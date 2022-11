Stuttgart elővárosában, a város által körbenőtt gyártóbázison november 7-én készült el a 100 ezredik Taycan a gyártás 2019 szeptemberi elindítása óta. Ez nagy szó, mert egyszerre annyi nehézséggel aligha kellett még megküzdenie még az autóiparnak, mint az elmúlt három évben, benne koronavírussal, lezárásokkal, az ellátási láncok megszakadásával, a putyini Oroszország agressziójával Ukrajna ellen. A Taycan gyártása egyenlegében CO2-semleges, tehát az el nem került széndioxid-kibocsátást a gyártó ellentételezi.

J1 az Audival közösen kifejlesztett padlólemez neve, ami ott az E-tron GT alapja. Acélból készül a Taycan vázszerkezete, a karosszériaborítás nagyrészt alumínium. Könnyűfém ötvözet a tető, az első és a hátsó csomagtérfedél, az összes ajtó és az első sárvédő.

2022 augusztusától készülnek a 2023-as modellévű autók, a frissítéssel okosabb lett a sávváltási asszisztens, nagyobb tartományban működnek a parkolási távolságérzékelők, ügyesebben azonosítják a lehetséges parkolóhelyeket, így a szoftver kisebb helyeket is felajánl a vezetőnek. Fejlettebb az okostelefonos távirányítású parkolási funkció is. Az uPdate nevű továbbfejlesztésben azért nagy a P, mert az alvázszámban évről évre változó modellév kódjele 2023-ra a P.

2022-es hardveroldali újdonság a 11 helyett 22 kilowattos töltési lehetőség váltóáramról, ami nemcsak az új autókhoz rendelhető, de a fedélzeti töltőt utólag is beépítik a márkaszervizek. A Renault a legolcsóbb Zoéhoz alapáron adja ezt, a Taycanhoz viszont igen drága, de annál hasznosabb opció.

Egyrészt a nagyobbik akkuval 9,5 óráról 5 órára rövidíti egy teljes töltés időigényét a legelterjedtebb váltóáramú töltőkön, de van más előnye is. Azokban az országokban, így Németországban, ahol a váltakozó áramú nyilvános töltőoszlopon négy órányi használat után töltőblokkolási bírságot kellhet fizetni, a 22 kW-os fedélzeti AC-töltővel büntetés nélkül teletölthető a nem teljesen lemerült akku.

A Taycannal közös technikájú Audi E-tron GT illetve a Hyundai Ioniq 5 és a Kia EV6 is 800 voltos elektromos rendszerrel készül, amivel gyorsabb a töltés és vékonyabb töltőkábel is elég. Ahol nincs 800, csak 400 voltos nyilvános DC-töltő, ott 50 kW-tal tölthet a Porsche Taycan, a 800 voltos egyenáramú villámtöltőkön a maximális töltési teljesítmény a kisebb akkuval 225, a nagyobbal, ami a kipróbált autóban is volt, 270 kW.

2025-re az Ionity partnerséggel Európában 1000 helyen összesen 7000 darab 800 voltos töltőoszlop működhet, de a Porsche ki kívánja építeni a fő európai közlekedési útvonalak mentén a saját töltőhálózatát is. A 2023-as modellévtől illetve a kiszállított autók zömén utólag elvégzett szoftverfrissítéssel főleg hidegben gyorsulhat a DC-villámtöltés az akkumulátor okosabb előkondicionálásával, gyakorlatilag felfűtésével.

A belépő Taycan állandó mágnesű szinkron villanymotorjának csúcsteljesítménye a kisebb akkuval 240 kW (326 lóerő), ami a rajtautomatika működésekor 300 kW és 408 LE. De a most vezetett hátsókerekes alap Taycanban a nagyobbik akkumulátor volt, ami egyben erősebb motort is jelent. 280 kW, 380 lóerő a kiindulási alap, rövid ideig azonban a csúcs 350 kW, azaz 476 lóerő lehet az Overboost funkcióval. A 100-ra gyorsulás ideje a Turbo S-ben 2,8, a 326/408 lóerős alapverzióban 5,4 mp, 200-ra a két végpont 9,6 és 17,6 mp között van modelltől függően. A végsebesség 230 és 260 km/óra között mozog.

Valamennyi motorverziónak két csúcsteljesítménye van, a nagyobb a launch control aktiválásakor adódik. Ehhez Sport Plus üzemmódban a féket nyomva kell tartani és közben padlógázt adni. Így lesz a 380-ból 476, a 490-ből 571, a 625-ből 680 és a Turbo S-ben 625-ből 761 lóerő. A nagy hatótávú, legtakarékosabb beállítással és normál üzemmódban a hajtásrendszer részterhelésénél leválasztja az első villamos gépet és gyakorlatilag csak a hátsó kerekek hajtanak, ahogy a Tesla is csinálja. Az első hajtás aktiválása ezredmásodpercek alatt megvalósul, amikor szükséges.

Jóllehet az Overboost vagy túltöltés elektromos autóban nehezen értelmezhető fogalom, a villanymotorból a rajtautomatika működésekor kisajtolt teljesítménytöbblet neve is a belső égésű turbómotorok világából ered. A modellmegjelölés is a benzines Porschékon megszokott rendszert követi, tehát az alapverzió csomagtérfedelén Taycan olvasható, felette jön a Taycan 4S, a Taycan GTS, a Taycan Turbo és Taycan Turbo S.

