-esben, csak úgy, hogy élvezzem a látványt.