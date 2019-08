A Tesla igazi gazdasági, ipari és marketing-csoda. 2003 júliusa óta, 16 év alatt sikerült a semmiből létrehozni egy világszerte ismert és komoly presztízsértéket hordozó autómárkát és a hozzá kapcsolódó értékesítési és üzemeltetési hálózatot. Minden pesszimista jóslat ellenére és sokak meglepetésére (köztük e sorok írójával is) a cég nemhogy mindmáig nem dőlt be, hanem több kategóriában is képes volt felvenni a versenyt a patinás, esetenként évszázadosnál is idősebb márkákkal, és időről időre értékesítési rekordokat könyvelhet el egyes piacokon egyes szegmensekben. Bizonyos területeken sikerült jobbról beelőzniük a komplett autóipart; a fontolva haladó elektromos autó-fejlesztések elé vágtak a semmiből jött új modellekkel és mind értékesítés, mind after sales-szolgáltatások terén sosem látott újdonságokat hoztak az autósoknak. Olyan márkarajongást sikerült produkálniuk, amely a cég minden gazdasági nehézsége , kapacitás-problémája és a néha-néha kigyulladó autóikkal és rozsdásodó új Model 3-asokkal kapcsolatos horrorhír dacára töretlen marad. Elképesztő.

Krisztián, a fekete autó jelenlegi, második tulajdonosa üzleti tanácsadó, adatvédelmi szakértő: cége a GDPR-rendelettel kapcsolatos tudnivalókat osztja meg vállalatokkal országszerte. Iszonyú sokat autózik, évi százezer kilométer felett megy, elsősorban országon belül, de havonta egyszer-kétszer Bécsbe, Münchenbe is ki szokott ugrani. Amikor legutóbbi autója kifutotta az idejét, úgy döntött: itt az ideje villanyra váltani a benzinről, gázolajról. És elkezdett Tesla Model S-eket nézni.

A csaknem ötméteres, tágas, nagyon kényelmes, még alapváltozatában is 362 lóerős, fürge és biztonságos Model S 85 mindent tud, ami neki kell, hatótávban is, teljesítményben is. (A Model S motorválaszték jelenleg akár 780 lóerőig terjed, a mostani autók alá már 100 kWh-s akkut szerelnek.) A beszerzés igazán problémamentesen zajlott; miután a Model S nemrég bekerült az Eurotax adatbázisba, a honosítás, a biztosításkötés olyan egyszerűen ment ennél a nálunk hivatalosan nem is igazán kapható kocsinál is, mint bármilyen tömegmodellnél. (Budapesten ugyan nemrég nyílt egy Tesla-szalon, de ez nem egy hivatalos gyári márkaképviselet, hanem egy lízingcég vállalkozása; a szalonban segítenek megrendelni és behozni a kocsikat mindenkinek, de hivatalosan ma is minden egyes Tesla magánimportban jön be az országba.)

190 ezer kilométerrel 12,2 millió forint volt a Hollandiából érkezett kocsi végső vételára, de Krisztián hárommillió forint befizetésével ült be a kocsiba, cégautóként vette és most havi 130 ezerért lízingeli a Teslát. Ez egy teljesen normális, átlagos ár. Hazai rendszámos, hasonló állapotú kocsit 13 millió körüli összegért lehet venni, ha az importot maga szervezi az ember, akkor fél-egymilliót lehet spórolni. Korábban keringtek hírek magas biztosítási díjakról, nehézkes Casco-kötésről, de ez ma már biztosan nincs így. A 10%-os, 100 ezer forintos önrésszel kötött Casco mindössze 47 ezer forint volt egy évre erre a Teslára a KÖBÉ-nél (vidéki tulajdonos, cégautó), az átlagos ajánlat pedig a nagynevű biztosítóknál 100-110 ezer forint körül szór. Krisztián meg merte kötni a KÖBÉ-s biztosítást, mert korábban már voltak pozitív tapasztalatai a biztosítási egylet ügyintézésével kapcsolatban.

Az elmúlt másfél hónap igazolta Krisztián előzetes kalkulációit. Eddig 13000 km került a kocsiba, főleg autópályán. A fogyasztás 19,5 kWh száz kilométerenként, ami azt jelenti, hogy ha csak otthon, lakossági áramdíjért töltötte volna a kocsit (nem pedig a még mindig sok helyen ingyenes gyorstöltőkön), akkor töltési veszteséggel együtt kb. 120-130 ezer forint értékű energiát használt volna el. Ha viszont egy automata dízel Passattal járt volna, ugyanez idő alatt kb. 350 ezret költött volna gázolajra (hétliteres fogyasztás, 380-400 forintos gázolaj). 200-220 ezer forint spórolás másfél hónap alatt, úgy hogy egy Passatnal sokkal nagyobb, erősebb, csendesebb, kényelmesebb kocsiban ül közben! És ehhez jön még az a 30-40 ezer forint havonta, amit az ingyen parkolások jelentenek, meg persze a nevetséges szervizköltségek, ami minden elektromos autó nagyon komoly előnye a hagyományos technikával szemben.

