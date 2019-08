A finn Joni Sabolainen még márciusban vette át új Tesla Model 3-asát, melyen kicsivel később elkezdett csúnyán kopni a fényezés a teljesen átlagos használat mellett. A Tesla csupán annyit válaszolt panaszára, hogy ilyesmire nem terjed ki a garancia, Joni azonban a Finn Kereskedelmi Kamarától kért segítséget.

A minőség-ellenőrzés után megállapították, hogy az autón átlagosan 106 mikron a festékvastagság. Ez valamivel az iparági átlag alatt van. Sokkal érdekesebb, hogy egyes elemeken csupán 70 mikront mértek, ami különösen olyan helyeken kellemetlen, mint a kerekek mögötti lemezfelületek. Ezeken a pontokon a felvert kavicsok vagy más szennyeződések hamar kikezdik a fényezést és alatta megjelenik a rozsda.

A vizsgálatok szerint a fényezés keménysége is elmarad az autóiparban általánostól, ezért nagy valószínűséggel Joni pert indít a Tesla ellen. Létrehozott egy Facebook-csoportot is, melynek egyre több tagja van. Nem csupán Finnországban, Kanadából is sok tulajdonos csatlakozott.