Több területen is rácáfolt a Porsche és az Audi az elektromos autók körüli félelmekre. Sportautónak kinéző és valódi sportos képességű, teljesen elektromos hajtású autót fejlesztettek közösen, ez a Porsche Taycan és az Audi e-tron GT. Utóbbihoz volt most szerencsénk először, és nem akármilyen körülmények között. Mert a Taycan testvérmodelljét egyenesen a Hungaroringen próbálhattuk ki. Az autó és a gumik tökéletesen bírták a hajtást, pedig szinte megállás nélkül nyomtunk le 9 kört a gyors és a technikát nem kímélő hazai versenypályán. Forogtak a kameráink is, így videóban mutatjuk meg nektek, milyen az Audi elektromos sportautója!