Minden motorváltozatban kétfokozatú automatikus váltón át hajtja a hátsó (vagy az egyetlen) villamos gép a hátsó kerekeket. A Taycan sebességtartományában túl nagy kompromisszumot követelt volna egyetlen áttételt használni, ami rontja az elérhető gyorsulást, mérsékli a végsebességet illetve kevésbé hatékonnyá tenné a hátsó villanymotor működését. A legtöbb villanyautónál elég 135-160, ritkában 180 vagy a Polestar modelleknél és az Audi Q8 E-tronnál 200 km/órás végsebesség. Ott a sebességváltó elhagyása és egyetlen fokozat észszerű kompromisszum, mert a váltónak is van súlya és a szerkezet ellenállása szintén rontja a hatásfokot.

Kétféle folyadékhűtéses akkucsomag van a sima Taycanhoz és a 4S-hez, a kettő között 80 kg a súlykülönbség. A Performance Battery esetén 2080 kg a Sport Turismo, tehát a Taycan sportkombi minimumsúlya vezető és csomag nélkül. A DIN-szerinti adat Performance Battery Plus esetén legalább 2160 kg, ez az akkucsomag volt a kipróbált autóban is. A könnyebbik a bruttó 79,2 nettó 71,0 kilowattórás akkumulátor, a másik telep bruttó kapacitása 93,4 kWh, a kiautózható nettó érték itt 83,7 kilowattóra. A GTS, a Turbo és a Turbo S csak a nagyobbikkal van gyártásban Zuffenhausenben.

Összesen 396 db tasakos cellából áll össze a nagyobbik akkucsomag, 33 modulba rendezve. Mind a 33 akkumodulnak van saját feszültség- és hőmérséklet-felügyelete. Az autó hűtőkörébe bekötött akkumulátor fűthető és hűthető is. A hűtőelemek az akkumulátorház aljára ragasztva segítik a hőleadást.

Hardveroldalról a rendkívüli hűtőteljesítményt és letaglózó gyorsulásélmény megismételhetőségét egy hűtőradiátor, három hűtőközeg-szivattyú (vulgo vízpumpa), hat szelep, két hűtőventilátor és tíz hőmérséklet-érzékelő biztosítja. A hűtőrendszer a légkondicionálás elemeit is használja és a vízpumpák szállítási kapacitását hozzáigazítja az üzemmódokhoz, hogy ne rontsa feleslegesen a hatótávot, ha csekélyebb hűtés is elegendő.

A Taycan akkumulátora képes eltárolni a folyadékhűtéses nagyfeszültségű komponensek hulladékhőjét, tehát a fedélzeti egyenáramú töltőberendezését, az egyenáram-egyenáram átalakítóét (DC-DC konverter), a fedélzeti váltóáramú töltőberendezését, a villanymotorokét és az inverterét.

Míg az adaptív lengéscsillapítás szériafelszerelés, a légrugózás csak a 4S-től jár alapáron. A légrugók fineszes funkciója a Smart Lift, szó szerint okos emelés, amivel elmenthetjük azokat a helyeket, ahol az autó automatikusan megemelje a hasmagasságát, legyen az a garázskijáró, bokáig érő nyomvályú vagy fekvőrendőr hazafelé. Ezek a pontok a futómű nyomógombjával elmenthetők.

Könnyűfémötvözet a legtöbb futóműalkatrész. A Porsche sportautóiban többnyire MacPherson első futómű van a kisebb súly miatt (bár például a GT4-es Caymanból van kettős keresztlengőkaros), a nehezebb és nagyobb modellekben viszont kettős keresztlengőkaros az első futómű, így a Taycanban is. A hátsó kerékfelfüggesztés többlengőkaros konstrukció, szintén aluötvözet lengőkarokkal. A Turbo S-ben alapáron jár a hátsó kerekek kormányzása.

Feláras a Performance csomag, ez azért készült, hogy a Porsche visszavegye a villanyautók nürburgringi körrekordját a Tesla Model S Plaidtől, ami a 7:33,353-as idővel sikerült is a Taycan Turbo S-nek. Az RS Spyder stílusát idéző 21 colos keréktárcsákon (majdnem) versenykeverékes, de közúti használatra engedélyezett Pirelli P Zero Corsa abroncsokat találunk, az adaptív futóművet egyedi szoftver vezérli.

Alapáron 19-es alufelniket és könnyűfém féknyergeket kap a vevő, a fix féknyereg elöl hat-, hátul négydugattyús. A féktárcsák anyaga acélöntvény, az átmérő szinte szimmetrikus, elöl 360, hátul 358 mm.

Egyszerűbb és olcsóbb elektoros autókban megesik, hogy a villanymotor csak gázelvételkor dolgozik generátorüzemben és tölti az akkumulátort, fékezéskor pedig az üzemi fék lassít. A Taycan szintjén ez kínos volna, ezért itt szoftveresen össze kellett hangolni a kétféle lassítást, minél inkább azonos pedálérzetre törekedve amikor csak a rekuperáció lassít vagy mind a kétféle módon fékez az autó. Erre a német mérnökök is angol szót használnak, a „brake blending” a házasítás megfelelőjeként ismerős lehet a borokat és/vagy a viszkit kedvelőknek.