Krisztián Tesláján meglátszik, hogy nem új, de az enyhén fényevesztett karosszéria, a kis foszlásokkal elcsúfított textilkárpit-elemek, a kéderek látható öregedése nem elviselhetetlen probléma. Az ülések tartása, komfortja, a kocsi bőrillata ma is hibátlan, az összes extra működik, műszaki probléma nincs. Ha mégis lenne, vagy ha eljön az ideje egy időszakos szerviznek, akkor sincs világvége. Bár hivatalos márkaszerviz Magyarországon még nincs (Bécsben van a legközelebb), nemhivatalosból több is akad. Az egyik ilyen Zambelly György műhelye, egy elektromos autókra szakosodott független szerviz, melyről korábban már készítettem is egy riportot. A Model S kapcsán újra írtam Gyurinak: mire számítson, mire készüljön, aki használt nagy Teslát vesz?

“40000 km-enként javaslom a Model S időszakos szervizelését. Ebben az alapvető átvizsgálások mellett a legnagyobb munka a fékek tisztítása. Ennek a munkadíja 40000 Ft+ Áfa, ezen felül lehet még pollenszűrőt cserélni, ami 5000 Ft+ Áfa. Érdemes tudni, hogy a faceliftes Model S-ben nagy pollenszűrő van, ennek az ára közelít a 100000 Ft-hoz, de ezt csak 100000 Km-nél cseréljük. 100000 km-nél hajtóműolajat és fékfolyadékot cserélünk. Ezen felül a nálunk első alkalommal járó kocsiknál a kormánymű csavarjait ellenőrizzük, erre van visszahívás is, ezt a visszahívás utasításai alapján minden autón elvégezzük. Ezen kívül javasoljuk a futómű geometriai ellenőrzését, ami 15000 Ft. Egy ablaktörlőlapát garnitúra bruttó 15000 Ft.

Általában a karosszériasérüléseket új alkatrészből javítjuk. Egy sárvédő kb. 200.000 Ft, egy első lökhárító is hasonló árban van. Fényszóró 400.000 Ft, de bontva, ebay-en lehet találni olcsóbban. Szélvédőből a gyári kb 300.000 Ft, de abból már van utángyártott, 130-170000 Ft-ig.

Féktárcsát még nem cseréltünk Teslán, mert azok nagyon nem fogynak. A fékbetét pedig széles körben használt típus, így a legkülönbözőbb minőségben beszerezhető 15000-100000 Ft-ig.”

A gyártó 8 év, kilométer-korlátozás nélküli garanciát vállal a hajtás elektromos elemeire, a motorokra, az akkumulátorra. Az első években eladott kocsikra örökös ingyenes töltési lehetőséget adtak a cég saját gyorstöltő-hálózatában, a Superchargereken. Ez a hihetetlennek hangzó ajánlat mára az új kocsikra már megszűnt, de Krisztián kocsijára még érvényes. Így aztán egy okosan megválasztott útvonalakon lenyomott komplett nyugat-európai túra kijöhet ezzel a nagy, tágas, félelmetesen erős kocsival nulla forint vagy euró üzemanyagköltséggel! (Krisztiánék nemrég leszaladtak Padovába kicsit körülnézni, majd visszajöttek – ingyen.)

Még egy nagy előnye a elektromos autóknak a motortól független légkondicionálás és fűtés. Ezt kihasználva szinte minden elektromos autóban adott az időzíthető vagy távolról, a kulcsról vagy mobilappról indítható előklimatizálás lehetősége. A Tesla egy kicsit még tovább ment ebben a témában: feltalálták a kutya-üzemmódot. Ezt aktiválva a kocsi parkolás közben is folyamatosan tartja az utastérben a beállított hőfokot, a nagy kijelzőn pedig kiírja az aggódó állatbarátoknak, hogy ne törjék be az ablakot és ne mentsék ki a kutyát a tűző napon hagyott kocsiból, hiszen Bodrinak pillanatnyilag jobb dolga van a klimatizált kabinban, mint annak, aki kintről nézi, hogy jól van-e. A klimatizálás mindaddig működik, amíg a kocsi akkumulátora 20%-os töltöttség felett van.

És persze minden teslás egy nagy online közösség tagja. Az összes hivatalosan eladott Tesla folyamatosan online Európában, így a gyártó akcióiról, híreiről a kocsi fedélzeti kijelzőjére vagy a mobilappra folyamatosan jönnek a Tesla hírlevelei, akciós ajánlatai. A cég jellegzetes amerikai stílusban dolgoztatja is vevőit. Aktuális marketingakció: ha hozol új vevőt, kapsz ingyen töltéseket, nyerhetsz új, még gyártásba sem került Tesla Roadstert.

Krisztián példájából úgy látszik, hogy egy okosan vett használt Model S ugyan közel nem mindenki számára az optimális autó, de ha valaki:

sokat, nagyon sokat autózik,

sokat parkol Budapesten,

igényli az erőt, a biztonságot, a kényelmet,

nem igényli viszont a hivatalos márkaszervizes biztonsági hálót,

12-13 millió körül keres autót, illetve van fix pármilliója és havi 120-130 ezer forintja lízingdíjra,

hát nagyon jól teszi, ha megfontolja egy néhány éves Model S beszerzését. Ugye?