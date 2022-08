Ez ma a leggyorsabb villanyautó

Az autót felszerelték ugyan a rekordkísérlethez megkövetelt bukókerettel és versenyüléssel, ám ezek súlyát egyéb elemek kiszerelésével ellentételezték, így a rekorder Porsche ugyanannyit nyomott, mint egy átlagos utcai példány (azaz nem jelentéktelen 2295 kg-ot.)

Porsche gyári fejlesztő pilótája, Lars Kern által vezetett példányt adaptív futóművel, valamint a modellhez újonnan kínált sportcsomaggal szerelték fel – ezek olyan extrák, amelyek bármely ügyfél számára rendelkezésre állnak.

Ez a bizonyos Performance csomag az RS Spyder stílusát idéző 21 colos keréktárcsákat, azokra szerelt (majdnem) versenykeverékes, de közúti használatra engedélyezett Pirelli P Zero Corsa abroncsokat, továbbá az adaptív futóművet vezérlő, egyedi szoftvert tartalmaz – ez utóbbi már csak a speciális abroncsok miatt is fontos volt. Az új abroncsokat egyébként elsősorban versenypályára ajánlja a gyár, ám ha az ügyfél közútra átszerelné őket, akkor sincs baj, a szoftver ezt is tudja kezelni.

A kittet egyelőre kizárólag a 2023-as modellévi Taycan Turbo S szedánhoz kínálják, és egyedül a német piacon lehet megrendelni, kemény 13377 euróért, azaz 5,3 millió forintért.

Emlékeztetőül: a Porsche Taycan Turbo S csúcsteljesítménye 625, illetve a rajtautomatikát aktiválva 761 lóerő. A legnagyobb elérhető forgatónyomaték 1050 Nm. Az autó végsebessége 260 km/óra, álló helyzetből 2,8 mp alatt gyorsul 100 km/órára. A 93,4 kWh-os monstre akkumulátor maximális töltése szerény 416 kilométerre elegendő, hiszen a WLTP norma szerint akár 25,6 kW energiát fogyaszt 100 kilométeren az újdonsült rekorder.